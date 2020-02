Tag 2 nach der Wahl: Mohrings Sturz, Ramelows Chance

Nach fast acht Stunden, gegen 2.30 Uhr am Freitagmorgen, öffnen sich im Thüringer Landtag zum letzten Mal die Türen des CDU-Fraktionssaales, der nach Bernhard Vogel benannt ist. Die Abgeordneten kommen heraus, einer nach dem anderen, erschöpft, übermüdet, abgekämpft. Nur der wichtigste, um den in dieser nächtlichen Sonderdauersitzung alles ging: Er ist nicht zu sehen.

Mike Mohring, 48 Jahre alt, Vorsitzender von Fraktion und Landespartei, hat den Hinterausgang des Saales genommen. Im Gegensatz zur Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, die stundenlang dabei sitzen musste, tritt er nicht vor die Kameras. Er wartet noch eine Stunde in einem Büro, bis die Journalisten verschwunden sind. Dann lässt er sich von seiner Limousine wegfahren, Richtung Hauptstadt.

Und so beginnt das vorerst letzte Kapitel in der politischen Karriere von Mike Mohring. Einige Abgeordnete haben den Journalisten längst mitgeteilt, dass der Vorsitzende seinen Rückzug angekündigt habe, unter Tränen. Im Mai solle der Fraktionsvorstand gewählt werden, sagen sie. Ohne Mohring.

Fraktionskollegen von Mohring wagen sich nun endgültig aus der Deckung

Was sie nicht ahnen: Ihr Vorsitzender hat nicht aufgegeben. Ein paar Stunden später steht Mohring in Berlin vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Gleich soll die Sitzung des CDU-Präsidiums beginnen, dessen Mitglied er ist. Ja, es gebe den Neustart im Mai, sagt er. Danach aber lässt er auf mehrmalige Nachfragen offen, ob er noch einmal antreten werde.

Daheim, in Thüringen, sind die meisten Fraktionskollegen konsterniert – und wagen sich nun endgültig aus der Deckung. Die Äußerungen seien „der Beweis“ dafür, dass man sich „nicht auf das Wort Mohrings“ verlassen könne, teilt der Abgeordnete Volker Emde mit. Andere äußern sich sehr ähnlich.

Jetzt hat auch Mohrings Generalsekretär Raymond Walk offenbar genug. Er ruft, so wird es berichtet, seinen Chef in Berlin an, berichtet ihm von dem Aufruhr und fragt, ob er wirklich noch einmal antreten wolle. Jetzt antwortet Mohring das, was er vor den Kameras nicht sagen wollte: Nein. Eilig verbreitet Walk die Nachricht auf Twitter.

Damit hat der Mann, der im vergangenen Jahr in aller Öffentlichkeit seine Krebserkrankung besiegte, den Kampf um seine politische Zukunft verloren. Es gilt in Erfurt als ausgemacht, dass er zusätzlich den Landesvorsitz der CDU niederlegen muss.

Vieles laufe auf die Rückkehr des Linken Bodo Ramelow hinaus

Derweil bildet seine Landtagsfraktion eine Arbeitsgruppe, ohne Mohring, um neue Gespräche mit Linken, SPD, Grünen und der FDP zu führen – aber nicht mit der AfD. Es geht um die Mehrheit, darum, einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen und Neuwahlen zu vermeiden. Dabei, das sagen mehrere Abgeordnete, laufe vieles auf die Rückkehr des Linken Bodo Ramelow hinaus, der nach eigenem Bekunden auch dazu bereit ist. Die vom Berliner Präsidium gebilligte Idee Kramp-Karrenbauers, einen grünen oder sozialdemokratischen Kandidaten zu finden, halten die meisten für unrealistisch. SPD und Grüne in Erfurt winken sowieso ab.

Aber bevor Ramelow wieder übernehmen kann, muss der Amtsinhaber gehen. Es ist am Freitag gegen 14 Uhr, als die Limousinen des Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen vor dem Landtag im Süden Erfurts vorfahren.

