Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 1. bis 8. Dezember 2023

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 1. bis 8. Dezember 2023.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker)

Freitag, 8. Dezember

18.23 Uhr: Abellio und Deutsche Bahn bringen ab Sonntag neue Fahrzeuge auf Thüringer Schienen

Kurzfristig kam doch noch eine Lösung für die Saalbahn zustande: Bahnkunden dürfen sich ab Sonntag auf neue Fahrzeuge freuen, die mehr Komfort versprechen. Das Land Thüringen zahlt dafür einen Millionen-Betrag.

17.36 Uhr: Weiterer Schritt für neues Kali-Bergwerk in Nordthüringen

Der Bergbauentwickler Südharz Kali GmbH treibt sein Projekt in Nordthüringen voran. Am Freitag seien die Unterlagen für die Raumverträglichkeitsprüfung beim Thüringer Landesverwaltungsamt in Weimar eingereicht worden, teilte das Unternehmen mit. Das sei ein grundlegender Schritt für das geplante Kali-Werk im Ohmgebirge, erklärte Geschäftsführerin Babette Winter. So geht es jetzt weiter.

16.56 Uhr: Landtag beschließt Krebsregister-Gesetz

Für die Erfassung von Krebserkrankungen gibt es in Thüringen eine neue rechtliche Grundlage. Der Landtag beschloss am Freitag mehrheitlich ein novelliertes Krebsregistergesetz. Es löst ein Gesetz aus dem Jahr 2017 ab, dessen Regelungen teils überholt waren. In Krebsregistern werden Daten zu bösartigen Tumorerkrankungen und zur Therapie gesammelt und ausgewertet. Dies soll dazu beitragen, die Erforschung und Behandlung von Krebs zu verbessern. Den Gesetzentwurf hatte die parlamentarische Gruppe der FDP eingebracht. (dpa)

16.02 Uhr: Ehemaliger Todesstreifen soll Unesco-Welterbe werden

Das Projekt „Grünes Band“ besitzt gute Chancen, bald als Unesco-Welterbe anerkannt zu werden. Warum dies für Thüringen wichtig ist.

14.15 Uhr: FDP, CDU und AfD erschweren Windradbau in Thüringens Wäldern

FDP und CDU haben in Thüringen erneut gemeinsam mit der AfD von Björn Höcke ein Gesetz geändert. Die drei Oppositionsparteien setzten am Freitag im Landtag gegen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eine Änderung des Waldgesetzes durch.

13.42 Uhr: AfD-Einstufung als rechtsextrem: Thüringen sieht sich bestätigt

In der Einstufung der sächsischen AfD als rechtsextremistisch sieht Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer auch eine Bestätigung des Vorgehens seiner Behörde. „Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen hat ja auch auf Vernetzungen und Einflüsse über Landesgrenzen hinweg, insbesondere nach Thüringen hingewiesen“, sagte Kramer der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

13.10 Uhr: Ramelow verspricht weitere Corona-Aufarbeitung

In der Corona-Pandemie begangene Fehler sollen in Thüringen weiter aufgearbeitet werden. Das hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag im Landtag zugesagt. „Ich bin sehr für eine systematische Aufarbeitung, ich bin sehr für eine selbstkritische Überprüfung aller handelnden Handlungsträger“, sagte der Regierungschef.

12.29 Uhr: Toter in einem Bach in einem Dorf im Saale-Orla-Kreis gefunden

Ein Spaziergänger hat am Freitagmorgen eine leblose Person in einem Dorf im Saale-Orla-Kreis gefunden. Was bislang über Fundort, Person und Umstände bekannt ist.

12 Uhr: Bei CATL steht eine Produktionslinie still

Der chinesische Batteriezellenhersteller CATL im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz musste die Produktion herunterfahren und Mitarbeiter in den Urlaub schicken.

11.38 Uhr: Person bei Wohnhaus-Brand verletzt

In Lauscha im Landkreis Sonneberg kam es am Freitag zu einem Hausbrand. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

11.30 Uhr: Thüringer Kommunen ließen sich 78,5 Millionen Euro Kredite genehmigen

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat kommunale Kredite in Höhe von rund 78,5 Millionen Euro genehmigt. Im laufenden Jahr seien alle Haushalte der 23 Thüringer Kommunen geprüft worden, teilte das Landesverwaltungsamt am Freitag mit. Das Volumen der geprüften Etats betrage 5,4 Milliarden Euro. „Die Kommunen waren nach der Bekanntmachung ihrer Haushalte in den Amtsblättern voll handlungsfähig und konnten in ihre Vorhaben investieren“, hieß es.

11.12 Uhr: Branchennetzwerk: Autozulieferer suchen Auslandsstandorte

Thüringens bisher umsatzstärkster Industriebereich schwächelt. Die Nachfrageprobleme, aber auch Standortkosten und Bürokratie in Deutschland hinterließen Spuren bei den Automobil- und Zulieferunternehmen im Freistaat, erklärte der Geschäftsführer des Branchennetzwerks automotive thüringen (at), Rico Chmelik, am Freitag in Erfurt. Zunehmend würden vor allem die Automobilzulieferer auf die Suche nach Produktionsstandorten im Ausland gehen. (dpa)

10.21 Uhr: Carl Zeiss findet neuen Finanzvorstand: Der Neue ist ein Altbekannter

Die Carl Zeiss AG hat einen neuen Finanzchef gefunden. Christian Müller hatte seinen Vertrag beim Technologiekonzern nicht verlängert. Sein Nachfolger kommt zum 1. Januar.

9.41 Uhr: Auto erfasst Zehnjährigen in Gotha

Am Donnerstagnachmittag ist ein Kind in Gotha von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 10 Jahre alte Junge eine Fußgängerampel passieren, obwohl für ihn offenbar das Lichtzeichen Rot galt.

9 Uhr: Haus in Elxleben nach Brand unbewohnbar

Am Freitagmorgen kam es zu einem Brand in einem Haus in Elxleben im Kreis Sömmerda. Die vier Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Es entstand hoher Schaden.

8.35 Uhr: Junge Mädchen kämpfen mit Depressionen und Ängsten

Die Behandlungszahlen von Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren mit psychischen Erkrankungen sind nach Daten der Krankenkasse DAK-Gesundheit in Thüringen weiterhin hoch. Depressionen, Ängste und Essstörungen seien verbreiteter als vor der Corona-Pandemie, berichtete die Kasse in ihrem Kinder- und Jugendreport, der sich vor allem mit der Situation junger Mädchen befasst. Dafür untersucht worden seien ambulante und stationäre Daten von Versicherten im Freistaat im Zeitraum zwischen 2017 und 2022.

8 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag: In diesen Thüringer Städten öffnen Läden am zweiten Advent

In der Weihnachtszeit dürfen Kommunen entweder am ersten oder zweiten Adventsonntag dem Einzelhandel die Ladenöffnung erlauben: Diese Städte sind an diesem Wochenende dran.

