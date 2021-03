Spitzenkandidatur für Bundestag: Kampfkandidatur in Thüringer FDP

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Gerald Ullrich bekommt Konkurrenz. Gegen ihn bewirbt sich Jan Siegemund aus Erfurt um die Thüringer Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl am 26. September.

Der 27-Jährige teilte seine Absicht am Dienstag den Delegierten in einem Schreiben mit. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte er seine Bewerbung. Siegemund sitzt im Landesvorstand der FDP und ist stellvertretender Kreischef in Erfurt. Er gehört in den vergangenen Monaten zu den Kritikern von Landes- und Landtagsfraktionschef Thomas Kemmerich, der auch den Erfurter Kreisverband führt und Ullrichs Bewerbung unterstützt. Siegemund hatte es unter anderem als „historischen Fehler“ bezeichnet, dass Kemmerich am 5. Februar 2020 die Wahl zum Ministerpräsidenten annahm.

Die Kampfkandidatur wird parteiintern auch als Herausforderung Kemmerichs verstanden – der zudem bei der Neuwahl des Vorstandes seine Position verteidigen muss. Gegen ihn als Landesvorsitzender kandidiert der Weimarer Kreisvorsitzen Hagen Hultzsch.