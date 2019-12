Thüringen nimmt 50 jugendliche Bootsflüchtlinge auf

Thüringen erklärt sich bereit, minderjährige Bootsflüchtlinge aufzunehmen, die im Mittelmeer gestrandet sind. „Wir können uns um 50 Kinder und Jugendliche aus Griechenland verantwortungsvoll kümmern. Es geht um konkrete humanitäre Hilfe“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Gespräch mit dieser Zeitung.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) und Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) seien dabei, eine entsprechende Verordnung vorzubereiten. Es sei eine Initiative mehrerer Bundesländer. Seit 20. Dezember liege der Bundesregierung ein Brief der Innenminister von Thüringen, Niedersachsen und Berlin in dieser Angelegenheit vor.

Seehofer: Deutschland könne jeden vierten in Italien ankommenden Bootsflüchtling aufnehmen

„Wir wollen, dass Europa ein Verteilsystem entwickelt, bei dem die Menschen eine Chance haben, in sichere Häfen zu kommen, ohne ihr Leben aufs Spiel setzen zu müssen“, so Ramelow. Er sieht das Vorgehen nach eigenen Angaben auch als Unterstützung für Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU.

Im Ringen um die Verteilung von Migranten auf europäische Staaten hatte Seehofer im Spätsommer angekündigt, Deutschland könne jeden vierten in Italien ankommenden Bootsflüchtling aufnehmen. Im September hatte er sich mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Malta auf eine Grundsatzeinigung zur Seenotrettung im Mittelmeer verständigt.

Migranten sollten sie in der Regel in Italien und Malta an Land gehen und innerhalb von vier Wochen auf teilnehmende Länder verteilt werden.