7.53 Uhr: Keine Erstaufnahmeeinrichtung in alter Tabakfabrik in Nordhausen

Was wird aus der alten Nordhäuser Reemtsma-Tabakfabrik? Im neuen Jahr könnte eine Paintball-Indoor-Anlage für ein neues Freizeitangebot sorgen, die Nutzung als Erstaufnahmeeinrichtung ist aus dem Rennen.

7.10 Uhr: Etwas weniger Unterrichtsausfall in Thüringen

Thüringen leidet seit Jahren unter Lehrermangel. Immer wieder fällt Unterricht aus - in diesem Schuljahr etwas weniger. Von einer Trendumkehr will das Bildungsministerium aber noch nicht sprechen.

6.32 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte

Autofahrer aufgepasst: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Westen, Südwesten und die Mitte Deutschlands bis Freitagmittag vor glatten Straßen. Für einen Streifen vom Jadebusen bis zum Bodensee in einer Ausdehnung von der Westgrenze Deutschlands bis nach Hannover, Erfurt und Ulm gilt seit der Nacht eine Warnung vor markanter Glätte.

6.12 Uhr: Innenminister rechnet mit weniger Flüchtlingen

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) begrüßt Grenzkontrollen und geht davon aus, dass das auch Auswirkungen auf Thüringen hat.

5.30 Uhr: Bahn-Streik: Das müssen Fahrgäste beachten

Bahnreisende müssen sich erneut auf Einschränkungen und Ausfälle einstellen: Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum Streik aufgerufen.

Donnerstag, 7. Dezember

19.25 Uhr: Poker um Thüringer Haushaltsmillionen: FDP und AfD kritisieren Art der Verhandlungen

Am Rande der Landtagssitzung gibt es „Hinterzimmergespräche“. So soll doch noch ein Haushalt für 2024 sichergestellt werden.

18.15 Uhr: Landtag beschließt Zusammenschluss von weiteren Gemeinden

Der Thüringer Landtag hat grünes Licht für Zusammenschlüsse von weiteren Gemeinden im Freistaat gegeben. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Donnerstag im Parlament verabschiedet. Betroffen sind diesmal 29 Gemeinden, die zu neun neuen Kommunen zusammengehen. Das Land zahlt dafür rund 21,4 Millionen Euro. Die AfD-Fraktion stimmte dagegen. (dpa)

17.30 Uhr: Team mit Thüringer Forschern entdeckt besonders harmonisches Planetensystem

Blick ins Weltall: Der Stern HD 110067 wird von gleich sechs Planeten in Resonanz zueinander umkreist. An der Entdeckung waren auch zwei Mitarbeitende der Thüringer Landessternwarte Tautenburg beteiligt.

16.54 Uhr: Clueso gibt Extra-Auftritt in Erfurt

Sehnsüchtig wird das Weihnachtskonzert von Erfurts Promi Nr.1 erwartet. Zuvor bringt sich Clueso mit Gästen auf dem Petersberg in Party-Stimmung. Wer schnell ist, kann dabei sein und sogar Geld sparen.

16.10 Uhr: Welterbe-Titel für Thüringer Schlösserwelt rückt in weite Ferne

Das Vorhaben, ein Unesco-Welterbe-Label für die Thüringer Schlösserwelt zu beantragen, ist jetzt bereits auf nationaler Ebene gescheitert. Trotzdem hält die Landesregierung daran fest.

15.23 Uhr: Kein spezieller Schutz von Muffelwild vor Wölfen

Thüringens Umweltministerium sieht keinen Bedarf, Mufflons speziell vor Wölfen zu schützen. Das Muffelwild sei zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Teilen Deutschlands eingeführt worden und damit keine heimische Tierart, sagte Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel am Donnerstag im Landtag in Erfurt in einer Aktuellen Stunde. Mufflons sind Wildschafe und stammen laut Vogel von den Inseln Korsika und Sardinien. (dpa)

14.43 Uhr: Saale-Holzland: Herkunft von totem Wolf steht fest

Das Tier war im Januar 2022 am Hermsdorfer Kreuz von einem Transporter überfahren worden. Inzwischen steht auch fest, woher der junge Rüde stammte.

14.25 Uhr: Landtag verlängert Zulage für Fachleiter an den Schulen

Der Thüringer Landtag hat eine Regelung für Zulagen, die Fachleiter an den Schulen erhalten, verlängert. Das Parlament machte dafür am Donnerstag den Weg frei und verabschiedete eine entsprechende Gesetzesänderung. Der ursprüngliche Entwurf sah eigentlich noch weitere Änderungen im Lehrerbildungsgesetz und im Besoldungsgesetz vor, die aber nicht beschlossen, sondern in den Bildungsausschuss überwiesen wurden.

Zu den Aufgaben von Fachleitern in Thüringen gehört die pädagogische, fachdidaktische und fachmethodische Ausbildung von Lehramtsanwärtern. Außerdem wirken sie an der Durchführung des Zweiten Staatsexamens für Lehramtsanwärter mit. Die Zulagenregelung wurde zunächst bis 31. Dezember 2024 verlängert. (dpa)

14.11 Uhr: Regionalverbund Thüringer Wald mit 1,4 Millionen Euro gefördert

Der Regionalverbund Thüringer Wald hat eine Förderung von insgesamt 1,4 Millionen Euro erhalten. Das Geld stammt aus den Landesmitteln zur Förderung des regionalen touristischen Managements, wie das Thüringer Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Mit dem Geld sollen laut Ministerium regionale Ansprechpartner im Verbandsgebiet eingerichtet und eine Mountainbike-Region entwickelt werden. Indes hat Marietta Schlütter ihren Posten als Geschäftsführerin beim Regionalverbund abgegeben.

13.55 Uhr: Verdacht auf illegales Glücksspiel: Durchsuchung bei Verein in Gera

Bei einer Razzia in der Geraer Innenstadt war am Mittwochnachmittag ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz. Was bisher zu den Hintergründen bekannt ist.

13.30 Uhr: Tiefensee: Haushaltssperre gefährdet 35 Millionen Euro für Projekte

Millionen von Euro stehen für Förderprojekte in Thüringen laut Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee wegen der Haushaltssperre des Bundes auf dem Spiel. „Sollte es dabei bleiben, dass der Bund den Ländern bereits zugewiesene GRW-Mittel nicht wieder freigibt, können allein in Thüringen bewilligungsreife Projekte im Umfang von 35 Millionen Euro nicht angeschoben werden“, teilte der SPD-Politiker am Donnerstag mit. Das Kürzel GRW steht für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Diese ist dem Wirtschaftsministerium zufolge das wichtigste Investitionsförderprogramm der Bundesländer. (dpa)

13.03 Uhr: A38 Uhr nach Lkw-Unfall wieder freigegeben

Nach dem schweren Unfall mit drei Lkw bei Nordhausen konnte die Sperrung der A38 wieder aufgehoben werden.

