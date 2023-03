Stiebritzer Grundschüler fordern im Landtag eine neue Turnhalle

Schülerinnen und Schüler der Grundschule „Talblick“ aus Stiebritz haben im Thüringer Landtag eine Petition für den Neubau ihrer Turnhalle an die Petitionsausschuss-Vorsitzende Anja Müller (Linke) und Ausschuss-Mitglied Stephan Tiesler (CDU, rechts) übergeben. Eingeladen hatte der CDU-Fraktionschef Mario Voigt.

Erfurt/Stiebritz. Seit anderthalb Jahren ist die Turnhalle der Grundschule Stiebritz geschlossen und ein ordentlicher Sportunterricht nicht mehr möglich. Deswegen haben die Kinder jetzt im Landtag Druck gemacht.

Schülerinnen und Schüler der Grundschule „Talblick“ aus Stiebritz hatten sich am Donnerstagvormittag auf den Weg in den Erfurter Landtag gemacht, um dort einen Neubau als Ersatz für ihre seit anderthalb Jahren gesperrte Turnhalle zu fordern. Dafür haben sie circa 2600 gesammelte Unterschriften an den Petitionsausschuss übergeben.

Die Petitionsausschuss-Vorsitzende Anja Müller (Linke) zeigte sich vom Besuch der Stiebritzer, die auf Einladung von CDU-Fraktionschef Mario Voigt im Landtag waren, überrascht, hatte die Schülerinnen und Schüler dann aber doch noch in den Planersaal, wo der Petitionsausschuss zu einer Sitzung zusammengekommen war, eingeladen. „Ich finde es gut, wenn sich Kinder für eine Sache einsetzen“, sagte Müller.

Gleichwohl hatte sie für die Stiebritzer die Nachricht, dass sie eine erneute Unterschriftenrunde drehen müssen. Denn der Petitionsausschuss müsse nun zunächst beschließen, dass das Anliegen der Stiebritzer auf der Petitionsplattform des Landtags veröffentlicht wird. Ist das geschehen, sind innerhalb von sechs Wochen erneut 1500 Unterschriften nötig, damit der Wunsch nach einer neuen Turnhalle öffentlich vor dem Petitionsausschuss besprochen werden kann. „Hoffentlich sehen wir uns bald wieder“, sagte Anja Müller.

Bälle und Gymnastik-Reifen im Landtag gelassen

Der Stiebritzer Elternsprecher Sieghard Hoffmann, , bewertete das Verhalten der Petitionsausschuss-Vorsitzenden als „etwas unterkühlt.“ Er hätte sich gewünscht, dass den Kindern und ihrem Anliegen mehr zugehört wird. „Wir wollen ja auf einen rechtlichen Missstand hinweisen, weil derzeit Dinge, die im Schulgesetz verankert sind, nicht umgesetzt werden“, sagte Hoffmann.

Die Schülerinnen und Schüler ließen gleich Bälle, Federballschläger und Gymnastik-Reifen im Landtag, weil sie diese wegen der geschlossenen Turnhalle nicht mehr bräuchten. Foto: Marcus Voigt

Der Sportunterricht der Stiebritzer Grundschule findet im Herbst und Winter seit Schließung der Turnhalle im Gemeindesaal von Nerkewitz statt. Dort kann laut Schule aber nicht der Lehrplan eingehalten werden.

Schulleiterin Michaela Posse freute sich indes über die „medienwirksame Aktion“ im Landtag. Schließlich hatten ihre Schülerinnen und Schüler den Petitionsausschuss-Mitgliedern auch Bälle, Federballschläger und Gymnastik-Reifen übergeben, weil sie diese nach Schließung der Turnhalle nicht mehr verwenden könnten. „Ich hoffe, dass sich die Politiker an uns erinnern, wenn sie beispielsweise einen Ball zwischen ihren ganzen Papierstapeln sehen“, so Posse.

Streit ums Geld

Sieghard Hoffmann zeigte sich optimistisch, nach einem entsprechenden Beschluss des Petitionsausschusses erneut 1500 Unterschriften sammeln zu können und dadurch einen Weg für den Turnhallen-Neubau zu bereiten. Dieser soll 3,15 Millionen Euro kosten, wovon 1,89 Millionen Euro als Fördermittel vom Land getragen werden sollen. Der Saale-Holzland-Kreis, der den Rest bezahlen würde, hatte mit den Fördermitteln eigentlich fest im vergangenen Jahr gerechnet. .

CDU-Fraktionschef Mario Voigt sagte nun am Donnerstag, dass Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ihm die Unterstützung für einen Neubau der Stiebritzer Grundschule zugesagt hat.