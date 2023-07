100 auf der Autobahn? So viel Sprit spart ein Tempolimit

100 auf der Autobahn? So viel Sprit spart ein Tempolimit

Berlin. Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter fordert ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Eine Begrenzung könne die Sicherheit erhöhen.

Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter pocht auf die Einführung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen. „Ein Tempolimit sorgt für fließenden Verkehr und mehr Sicherheit auf unseren Autobahnen. Gleichzeitig leistet es einen Beitrag zum Klimaschutz“, sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag unserer Redaktion.

„Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich Deutschland von seinem Sonderweg verabschiedet und wie unsere europäischen Nachbarn auf ein Tempolimit setzt.“ Hofreiter legte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nahe, sich im Sommerurlaub von den Vorzügen einer Geschwindigkeitsbegrenzung überzeugen zu lassen.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch den Kommentar: Schluss mit dem deutschen Sonderweg – Tempolimit jetzt!

In Umfragen sprechen sich die Menschen in Deutschland mehrheitlich für ein Tempolimit aus. Darauf verweist auch Hofreiter. Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien heißt es allerdings: „Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben.“ Der FDP ist es in den Koalitionsverhandlungen gelungen, entsprechende Forderungen von SPD und Grünen abzuwehren. (gau)