12.45 Uhr: Großer Steinzeit-Platz von Erfurt-Mittelhausen gibt weiter Rätsel auf

Unsere Vorfahren gruben vor 5500 Jahren im Erfurter Norden einen tiefen Graben und schufen so einen kreisrunden Platz in Stadiongröße. Jetzt sind Laborergebnisse da.

12.20 Uhr: Ehrenamtsstiftung unterstützt Vereine in Thüringen mit 750.000 Euro

Die Thüringer Ehrenamtsstiftung hat in diesem Jahr 334 Vereine mit etwa 750.000 Euro unterstützt. Aufgrund der hohen Nachfrage musste die Stiftung schon fünf Wochen nach dem Start einen Antragsstopp verhängen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hieß. Das Programm „Aktiv vor Ort“ unterstützt ehrenamtliches Engagement von Vereinen und Initiativen im ländlichen Raum mit bis zu 5000 Euro. (dpa)

11.38 Uhr: Hitzige Debatte um Migration im Thüringer Landtag

Die CDU will die Migration in Thüringen neu ordnen. Das führt zu Widerstand bei Linken, SPD und Grünen - teils tumultartigen Szenen.

11 Uhr: 3.50 bis 4 Euro für eine Tasse Glühwein auf Thüringer Weihnachtsmärkten

Sind die Preise für Glühwein auf den Weihnachtsmärkten angestiegen? Im aktuellen deutschen Glühweinindex landen die Thüringer Städte im Mittelfeld.

10.38 Uhr: 59-Jähriger stirbt vor Mehrfamilienhaus im Landkreis Greiz

Vor einem Mehrfamilienhaus in Rüdersdorf haben Zeugen einen offenbar schwer verletzten Mann gefunden. Auch der Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen.

10.19 Uhr: Bahn-Streik auch in Thüringen: Fernverbindungen besonders betroffen

Die Gewerkschaft der Lokführer hat ihre Mitglieder kurzfristig zum Warnstreik aufgerufen. Welche Verbindungen in Thüringen betroffen sind und welche Rechte Fahrgäste haben.

10 Uhr: Fahrbahn der A38 nach Lkw-Unfall noch Stunden gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall mit drei Verletzten bleibt die Autobahn 38 zwischen Bleicherode und Nordhausen in Fahrtrichtung Leipzig noch für mehrere Stunden gesperrt. Die Bergung der drei Lastwagen gestalte sich schwierig, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

9.19 Uhr: Fußgänger in Suhl von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 87 Jahre alter Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Suhl von einem Auto erfasst worden. Der Mann wurde auf die Frontscheibe des Autos geschleudert. Der 79-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt.

8.21 Uhr: Verfassungsschützer: Bundesregierung zu zögerlich bei Islamisten

Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, hat den Umgang der Bundesregierung mit islamistischen Gruppen in Deutschland kritisiert. Das zu späte Verbot von Hamas und Samidoun passe zu anderen Fällen, in denen man nach dem Motto „Wir tun euch nichts, dann tut ihr uns nichts“ verfahren sei, sagte Kramer dem Portal „web.de“. „Die Bundesrepublik wurde dadurch aber zu einer Art Rückzugsraum, einem mutmaßlichen Erholungsgebiet für diese Gruppen, und eine wirkliche Garantie für Ruhe hat es nie gegeben.“

7 Uhr: Etwas Regen und Wolken in Thüringen

Bedeckt und etwas nass wird das Wetter in Thüringen in den kommenden Tagen. Der Donnerstag startete mit bedecktem Himmel, lokal kann es zu Schneeregen oder Sprühregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem bis vier, im Bergland bei minus drei bis plus einem Grad. (dpa)

6.48 Uhr: Heimkosten in Thüringen steigen im neuen Jahr

Von den deutlichen Kostensteigerungen werde mehr als jeder zweite Heimbewohner betroffen sein. Was Sozialverbände fordern, um die Betroffenen zu entlasten.

6.30 Uhr: A38 nach Unfall mit drei Lkw gesperrt

Bei einem Unfall an einem Stauende auf der Bundesautobahn 38 zwischen Bleicherode und Nordhausen in Fahrtrichtung Leipzig sind drei Lkw ineinander gefahren. Eine Person wurde verletzt.

Mittwoch, 6. Dezember

20.30 Uhr: Gemeinsamer Knast wird zum Thüringer Millionengrab

Die von Thüringen und Sachsen gemeinsam initiierte Justizvollzugsanstalt in Zwickau wird immer teurer. Wann sie öffnet, bleibt unklar.

19.10 Uhr: Irreführender Rote-Hand-Brief in Thüringen zu Corona-Impfstoffen – scharfe Kritik an Schreiben

Ein Schreiben von Impfskeptikern sorgt auch in Thüringen für Verunsicherung in Arztpraxen und Apotheken. Die Kassenärztliche Vereinigung stellt klar: Die aufgestellten Behauptungen sind falsch.

18.35 Uhr: Verfassungsgericht sagt Nein: Thüringen bleibt auf Kali-Kosten sitzen

Jahr für Jahr verschlingen die Umweltaltlasten vor allem des DDR-Kalibergbaus viele Millionen Euro in Thüringen. Nach einem Vertrag von 1998 scheint der Bund aus dem Schneider. Der Freistaat hat sich durch fast alle Instanzen geklagt. Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) hofft auf diese letzte Chance.

17.59 Uhr: Verfassungsrichter prüfen AfD-Beschwerde gegen Thüringer Hochschulgesetz

Dürfen nur Frauen Gleichstellungsbeauftragte an Thüringer Hochschulen sein? Und wie viele weibliche Mitglieder muss ein Hochschulrat haben? Diese Fragen will die AfD-Fraktion gerichtlich klären lassen.

17.32 Uhr: Wohnungswirtschaft will 150 Millionen Euro Landesförderung

Der Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft verlangt jährlich mindestens 150 Millionen Euro vom Land für die Förderung von Wohnungsneubau und Sanierung. Ohne einen solchen Betrag könnten angesichts steigender Kosten und Zinsen weniger Wohnungen gebaut oder modernisiert werden, erklärte der Direktor des Verbandes der Wohnungswirtschaft, Frank Emrich, am Mittwoch in Erfurt.

Das Geld könnte zusammen mit Zinszuschüssen vom Bund für mehr Aufträge für die kriselnde Bauwirtschaft sorgen. „Gutes und bezahlbares Wohnen ist akut gefährdet, ganz zu schweigen von Klimaneutralität in absehbarer Zeit.“ Der Verband vertritt vor allem die kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen in Thüringen. (dpa)

16.23 Uhr: Harry Kane und Co. schlagen EM-Quartier in Thüringen auf

Die englische Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Basis-Camp während der EM 2024 im Weimarer Land. Hier schlagen Top-Stürmer Harry Kane und seine Teamkollegen ihr Quartier auf.

