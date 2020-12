„Stasi-Aufarbeitung kennt kein Verfallsdatum“: Landtag für Fortsetzung der Überprüfung

In der Vergangenheit war in Thüringen erwiesenen Stasi-Spitzeln eine Parlamentsunwürdigkeit bescheinigt worden, die jedoch nicht zu einem Verlust des Mandats geführt hatte.

Erfurt. Die Überprüfung der Landtagsabgeordneten in Thüringen auf eine mögliche Stasi-Vergangenheit soll auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung weitergehen.

Landtagsabgeordnete in Thüringen werden weiterhin auf eine mögliche Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit oder der politischen Polizei K1 in der DDR überprüft. Das hat der Landtag mit der Änderung des Abgeordnetengesetzes einstimmig beschlossen. Besonders wichtig sei die Einführung der unabhängigen Expertenkommission, deren Mitglieder weder dem Landtag noch der Landesregierung angehören, betont die Grünen-Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich. Damit sei „gewährleistet, dass es bei der Überprüfung um wissenschaftliche Expertise und nicht um ein rein politisch geprägtes Verfahren gehen soll“, erklärt die Politikerin. Sie sorgte als Jugendliche mit dafür, dass in Erfurt Ende 1989 nicht länger Akten durch die Stasi vernichtet wurden.