Thomas Kemmerich redet eine gute Stunde mit der linken Landtagspräsidentin Birgit Keller, dann tritt der FDP-Landeschef vor die Presse. Er werde, sagt er, vorerst nicht zurücktreten, damit das Land überhaupt noch so etwas wie eine Regierung habe. Es müsse besprochen werden, wie „die Amtsübergabe“ geregelt werde. Der Ältestenrat des Landtags soll nun beraten.

Kemmerich zieht einen Auftritt nach dem anderen durch

Der Mann, das muss man sagen, behält erstaunlich gut die Fassung. Nach der wohl größten politischen Fehlentscheidung seines Lebens, nach all den Anfeindungen gegen ihn – und ja, auch gegen seine Familie – zieht er jetzt einen Auftritt nach dem anderen durch, auch wenn er sich dabei ständig selbst widerspricht. Am Mittwoch wollte er noch unbedingt im Amt bleiben, am Donnerstag sprach er davon, dass der Rücktritt unvermeidlich sei, am Freitag ist es wieder anders.

Thomas Kemmerich hat noch keinen Rücktritt eingereicht Thomas Kemmerich hat noch keinen Rücktritt eingereicht

Hinzu kommt: Sein Argument, dass es nach einem Rücktritt keine Regierung gebe, stimmt nicht so ganz. Er bliebe ja geschäftsführend im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist, und besäße alle Rechte eines normalen Regierungschefs. Nur ein Kabinett dürfte er nicht bilden. Doch vielleicht kommt er ja noch, der Rücktritt.

Auftritt Landtagspräsidentin Keller: Sie werde, sagt sie, den Ältestenrat einberufen. „Sollte der Ministerpräsident danach seinen Rücktritt ankündigen, ist es möglich, das Parlament einzuberufen in der Woche danach und dann wird man sehen, wie die Fraktionen entscheiden.“ Sie jedenfalls habe Kemmerich so verstanden, dass er noch im Februar den Weg für die Wahl eines neuen Regierungschefs frei machen wolle.

Chance auf das verrückteste Comeback, das die Republik seit Langem gesehen hat

Das wäre Ramelows Chance auf das verrückteste Comeback, das die Republik seit Langem gesehen hat. Es wäre so etwas wie der Lazarus der deutschen Politik, sein eigener Nachnachfolger.

Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. So stellt sich die Linke-Landes- und Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow vor die Kameras, die im Landtag aufgebaut sind und sagt den schönen Satz: „Die Fiesheit der AfD kennt keine Grenzen.“ Es sei ja denkbar, dass die Fraktion unter Björn Höcke nach ihrem Strohmann-Manöver vom Mittwoch nun Ramelow wählen werde, um ihn bewusst zu beschädigen.

Daher gelte: „Wir werden die Wahl von Bodo Ramelow erst ansetzen, wenn wir dafür eine Mehrheit ohne die AfD haben.“ Sie meint damit die absolute Mehrheit, die in den ersten beiden Wahlgängen benötigt wird – also 46 von 90 Stimmen. Das sind bekanntlich vier mehr, als Linke, SPD und Grüne gemeinsam haben.

CDU und FDP müssen Rot-Rot-Grün vier Stimmen garantieren

Dies bedeutet im Umkehrbeschluss: CDU und FDP müssen Rot-Rot-Grün vier Stimmen garantieren, sonst beantragen die bisherigen drei Koalitionsfraktionen nicht die Neuwahl des Ministerpräsidenten. Dann bleibt wohl nur das, was außer den Liberalen und einigen Sozialdemokraten keiner so recht im Landtag will: die Neuwahl des gesamten Parlaments.

Vielleicht reicht es dann sogar wieder für eine rot-rot-grüne Mehrheit. In den aktuellen Umfragen legt die Linke von 31 auf 37 Prozent zu, auch SPD und Grüne gewinnen leicht.

Dagegen ist die CDU, die nur noch formal von Mike Mohring geführt wird, radikal abgestürzt. Nur 12 Prozent der Thüringer würden sie derzeit noch wählen.