15.46 Uhr: Thüringen ist laut einer Barmer-Studie bundesweit Schmerzland Nr. 1

Wer Schmerzen hat, wünscht sich, dass diese rasch aufhören. Doch welche Schmerzmittel sind in welchen Fällen geeignet und wann sind Nebenwirkungen größer als deren Nutzen? Untersucht hat das der jüngste Arzneimittelreport der Barmer. „Rund eine halbe Million Menschen in Thüringen wird medikamentös mit Schmerzmitteln behandelt. Dabei kommt es noch zu häufig zu ungeeigneten Verordnungen und vermeidbaren Risiken“, sagt Thüringens Kassenchefin Birgit Dziuk.

14.53 Uhr: Reparatur sorgt für Verspätungen und Halteausfälle auf ICE-Strecke

Eine Reparatur auf der ICE-Strecke zwischen Erfurt und Frankfurt am Main hat am Mittwoch zu teils erhebliche Verspätungen geführt. Als Grund wurde von der Bahn eine defekte Weiche genannt.

14 Uhr: Thüringer verbrauchen weniger Strom, Versorger nehmen mehr ein

Haushalte und Betriebe in Thüringen haben im Jahr 2022 weniger Strom verbraucht - die Erlöse der Energieversorger sind dennoch deutlich gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mit. Demnach sank der Stromabsatz an Thüringer Endverbraucher im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent auf rund 10,1 Milliarden Kilowattstunden. Die Einnahmen mit in Thüringen verkauftem Strom stiegen um 19,9 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro.

13.28 Uhr: Unbekannte erlegen Rehkitz bei Ilmenau

Unbekannte sollen in einem Waldgebiet bei Ilmenau (Ilm-Kreis) mit einer Schusswaffe ein Rehkitz erlegt und Teile des Tieres mitgenommen haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

12.23 Uhr: Fragen und Antworten nach dramatischer Suche: Vermisstes Mädchen meldet sich bei der Polizei

Glückliches Ende einer fünftägigen Fahndung. Die 13-Jährige aus dem Unstrut-Hainich-Kreis tauchte unversehrt auf. Was steckt hinter der Geschichte?

11.30 Uhr: Aufsichtsrat von Volksbank in Südthüringen zurückgetreten

Der gesamte Aufsichtsrat der zuletzt wegen hoher Verluste wieder in die Schlagzeilen geratenen Volksbank Bad Salzungen Schmalkalden ist zurückgetreten. Das teilte die Bank am Dienstagabend mit.

10.56 Uhr: Lichterfest in bedrohlichen Zeiten - Chanukka mit ernstem Ton

Eine nüchternere Stimmung als sonst beim Chanukka-Fest erwartet der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, in diesem Jahr. „Es wird freilich anders gefeiert, es wird ernstere Worte geben“, sagte Schramm mit Blick auf den Beginn des Lichterfests am Donnerstag sowie dem Hamas-Angriff am 7. Oktober und dessen Folgen. Auch der Chanukka-Ball am Samstagabend, zudem wie in jedem Jahr in Erfurt auch Vertreter etwa aus der Politik erwartet werden, werde nicht so ausgelassen wie sonst. „Es wird nicht getanzt werden“, sagte Schramm. (dpa)

9.46 Uhr: Millionen für Gemeindefusionen

Der Landtag beschließt weitere freiwillige Zusammenschlüsse. Härten sollen abgefedert werden. Mit wie viel Geld die insgesamt neun Neugliederungen unterstützt werden sollen.

9 Uhr: 22-Jähriger fährt mit Auto in vorbeifahrenden Zug

Ein Autofahrer ist an einem Bahnübergang in Suhl am Dienstagabend in einen vorbeifahrenden Zug gefahren. Der 22-Jährige wollte über den unbeschrankten Bahnübergang fahren und übersah dabei den Holzgüterzug, der auf den Gleisen am rangieren war, wie die

8.32 Uhr: Feine Sahne Fischfilet in Erfurt

Feine Sahne Fischfilet gastiert am kommenden Freitag in der Erfurter Messehalle. Worauf sich Besucher beim größten Konzert der Polit-Punkband in Thüringen gefasst machen müssen.

8 Uhr: Hits aus drei Jahrhunderten bei der „Night of the Proms“

Die „Night of the proms“ in der Erfurter Messehalle waren auch diesmal wieder eine faszinierende Zeitreise durch die Musikgeschichte.

7.10 Uhr: Wolkiges Wetter in Thüringen

Das Wetter in den nächsten Tage in Thüringen bringt viele Wolken mit sich. Am Mittwoch wird es bewölkt, mit zeitweise Regen oder Schneeregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In höheren Lagen kann es auch schneien und zu Glätte kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem bis vier, im Bergland bei minus drei bis null Grad. Die Nacht zum Donnerstag bringt viele Wolken, sowie Schnee und Schneeregen mit sich. Außerdem kann es glatt werden. Die Temperaturen sinken auf null bis minus zwei, im Bergland auf bis zu minus vier Grad. Der Donnerstag bleibt bewölkt. (dpa)

6.52 Uhr: 15-Jährige stürzt aus Fenster im sechsten Stock

In Erfurt ist eine 15-Jährige aus dem Fenster einer Wohnung im sechsten Stock gefallen. Die Jugendliche wurde schwer verletzt.

6.25 Uhr: Erneut Warnstreiks in Thüringen

Patienten am Uniklinikum Jena oder Eltern von Thüringer Hortkindern müssen sich am Mittwoch erneut auf streikbedingte Einschränkungen einstellen. Einen Tag vor der womöglich entscheidenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder rufen gleich mehrere Gewerkschaften für Thüringen zu Warnstreiks auf.

6 Uhr: Linke Implosion: Eine Fraktion löst sich auf - was das für Thüringer Abgeordnete bedeutet

Ab diesem Mittwoch gibt es die Linke-Fraktion im Bundestag nicht mehr. Was macht das mit den Thüringer Abgeordneten?

Dienstag, 5. Dezember

20.10 Uhr: Elternvertretung nach katastrophalen Pisa-Ergebnissen: Schulen stehen unter Stress

Schüler aus Deutschland schneiden bei der Pisa-Studie so schlecht ab, wie nie zuvor. Die Thüringer Elternvertretung sieht die Politik in der Pflicht. Das sind die Reaktionen aus dem Freistaat.

18.55 Uhr: Thüringer Notärzte: Gefährdet Gerichtsurteil ärztliche Bereitschaftsdienste?

70 Ärztinnen und Ärzte übernehmen in Thüringen als „Poolärzte“ freiwillig Bereitschaftsdienste. Nach einem Gerichtsurteil sollen sie für die Einnahmen Sozialabgaben entrichten – die Thüringer FDP befürchtet eine Notarzt-Notlage.

18.07 Uhr: Weiteres Treffen von Ramelow und Voigt zum Haushalt geplant

Noch gibt es keine Einigung im Ringen um den Landeshaushalt 2024. Bis zum Finale voraussichtlich am 21. Dezember im Landtag geht es weiter um Korrekturen, die die CDU verlangt.

