Streit um Höcke-Rede erreicht höchste Feuerwehr-Ebene

Die Debatte erreicht jetzt höchste Kreise. Wenn am Freitag der Präsidialrat des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) zu einer Telefonschalte zusammenkommt, dann wird die Delegiertenversammlung des Landesverbandes Thüringen wohl eine Rolle spielen – genauer: die Rede von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, der bei der Veranstaltung ein Grußwort hielt. „Davon gehe ich aus, dass wir darüber sprechen werden“, sagt der Thüringer Verbandsvorsitzende Karsten Utterodt dieser Zeitung. Utterodt war auf der Versammlung in der Erfurter Messe von den Delegierten zum neuen Verbandschef gewählt worden.

Verbandschef verspricht Klärung

Sein Telefon steht seit zwei Tagen nicht mehr still. Zahlreiche E-Mails aus ganz Deutschland erreichen ihn. Viele, so Utterodt, störten sich nicht per sé daran, dass ein Vertreter der AfD ein Grußwort gehalten habe. Der Weimarer will die Entscheidung, alle im Landtag vertretenen Fraktionen eingeladen zu haben, deshalb auch nicht infrage stellen. Zumal die AfD, anders als in anderen Bundesländern, in Thüringen die zweitgrößte Fraktion im Landtag stelle.

Allerdings: Dass ausgerechnet Höcke als führender Kopf des mittlerweile offiziell aufgelösten rechtsextremen „Flügel“ gesprochen hat, bedauert Utterodt. „Der Feuerwehrverband distanziert sich ausdrücklich von den politischen Ansichten von Björn Höcke“, sagt Utterodt. Er verspricht eine Klärung innerhalb des Verbandes, sagt aber auch: „Ein demokratischer Diskurs beinhaltet zwangsläufig auch die Auseinandersetzung mit Meinungen, denen man selbst kritisch gegenüber steht.“

AfD widerspricht: Einladung ging direkt an Höcke

Der Darstellung des Feuerwehrverbandes, dass lediglich die Fraktionen eingeladen worden seien, einen Vertreter zu entsenden, widerspricht ein Sprecher der AfD-Fraktion. Die Einladung, sagt er, sei an die „AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, zu Händen Fraktionschef Björn Höcke“ gegangen. „Bei so einer persönlichen Einladung gibt es dann auch keine Option“, so der Fraktionssprecher.

Neben Höcke hatten Vertreter aller im Thüringer Landtag sitzenden Parteien ein Grußwort gehalten. Darüber hinaus redeten auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Innenstaatssekretär Udo Götze (SPD).

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) war bei der Delegiertenversammlung aus privaten Gründen nicht anwesend. Er reagierte auf seinen Social-Media-Kanälen verärgert, dass Höcke bei der Feuerwehr reden durfte. „Mich schaudert, wenn ein Rechtsnationalist unsere Thüringer Feuerwehrleute mit ‚Liebe Kameradinnen und Kameraden‘ anspricht“, schriebt Maier. Und er forderte den Verband auf: „Lasst uns gemeinsam eine Brandmauer gegen rechts errichten.“

Quent moniert, dass keine Widerrede aus anderen Parteien kam

Matthias Quent, Leiter des Institutes für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena, warf dem Feuerwehrverband Fadenscheinigkeit vor. „Es gibt überhaupt keine Verpflichtung, alle Parteien einzuladen“, sagt er dieser Zeitung. Die Feuerwehr sei Teil der Zivilgesellschaft und eben kein Parlament, in das die AfD gewählt wurde. Auch die Distanzierung des Verbandes von Höcke sieht Quent kritisch. „Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag ist von Höcke handverlesen“, so Quent. Da sei es egal, wer spreche.

Er moniert allerdings auch, dass aus den politischen Reihen keine vernehmbare Widerrede auf Höcke gekommen sei. Nach dem AfD-Politiker sprachen auch noch die Vertreter von CDU, FDP, Grünen und SPD sowie der ständige Vertreter des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, Herrmann Schreck. Zuvor redeten bereits Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Innenstaatssekretär Udo Götze (SPD) sowie der Linke-Innenpolitiker Steffen Dittes.

NRW-Staatssekretär tritt Debatte los

Die Debatte um die Rede Höckes hatte Jan Heinisch, Vorsitzender des Feuerwehrverbandes Nordrhein-Westfalen, angestoßen. Heinisch ist im Hauptberuf Staatssekretär im Heimatministerium des Bundeslandes. Er kritisierte nicht die Teilnahme Höckes an sich, „sondern, dass er von der Veranstaltungsregie dort die ‚große Bühne‘ als Redner geboten bekommen hat“. Heinisch fragt: „Wo bleibt die klare Äußerung des DFV-Präsidiums?“ und „Herrscht beim DFV-Präsidium wieder einmal Funkstille, wenn es statt Lippenbekenntnissen konkret werden muss?“

