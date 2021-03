Coronabedingt fanden die Stadtratssitzungen in Gera zuletzt im Kultur- und Kongresszentrum statt (Archiv).

Stadtratssitzung in Gera kurzfristig abgesagt

Gera. Der Geraer Stadtrat hätte heute tagen sollen. Die Absage wird mit der Corona-Situation begründet. Die nächste geplante Sitzung ist erst Anfang Mai.

Die für Mittwoch, 24. März, geplante Sitzung des Geraer Stadtrats im Kultur- und Kongresszentrum ist kurzfristig abgesagt worden. Als Grund wird in der kurzen städtischen Notiz die Corona-Pandemie und das erhöhte Infektionsgeschehen angegeben. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Entscheidung sei nach einer Telefonkonferenz des Oberbürgermeisters mit den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen am Dienstagabend getroffen worden, heißt es aus dem Rathaus auf Nachfrage. Ein Ersatztermin wurde noch nicht kommuniziert.

Die nächste turnusmäßig geplante Stadtratssitzung findet in der ersten Maiwoche statt. In der abgesagten März-Sitzung standen unter anderem Entscheidungen zum Tietz-Kaufhaus und zum Gewerbegebiet Bieblacher Berg auf der Tagesordnung.