17.45 Uhr: Sprach-Kitas in Thüringen: Dringend nötig, aber chronisch unterfinanziert

Die Erleichterung in den Einrichtungen war groß, als Bildungsminister Helmut Holter (Linke) im Frühjahr 2023 die Übernahme des Programms Sprach-Kitas durch das Land verkündete. Warum Wohlfahrtsverbände dennoch den Ausstieg vieler Träger aus dem Programm befürchten.

17.21 Uhr: Demo-Aufruf in Gera wird auf Strafbarkeit geprüft

Die Polizei prüft den Aufruf zu einer Demonstration in Gera auf eine mögliche Strafbarkeit. Das bestätigte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) auf Anfrage dieser Zeitung.

16.50 Uhr: 13-Jährige endlich gefunden! – Aufatmen im Mühlhäuser Vermisstenfall

Der Teenager wurde am Dienstag offenbar auf einem Bahnhof in Nordrhein-Westfalen aufgegriffen. Eine tagelange Suche geht zu Ende. Tausende Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis sind erleichtert.

16.41 Uhr: Elektroauto-Pionier Tesla öffnet Mini-Filiale

Die erste Thüringer Niederlassung des E-Auto-Herstellers Tesla hat in Erfurt eröffnet. Vorerst allerdings nur in einer provisorischen Variante.

16.23 Uhr: Einbrecher stehlen Fahrräder im Wert von 160.000 Euro aus Lagerhalle in Thüringen

Riesige Beute haben Unbekannte in einer Lagerhalle in Thüringen gemacht. Mehr als 40 hochwertige Fahrräder wurden auf einen Schlag gestohlen.

16.10 Uhr: Thüringer Staatskanzleichef kritisiert Debatte um Rundfunkbeitrag

Thüringens Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff hat die Art und Weise kritisiert, wie über die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags gestritten wird. „Es gibt aus meiner Sicht eine Diskussion, die ich falsch finde, die ich Rundfunkbeitragspopulismus nenne“, sagte der Linke-Politiker am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Erfurt. Es gebe eine Preisentwicklung in der Gesellschaft, die auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgebildet werden müsse. „Wenn man das dauerhaft nicht tut, dann kürzt man aus meiner Sicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unzulässig kaputt.“ (dpa)

16 Uhr: Ein Toter bei Garagenbrand im Ilm-Kreis

In Stadtilm ist am Dienstag ein 81-Jähriger bei einem Brand tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache gegen Mittag in einer zu einem Wohnhaus gehörenden Garage im Ellichlebener Weg ausgebrochen.

15.27 Uhr: Sinti und Roma erweitern Stiftungsrat der KZ-Gedenkstätten in Thüringen

Seit 2003 regelt das Landesgesetz über die Errichtung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau die Erinnerungsarbeit in den ehemaligen KZ. Warum das Gesetz jetzt geändert wird.

14.58 Uhr: 1200 Fichtenstämme in Südthüringen gestohlen – mehr als 20.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in Südthüringen etwa 1200 Fichtenstämme entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass der Abtransport mehrere Nächte gedauert haben muss.

14 Uhr: Mann greift Frau in Weimar an und verletzt sie schwer

Ein 42-jähriger Mann ist einem Mehrfamilienhaus in Weimar auf eine Frau losgegangen und hat sie schwer verletzt. Der Mann habe massiv auf sein 61-jähriges Opfer eingewirkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Zum Motiv ermittelt die Polizei.

13.45 Uhr: Autobahn voll gesperrt: Mehrere Verletzte bei Unfall auf A4

Bei einem schweren Unfall auf der A4 bei Gera sind mehrere Personen verletzt worden. Die Autobahn wurde voll gesperrt. Laut Polizei fuhr ein Lkw ungebremst auf einen Schilderwagen auf. Mehrere Personen seien verletzt worden.

8 Uhr: Thüringer Haushalte 2022 besonders von Stromausfällen betroffen

In Thüringer Haushalten ist im vergangenen Jahr so lange der Strom ausgefallen wie sonst fast nirgends in Deutschland. Im Schnitt blieb es insgesamt für knapp 18 Minuten dunkel, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht. Nur in einem Bundesland war es noch länger dunkel.

7.25 Uhr: Ministerpräsidentenwahl: Thüringer Verfassungsgericht soll entscheiden

Die CDU will vorab die Frage klären lassen, was in einem dritten Wahlgang passiert. Die Linke-Fraktion ist dagegen. Die Hintergründe.

7 Uhr: Wetterdienst warnt vor Glatteis in Thüringen

Auf Thüringens Straßen kann es am Dienstag rutschig werden. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor Glatteis herausgegeben. Die Gefahr von Blitzeis bestehe bis zum Mittwoch.

6.19 Uhr: Thüringer Grüne: „Die Polizeivertrauensstelle ist ein zahnloser Tiger“

Grünen-Politikerin Madeleine Henfling kritisiert die bisherige Struktur der Polizeivertrauensstelle. Die SPD fordert derweil in ihrem Regierungsprogramm eine Verlagerung vom Innen- ins Justizministerium.

Montag, 4. Dezember

20 Uhr: Autofahrer bei Unfall in Südthüringen lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall ist am Montag in Südthüringen ein Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Die Feuerwehr rettete den Mann:

18.08 Uhr: Warum Abschiebungen oft schwierig sind - Fragen und Antworten

Thüringer Ausländerbehörden sind für die Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer zuständig. Doch die Gesetzeslage macht es den Behörden extrem schwierig. Warum das so ist, lesen Sie hier.

17.02 Uhr: Etliche Weidetiere bei Wolfsangriff getötet - „Hatten wir noch nie“

Wohl gleich mehrere Wölfe sind im Landkreis Gotha auf eine Herde Schafe und Ziegen losgegangen. Es gab etliche Opfer - und das trotz Schutzzauns und Hütehunden. Wie konnte das passieren?

16.09 Uhr: Komponenten für Leipziger Batterien aus Thüringen

In Thüringen sind 700 Unternehmen in der Autozulieferbranche tätig, die mehr als 66.000 Mitarbeiter beschäftigen, berichtete Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). „Sie erwirtschaften einen Umsatz von 9,3 Milliarden Euro im Jahr und sind die drittstärkste Branche der Thüringer Wirtschaft“, so Tiefensee.

15.54 Uhr: Grünes Band auf Vorschlagsliste für Welterbestätten

Das teils durch Thüringen verlaufende Grüne Band steht auf der Vorschlagsliste für Unesco-Welterbestätten. Einen entsprechenden Beschluss haben die Kulturministerinnen und Kulturminister von Bund und Ländern am Montag gefasst, wie die Thüringer Landesregierung mitteilte. Das Naturmonument Grünes Band ist eine Kette verschiedener Biotope mit insgesamt 1200 bedrohten Tier- und Pflanzenarten entlang der früheren innerdeutschen Grenze. Außerdem gibt es dort den vielerorts noch erhaltenen Kolonnenweg sowie die früheren Wachtürme der DDR-Grenzposten. Mit 763 Kilometern hat Thüringen nach Angaben von Umweltministerium und Staatskanzlei den größten Anteil am Grünen Band. (dpa)

15.25 Uhr: Thüringer CDU will „Ankerzentren“ aus Bayern kopieren

Die Thüringer CDU rückt die sogenannte „Bleibeperspektive“ von Flüchtlingen stärker in den Fokus. Sie soll, heißt es in einem entsprechenden Gesetzentwurf, zum Kernkriterium dafür werden, ob Menschen auf die Kommunen verteilt oder in zentrale Einrichtungen gebracht werden. Wie der Flüchtlingsstrom begrenzt werden soll und woher Widerstand kommt.

