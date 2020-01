TA-Chefredakteur im Morgenmagazin: „Sie glauben gar nicht, wie oft ich das gefragt werde“

„Sie glauben gar nicht, wie oft ich das in den vergangenen Tagen gefragt wurde“, sagt Jan Hollitzer am Freitag im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Doch als Orakel zur Landtagswahl taugt auch der Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen nicht. „Es gibt keine klaren Mehrheiten. Eine Linke-geführte Regierung wird es laut den Zahlen schwierig haben, ebenso eine von der CDU-geführte. Selbst für ein Viererbündnis wird es schwer.“ Für Linke und CDU würde es zwar zur Mehrheit reichen, eine solche Koalition sei aber illusorisch.

ARD und ZDF sendeten zwei Tage vor der Landtagswahl seit Freitagmorgen um sechs aus dem Augustiner-Brauhaus an der Krämerbrücke und befragten neben den Spitzenkandidaten Bodo Ramelow, Mike Mohring und Wolfgang Tiefensee auch Erfurter Bürger zur politischen Lage.

Als Experte im Studio wurde der TA-Chefredakteur um eine Einschätzung gebeten. Hollitzer verwies auf die heute erschienene Umfrage im Auftrag dieser Zeitung, welche Themen den Thüringer Wählern besonders wichtig sind.

„Wir wollten die Diskussion noch einmal auf eine andere inhaltliche Ebene ziehen. Also weg von den abstrakten Umfragewerten hin zu der Frage, was die Leute besonders bewegt“, so Hollitzer. Lehrermangel sei den Menschen im Land am wichtigsten, gefolgt vom Erhalt und der Rettung der Wälder und der ärztlichen Versorgung im Freistaat. Aber auch die Kriminalitätsbekämpfung und das Thema Migration rangierten weit vorne.

Auch um weltpolitische Themen ging es im „Moma“. So wollen die USA Ölfelder in Syrien mit Soldaten und Panzern sichern. „Jetzt schlagen wirtschaftliche die humanitären Interessen“, so Hollitzer.

