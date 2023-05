Stundenlanges Ringen bei Flüchtlingsgipfel: Ramelow fordert Umgestaltung der Finanzierungsströme

Erfurt/Berlin. Grüne Migrationsministerin Denstädt erteilt Überlegungen des Bundes nach einer schärferen Sicherung der EU-Außengrenzen klare Absage

Bei einem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern am Mittwoch im Kanzleramt haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten die Bundesregierung auf, die Finanzierung der Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylbewerbern sicherzustellen. Sie wollen ein System, bei dem die Zahlungen des Bundes automatisch steigen, wenn mehr Menschen ins Land kommen. Die Verhandlungen waren kontrovers und gingen über Stunden.

„Die Länder agieren gemeinsam und erwarten ein klares Signal über die Umgestaltung der Finanzierungsströme“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow dieser Zeitung während einer kurzen Gipfelpause. Die 2,75 Milliarden Euro vom Bund seien für 200.000 Flüchtlinge gedacht gewesen. Allein eine Million Menschen seien aber inzwischen aus der Ukraine gekommen, so der Linke-Politiker. Der Bund verwies auf seine bereits geleisteten Beiträge in Milliardenhöhe.

Beratungen wurden zunächst unterbrochen und in getrennten Runden fortgesetzt

Am Abend wurden die Beratungen zunächst unterbrochen und anschließend in getrennten Runden fortgesetzt. Zeitweise verhandelte eine kleine Delegation der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler über mögliche strategische Ansätze. Der Bund habe eine Milliarde Euro angeboten, berichtete Ramelow. Auf Thüringen würden davon etwa 28 Millionen Euro entfallen. „Aber das löst ja die dauerhaften Probleme nicht, die uns die Landräte und die Oberbürgermeister spiegeln“, sagte Ramelow. „Ich möchte eine Perspektive, bei der klar sein muss: Es geht nur gemeinsam.“

Brandbrief: Thüringer Ausländerbehörden kritisieren Migrationsministerium

In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 101.981 Asylerstanträge registriert, eine Zunahme um rund 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Thüringen wurden in dem Zeitraum 2751 Asylanträge gezählt, ein Plus von 40 Prozent zu 2022.

Bereits Mittwochmittag erteilte Thüringens Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) Überlegungen von Seiten der Bundesregierung nach einer schärferen Sicherung der EU-Außengrenzen zur Bewältigung des Flüchtlingsstroms eine klare Absage. „Zäune haben uns noch nie weitergebracht. Sie werden Migration nicht aufhalten, sondern bringen nur Chaos rein“, sagte Denstädt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Bundesfinanzminister Christian Lindner, der auch FDP-Chef ist, hatte zuvor gesagt, die EU-Außengrenzen müssten „notfalls auch mit Zäunen“ geschützt werden.

Kritik an populistischen Formulierungen

Denstädt widersprach deutlich. „Die Leute werden einen Weg finden, der wird mit Sicherheit noch gefährlicher und noch mehr Geld in die Taschen von Schleppern spülen. Das führt im Endeffekt dazu, dass wir die Situation überhaupt nicht mehr kontrollieren können. Man muss sich von diesem Sicherheitsgedanken, der da rumgeistert, deutlich distanzieren. Das wird nicht funktionieren“, zeigte sich die Grünen-Politikerin überzeugt.

Sie forderte Lindner zudem auf, zur finanziellen Zusage beim Flüchtlingsmanagement zu stehen: „Wir brauchen das bereits im November zugesicherte Geld vom Bund. Damit das Land diese Mittel an die Kommunen weiterreichen kann.“ Es handele sich dabei um eine gemeinsame Kraftanstrengung aller drei Ebene. „Wir dürfen uns nicht mit populistischen Formulierungen auseinander dividieren lassen“, so Denstädt. Das sei unglaublich gefährlich.

Denstädt will Kommunen entgegenkommen

Bei den von der rot-rot-grünen Landesregierung jüngst angehobenen Pauschalen, die die Landkreise und kreisfreie Städte pro Monat und Flüchtlingsplatz erhalten, stellte sie Nachbesserungen in Aussicht. Die Zahlen an sich würden zwar nicht geändert. „Aber man kann im Gesetz noch mal Anpassungen vornehmen, die dann den Forderungen der Kommunen entgegenkommen“, sagte sie. „Das geht nur gemeinsam. Da können wir nicht gegeneinander arbeiten.“

Bislang wurde eine monatliche Pauschale nur für belegte Plätze von einheitlich 210 Euro vom Land gezahlt. Rückwirkend zum 1. Januar erhalten Landkreise 294 Euro monatlich pro Flüchtlingsplatz, kreisfreie Städte 332 Euro. Diese Erhöhung hatten die kommunalen Spitzenverbände als viel zu gering kritisiert.