14.50 Uhr: 46-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Greiz

Am Sonntagmorgen kam es in Burkersdorf zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge. Zeugen meldeten den Unfall, der sich am Anger ereignete. Trotz unmittelbarer Rettungsmaßnahmen konnte nur nur noch der Tot des Mannes festgestellt werden. Nun laufen die Ermittlungen zur Unfallursache.

13.40 Uhr: Jan Böhmermann und Olli Schulz unterstützen Weimarer Stiftung

Der Satiriker Jan Böhmermann und der Musiker Olli Schulz haben in ihrem gemeinsamen Podcast „Fest und Flauschig“ die Spendenziele ihrer Live-Spendengala bekanntgegeben. Unter anderem geht der Erlös des „Fest und Flauschig Weihnachtszirkus“ nach Thüringen. Welche Einrichtung begünstigt wird.

13.30 Uhr: Zahl der Firmenpleiten in Thüringen bundesweit am niedrigsten

Hohe Energiepreise und gestiegene Zinsen machen auch vor den Firmen in Thüringen nicht Halt. Allerdings ist die Zahl der Firmenpleiten im Freistaat im laufenden Jahr nach Schätzungen von Creditreform im bundesweiten Vergleich am niedrigsten.

13.20 Uhr: Vermisste 13-Jährige in Mühlhausen: Falscher Spendenaufruf im Umlauf

Seit fast fünf Tagen wird die 13-Jährige Emily in Mühlhausen vermisst. Bei allem, was ihre Familie derzeit durchzustehen hat, müssen sie nun auch noch die Wogen im Fall eines falschen Spendenaufrufs glätten.

10.45 Uhr: Molkerei ruft H-Vollmilch zurück

Die Hohenloher Molkerei aus Schwäbisch Hall ruft „Gut&Günstig“-H-Vollmilch mit 3,5 Prozent Fett in der 1-Liter-Packung zurück. Betroffen sei verkaufte Ware in einzelnen Märkten von Edeka und Marktkauf auch in Thüringen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.03.2024 und dem ovalen Genusstauglichkeitskennzeichen DE BW 010 EG, teilte das Unternehmen am Montag auf Anfrage mit. Zuvor hatte „Bild“ darüber berichtet. Auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen sind von dem Rückruf betroffen. Das nannte die Molkerei als Grund für den Rückruf. (dpa)

10 Uhr: Erfurter Olympiasiegerin Stephanie Beckert freut sich über ihr erstes Kind

Die Eisschnellläuferin Stephanie Beckert hat im Helios Klinikum Erfurt am 30. November ihr erstes Baby zur Welt gebracht. Mit 3305 Gramm und einer Größe von 48 Zentimetern ist die kleine Kimberly der ganze Stolz ihrer Eltern Stephanie Beckert und Philipp Weßling.

8.47 Uhr: Wie Andrew Aris versucht, Menschen über den Fußball zusammen zu bringen

Lust auf Thüringen: Der Neuseeländer Andrew Aris lebt seit 2002 in Thüringen und versucht mit dem Verein „Spirit of Football“, Menschen zusammen zu bringen.

7.40 Uhr: Trübes Winterwetter in Thüringen

Zum Beginn der Woche erwarten die Menschen in Thüringen frostige Temperaturen und Niederschläge. Der Montag startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stark bewölkt. Ab dem Nachmittag kann es im Westen zu Schneefall kommen, örtlich kann es auch regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus zwei bis plus zwei Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt. Zeitweise fällt Schnee, der auch in gefrierenden Regen übergehen kann. Dabei sinken die Temperaturen auf minus ein bis minus fünf Grad, im Bergland auf minus acht Grad. Bewölkung gibt es auch am Dienstag. Im Osten und im Bergland schneit es zunächst noch etwas, ansonsten regnet es. Die Höchsttemperaturen liegen bei ein bis fünf Grad plus, im Bergland bei null Grad.

Bedeckt bleibt es auch in der Nacht zum Mittwoch, zeitweise regnet es etwas. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis plus zwei Grad. Der Mittwoch wird stark bewölkt. Es kann zu Regen, Schneeregen und im Bergland zu Schneefall kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei ein bis fünf Grad, im Bergland bei minus ein bis zwei Grad. (dpa)

7.20 Uhr: Firmen bei Weihnachtsfeiern in Thüringen noch verhalten

Firmen halten sich in Thüringen mit den Buchungen von Weihnachtsfeiern bislang zurück. Aktuell seien die Unternehmen noch verhalten, sagte Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Thüringen. Die Gastronomen gehen laut Ellinger aber davon aus, dass einige Firmen noch kurzfristig Weihnachtsfeiern buchen – Kapazitäten dafür gebe es.

Generell fällt das Geschäft in der Weihnachtszeit laut Ellinger voraussichtlich recht stabil aus und ähnlich wie im vergangenen Jahr. In einigen Restaurants gebe es schon viele Reservierungen, in anderen weniger. In kleineren Städten oder im Thüringer Wald verkaufen Ellinger zufolge Hotels häufiger Weihnachtspakete - mit Essen und Übernachtungen. (dpa)

7 Uhr: Rechnungshof: Thüringer Corona-Energie-Hilfsfonds zulässig

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einem milliardenschweren Sonderfonds des Bundes hat nach vorläufiger Einschätzung des Thüringer Rechnungshofs in einem Hauptpunkt keine Auswirkungen auf Thüringen. Anders als auf Bundesebene habe es keine vergleichbare Umschichtung von kreditfinanzierten Corona-Hilfegeldern gegeben, sagte ein Sprecher des Rechnungshofs auf dpa-Anfrage in Rudolstadt. Was das für Thüringen bedeutet. (dpa)

Sonntag, 3. Dezember

20.54 Uhr: Höhere Lkw-Maut lässt Transportkosten steigen

Lange war die Transportbranche dagegen Sturm gelaufen, jetzt ist sie seit 1. Dezember in Kraft: Die erhöhte Lkw-Maut. Bei den Thüringer Spediteuren wird nun sichtbar, wie sich das auf die Preise auswirkt.

19.05 Uhr: Güterzug kollidiert mit Kühen

Im Reichstädter Ortsteil Frankenau hat ein Güterzug zwei Kühe erfasst. Die Tiere wurden durch den Aufprall getötet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie waren demnach zuvor beim Treiben auf die Gleise geraten.

18.22 Uhr: Kritik an Bezuschussung des Flughafens Erfurt-Weimar

Der Flughafen Erfurt-Weimar wird auch 2024 mit mehr als fünf Millionen Euro bezuschusst. In den kommenden Jahren sollen die Zuwendungen des Landes jedoch schrumpfen.

