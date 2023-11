Finanzministerium Teile des Bundeshaushalts gesperrt: Was das bedeutet

Berlin Das Finanzministerium von Christian Lindner (FDP) hat die Notbremse gezogen und eine Haushaltssperre verhängt. Was genau bedeutet das?

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ringt die Bundesregierung weiter um Lösungen für das entstandene Loch im Bundeshaushalt. Nun hat das Bundesfinanzministerium die Notbremse gezogen. Als Konsequenz aus dem Urteil verhängte das Ministerium von Christian Lindner (FDP) am Montag eine Ausgabensperre für Verpflichtungserklärungen aus dem aktuellen Haushalt 2023. „Das BMF stoppt die Verpflichtungsermächtigungen in 2023, um Vorbelastungen für kommende Jahre zu vermeiden“, hieß es in einem Schreiben von Haushalts-Staatssekretär Werner Gatzer, aus dem unter anderem der „Spiegel“ und die Nachrichtenagentur Reuters zitierten.

Haushaltssperre: Um welche Ausgaben geht es genau?

Bereits kurz nach dem Urteil des Verfassungsgerichts in der vergangenen Woche hatte Bundesfinanzminister Lindner eine Ausgabensperre für den Klimafonds verhängt. Die Karlsruher Richter hatten entschieden, dass 60 Milliarden Euro an ungenutzten Kreditermächtigungen für den Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht rückwirkend in den Klimafonds verschoben werden durften. Die Mittel waren zuvor für zahlreiche klimapolitische Projekte der Ampel-Koalition vorgesehen gewesen und fehlen jetzt.

Die neue Haushaltssperre bezieht sich nun auf Verpflichtungserklärungen aus dem Haushalt 2023. Gemeint sind damit Festlegungen im laufenden Haushalt, die Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren zur Folge haben. Damit soll einer weiteren Belastung des bisher nicht geklärten Haushalts 2024 vorgewirkt werden. Dem „Spiegel“ zufolge ordnete Gatzer an, „alle in den Einzelplänen 04 bis 17 und 23 bis 60 des Bundeshaushaltsplans 2023 ausgebrachten und noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen mit sofortiger Wirkung zu sperren“. Diese sogenannten Einzelpläne beziehen sich jeweils auf die Einzeletats der Ministerien.

Was bedeutet die Haushaltssperre des Finanzministeriums?

Die Ministerien können Zahlungen aus den betroffenen Etats nun nur noch in „besonderen Einzelfällen“ tätigen. Zusätzlich müsse dafür laut Schreiben ein Antrag beim Bundesfinanzministerium gestellt werden, bei dem „ein besonders strenger Maßstab an den Nachweis eines solchen Bedarfes angelegt“ werde. Nur in Ausnahmefällen könnten Verpflichtungsermächtigungen entsperrt werden, heißt es. Ausgenommen von der Sperre sind Verfassungsorgane wie Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht.

Bundeshaushalt gesperrt: Wie geht es weiter?

Die Ampel steht nach der Sperre des Finanzministeriums noch stärker unter Druck, sich auf eine Lösung für den Haushalt 2024 zu einigen. Wie geht es jetzt weiter?

Für Dienstag ist eine Experten-Sitzung im Haushaltsausschuss im Bundestag vorgesehen, bei der verschiedene Sachverständige ihre Einschätzung der aktuellen Situation geben sollen.

Eigentlich war geplant, den Haushalt 2024 am Donnerstag zu beschließen – ob das unter den aktuellen Umständen realistisch ist, ist fraglich.

Auch bei den Experten, deren Stellungnahmen bereits vorab veröffentlicht wurden, herrscht über diesen Punkt keine Einigkeit.

So sieht etwa der Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum den Kernhaushalt nicht betroffen. Er rät, dass der Bundestag den Etat normal beschließen solle, auch weil bis Jahresende gar nicht alle offenen Fragen zum Urteil geklärt werden können. Im kommenden Jahr könne es dann einen Nachtragshaushalt geben. Steuerrechtler Hanno Kube von der Universität Heidelberg dagegen rät scharf davon ab. „Der vorliegende Entwurf des Haushaltsgesetzes 2024 könnte verfassungswidrig sein“, warnt er. Der Bundesrechnungshof hält nicht nur den kommenden, sondern auch den Haushalt dieses Jahres wegen der schon ausgegebenen Energiepreisbremsen-Mittel „in verfassungsrechtlicher Hinsicht für äußerst problematisch“.