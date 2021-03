Taubert: Thüringen hat 2020 nicht alle Finanzreserven aufgebraucht

Thüringen musste im Corona-Jahr 2020 nicht wie befürchtet alle seine Finanzreserven auflösen. Fast 519 Millionen Euro, die eigentlich zur Deckung von Ausgaben gedacht waren, blieben in der Rücklage des Landes, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Freitag bei der Vorlage des Haushaltsabschlusses für 2020.

Wie alle anderen Bundesländer litt der Freistaat im vergangenen Jahr unter gesunkenen Steuereinnahmen als Folge des Konjunktureinbruchs durch die Pandemie. Zudem wurde ein großes Corona-Hilfspaket geschnürt, für das neben Bundesgeldern auch rund 700 Millionen Euro aus der Landeskasse kamen.

Um Steuerausfälle und Mehrausgaben zu finanzieren, wurden erstmals seit Jahren Kredite in Höhe von 1,2 Milliarden Euro aufgenommen. Zusätzlich sollte die Rücklage aufgelöst werden. Dass das nicht nötig war, liege daran, dass in der Pandemie in einigen Bereichen weniger ausgegeben wurde, so Taubert. «Es sind Investitionen liegen geblieben.» Aber auch die Personalaufstockung im Landesdienst sei geringer ausgefallen als ursprünglich geplant. Taubert rechnet damit, dass Thüringen Ende dieses Jahres etwa 700 Millionen Euro in seiner Rücklage hat.