17.45 Uhr: Vermisstes Mädchen aus Mühlhausen: Suchhunde und Hubschrauber im Einsatz

Neben der Auswertung der Handydaten suchte die Polizei in Mühlhausen mit der Rettungshundestaffel und Hubschrauber nach der vermissten Emily (13). Das ist bislang bekannt.

17 Uhr: Flucht vor Polizei endet nach eiskalter Flussdurchquerung

Beim Versuch, die Polizei abzuschütteln, ist ein 25-Jähriger in Meiningen durch einen eiskalten Fluss geflohen. Allerdings seien ihm die Beamten durch den Nebenlauf der Werra gefolgt und konnten ihn schnappen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

15.31 Uhr: Unfälle und gefährliche Situationen durch Winterwetter

Der Winter führt auch in Thüringen zu Problemen und gefährlichen Situationen. Das haben Bahnreisende, Autofahrer und auch ein Skifahrer am Wochenende erlebt. Eine Bilanz.

14 Uhr: Erschwerniszulagen für Beamte in Thüringer Erstaufnahmeeinrichtungen

Thüringer Beamte, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für Flüchtlinge arbeiten, sollen eine Erschwerniszulage erhalten. Die Gratifikation liegt bei 120 Euro monatlich. Eine Änderung der entsprechenden Landesverordnung steht auf der Tagesordnung der Kabinettssitzung am Dienstag. Das geht aus einem Entwurf von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hervor, der dieser Zeitung vorliegt.

11.30 Uhr: Rund 800 Zwangsräumungen in Thüringen 2022

Die Zahl der Zwangsräumungen ist in Thüringen im vergangenen Jahr etwas zurückgegangen. Haben 2022 Gerichtsvollzieher in 791 Fällen Wohnungen räumen lassen, waren es im Jahr davor 855 gewesen. Auch bundesweit sank die Zahl der Zwangsräumungen im vergangenen Jahr.

10.30 Uhr: Frost und leichter Schneefall in Thüringen

Es bleibt am Sonntag winterlich in Thüringen: Es gibt Frost, örtlich Glätte und kann am Ersten Advent bis zum Mittag leicht schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zu drei Zentimeter Neuschnee seien möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus ein Grad, im Bergland bei minus fünf bis null Grad. In der Nacht zum Montag fallen die Werte auf bis minus sechs Grad. Am Montag bleibt es voraussichtlich stark bewölkt und trocken, bei ähnlichen Temperaturen wie am Sonntag. Ab dem Abend kann es örtlich etwas schneien. Am Dienstag kann es laut DWD gelegentlich regnen, bei etwas milderen null bis vier Grad, im Bergland um null Grad. (dpa)

10 Uhr: Millionenschaden an Gebäude der Uni Jena

Durch mutmaßlichen Vandalismus ist an einem Gebäude der Uni Jena ein Millionenschaden entstanden. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurde bereits am vergangenen Wochenende durch unbekannte Täter im Hörsaal des Instituts für Festkörperphysik drei Etagen geflutet.

Samstag, 2. Dezember

19.03 Uhr: Ramelow appelliert: Schulden auch als Investitionen begreifen

Ministerpräsident hat in einem Interview mit dem Deutschlandfunk für ein anderes Verständnis von Schulden geworben. "Es wird alles unter den Begriff Schulden abgetan, obwohl langfristige Investitionen keine Schulden sind", kritisierte der Linken-Politiker im am Samstag veröffentlichten Interview der Woche des Deutschlandfunks (DLF). Er sei Kaufmann, sagte Ramelow. "Und als Kaufmann verstehe ich überhaupt nicht, wie man jede Geldausgabe eines Staates unter dem Begriff Schulden abtut." Bei Investitionsplanungen eines Unternehmens würde so nicht agiert. (dpa)

18.33 Uhr: Vermisste 13-Jährige in Mühlhausen: Polizei wertet Handydaten aus

Im Fall des vermissten Mädchens werden nun auch Handydaten ausgewertet. Das bestätigte die Landeseinsatzzentrale auf Anfrage. Man erhoffe sich dadurch weitere Ermittlungsansätze, so ein Sprecher.

17.10 Uhr: Frau stirbt bei Unfall im Kreis Hildburghausen

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildburghausen gestorben. Das Auto, in dem die 42-Jährige saß, sei aus noch ungeklärter Ursache bei Kloster Veßra von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

17 Uhr: So lief der SPD-Parteitag in Meiningen

Die Thüringer SPD verabschiedet ihr Regierungsprogramm und der Vorsitzende versucht, die Partei zu begeistern.

16.38 Uhr: FC Carl Zeiss Jena gewinnt Spiel gegen Meuselwitz

Der FCC hat in der Fußball-Regionalliga das Spiel gegen den ZFC Meuselwitz gewonnen. Die Jenaer Mannschaft gewann mit 1:0.

16.06 Uhr: Diebe lassen 37 Weihnachtsbäume verschwinden

Wer konnte die Tat beobachten? In Sondershausen sind Weihnachtsbäume gestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

15.26 Uhr: Erfurter Gloriosa erklingt außer der Reihe

Für die Gloriosa gibt es eine feste Läuteordnung. An diesem Sonntag aber erklingt sie aus einem besonderen Anlass.

13.15 Uhr: Geburtstagsparty von Jugendlichen im Ilm-Kreis eskaliert

In Kirchheim im Ilm-Kreis ist in der Nacht zum Samstag eine Geburtstagsparty von Jugendlichen völlig eskaliert. Wie die Polizei informierte, seien zu der Feier circa 80 bis 100 Gäste erschienen. Am Ende gab es mehrere Verletzte, ein Großeinsatz der Polizei und eine Festnahme. Jetzt ermittelt die Polizei.

12.30 Uhr: Thüringer SPD-Chef erteilt Deutschlandkoalition mit wechselnden Mehrheiten Absage

Thüringens SPD-Landesvorsitzender Georg Maier hat einem Bündnis mit Christdemokraten und Liberalen ohne eigene Mehrheit eine deutliche Absage erteilt. Maier sprach sich zudem für eine eindeutige Regelung bei der Wahl des Ministerpräsidenten im dritten Wahlgang aus.

11 Uhr: Erfurts Ex-OB Manfred Ruge kritisiert Katholikentag-Programm

Manfred Ruge zögert eine Weile, als er am Telefon auf den Deutschen Katholikentag angesprochen wird. Doch dann bricht die Enttäuschung über die Organisation des Großereignisses mit mehreren Tausend Teilnehmern aus ihm heraus. Erfurt, so deutet es Ruge an, ist für die Veranstalter nur eine schöne Kulisse.

