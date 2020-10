Abdullah A.H.H., der 2015 nach Deutschland kam, muss sich vor Gericht für die tödliche Messerattacke in Dresden Anfang Oktober verantworten.

Berlin. Wenn ein Geflüchteter in Deutschland Verbrechen begeht, hat er seine Aufenthaltsberechtigung verwirkt, findet Chefredakteur Jörg Quoos.

Kommentar Terrorismus: In Deutschland ist kein Platz für Verbrecher

Ein Syrer flieht nach Deutschland und wird zum Verbrecher. Er greift Ordnungskräfte an. Er begeht Körperverletzung. Er wirbt um Mitglieder für den unmenschlichen „Islamischen Staat“. Er kündigt sogar Straftaten an. Aber er darf bleiben und mit einem Messer in der Tasche unbeobachtet durch die Stadt laufen? Weil der Staatsschutz „davon ausgeht“, dass er nach einer Haftentlassung erst mal „sein Leben regeln will“?

Jörg Quoos, Chefredakteur Funke Zentralredaktion Berlin Foto: Dirk Bruniecki