Stadt Leinefelde-Worbis lässt Straßenbankette erneuern

Lutz Krause von der Firma Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungs mbH & Co KG bei den Arbeiten an der Straßenbankette.

Leinefelde-Worbis. Fahrer missachten Umleitung und sorgen für Schäden an Straßen im Stadtgebiet von Leinefelde-Worbis.

Die Ortsdurchfahrt von Ferna war von März bis Oktober 2019 voll gesperrt. „Weil sich viele Kraftfahrer, insbesondere auch Lkw-Fahrer, damals nicht an die offizielle Umleitung, die über den Sonnenstein führte, gehalten haben, sondern von Teistungen über Hundeshagen und Breitenbach in Richtung Leinefelde und Worbis gefahren sind, hat die Gemeindestraße dort einige Schäden, insbesondere an den Banketten, davongetragen“, sagt René Weißbach, Pressesprecher der Stadt Leinefelde-Worbis. Diese Schäden werden derzeit beseitigt.