9 Uhr: Dauerfrost zum Adventsbeginn in Thüringen

Zum ersten Adventswochenende erwartet die Menschen in Thüringen Dauerfrost und vereinzelt Neuschnee. Am Samstag herrschen bis in den Vormittag Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Tagsüber gibt es bei maximal minus ein Grad weiter Dauerfrost. Streckenweise besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe und leichten Schneefall. Am Abend kann im Südharz, Eichsfeld und im Thüringer Wald bis zu drei Zentimeter Neuschnee fallen. Nachts bewegen sich die Temperaturen zwischen minus vier und minus neun Grad. Dabei kann es weitere Schneeschauer geben. Am Adventssonntag bleibt es bis Mittags bedeckt und es kann schneien. Höchstens null Grad gibt es dazu. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus acht Grad. (dpa)

Freitag, 1. Dezember

21.30 Uhr: Zweistelliges Wachstum im Thüringen-Tourismus

Nach der Flaute während der Pandemie springt der Tourismus in Thüringen in diesem Jahr wieder an. Von Januar bis Ende September kamen nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Freitag 2,9 Millionen Gäste, die 7,7 Millionen Übernachtungen buchten. Bei den Gästen habe das Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 13,2 Prozent und bei den Übernachtungen 10,4 Prozent betragen. (dpa)

20.30 Uhr: Vera Lengsfeld tritt aus der CDU aus – und wirbt für alternative Liste für EU-Wahl

Die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld hat die CDU verlassen. Sie habe am Donnerstag ihren Austritt erklärt, sagte sie auf Anfrage dieser Zeitung. Stattdessen wolle sie sich an der Kampagne für eine unabhängige Liste mit dem Arbeitstitel „Bündnis für Europa“ beteiligen.

18 Uhr: Thüringer SPD will Regierungsprogramm beschließen

Die Thüringer SPD stellt die Weichen für die Landtagswahl 2024. Die Sozialdemokraten wollen am Samstag (9.30 Uhr) auf einem Parteitag in Meiningen ein Regierungsprogramm beschließen. Die SPD ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Konstellationen in Regierungsverantwortung in Thüringen, seit 2014 mit einer kurzen Unterbrechung zusammen mit der Linken und den Grünen.

In einer repräsentativen Umfrage von November kam sie auf neun Prozent. Auf dem Parteitag wird unter anderem Parteichef und Innenminister Georg Maier reden, der die SPD als Spitzenkandidat in die Wahl führen soll. Als Gast ist SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert angekündigt. (dpa)

17.40 Uhr: Sohn in Todesangst: Vater hält ihm in Rudolstadt Waffe an den Kopf

Das Landgericht Gera hat am Freitag einen 42-Jährigen aus Rudolstadt verurteilt. Angeklagt war der vielfach Vorbestrafte wegen eines Raubüberfalls auf seinen Sohn in dessen Wohnung. Nach der Beweisaufnahme kam die elfte Strafkammer allerdings zu einer zunächst überraschenden Überzeugung.

17.15 Uhr: Landgericht verurteilt Sexualstraftäter aus Gera

Der Vorsitzende Richter Harald Tscherner nimmt am Freitag im großen Sitzungssaal des Landgerichtes Gera kein Blatt vor den Mund: „Sie sind ein gemeingefährlicher Triebtäter und müssen weggesperrt werden“, sagt er in der Urteilsbegründung zu einem 47 Jahre alten Mann aus Gera. So fiel das Urteil aus.

16.40 Uhr: Thüringer Migrationsbeauftragte kritisiert Bezahlkarten für Geflüchtete

Sachleistungen per Bezahlkarte statt Bargeld: Zwei Thüringer Landkreise sind bei der Umstellung von Sozialleistungen für Geflüchtete nun vorgeprescht. Das führt auch zu Kritik.

15.40 Uhr: Bereits 100.000 Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Erfurt

Der Weihnachtsmarkt in Thüringens Landeshauptstadt erfreut sich hoher Beliebtheit. Am Dienstag wurde er eröffnet, seitdem kamen täglich mehr als 30.000 Besucher. Das berichtet stolz Marktmeister Sven Kaestner auf Anfrage unserer Zeitung. Am Freitagmittag konnte damit schon der 100.000 Besucher auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt gezählt werden.

13 Uhr: Fortschritt bei Kompromisssuche zum Thüringer Haushalt

Ein Haushaltskompromiss für 2024 wird nach einem Treffen von CDU-Fraktionschef Mario Voigt und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow wahrscheinlicher. Beide brachten am Freitag nach einem mehrstündigen Treffen eine mögliche Verabschiedung des Haushalts kurz vor Weihnachten ins Gespräch - diskutiert wird bei den Fraktionen der 20. und 21. Dezember. "Nach dem Gespräch ist mein Optimismus gestiegen", sagte Ramelow. Voigt forderte Nachbesserungen im Etatentwurf der Regierung, er sagte aber auch: "Ich möchte, dass wir einen Haushalt hinbekommen." (dpa)

12.47 Uhr: Warnung vor schneebeladenen Ästen in Parks und Gärten

Das Winterwetter lädt zu Spaziergängen in Parks und Gärten ein. Doch das kann mitunter gefährlich werden, warnt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Unter dem Gewicht des Schnees könnten Äste abbrechen. Insbesondere, weil die Bäume in den vergangenen Jahren unter Trockenheit gelitten haben.

Spaziergängerinnen und Spaziergänger sollten deshalb auf den Wegen bleiben und schneebeladene Bäume meiden, hieß es in der Mitteilung am Freitag. Auch in der Nähe von Gebäuden könnte Gefahr drohen, etwa wenn Schnee und Eis vom Dach fällt. Und auch in diesem Winter gilt grundsätzlich: Eisflächen dürfen nicht betreten werden. (dpa)

12.29 Uhr: Erste Flüchtlinge im Landkreis Greiz erhalten ihre Bezahlkarte

Die ersten 30 Asylbewerber haben am Donnerstag ihre neuen Bezahlkarten erhalten. Im Landkreis Greiz ist damit das Pilotprojekt gestartet, das in den vergangenen Wochen viel mediale Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Landkreis ist der erste in Deutschland, der diesen Weg geht.

11.40 Uhr: Flughafen Erfurt bietet weitere Flüge nach Mallorca an

Die Fluglinie Eurowings wird früher als ursprünglich geplant ihre Flüge von Erfurt nach Palma de Mallorca aufnehmen. Wie die Flughafen Erfurt GmbH mitteilt, starten Flüge nach Palma bereits zu Beginn der Osterferien. Außerdem bietet der Flughafen ein weiteres Ziel an.

Organisationen fordern Planungssicherheit für Thüringer Landeshaushalt 2024

Wichtige Angebote für Familien, für Frauen, für Kinder und Zugewanderte sowie viele hundert Arbeitsplätze sind betroffen, wenn der Haushalt nicht in diesem Jahr beschlossen wird. Das könnten die Auswirkungen sein.

9.52 Uhr: Reizgas in Regionalzug nach Eisenach - Großeinsatz, sechs Fahrgäste im Krankenhaus

Weil in einer Regionalbahn, die auf dem Weg nach Eisenach war, in Leipzig am Donnerstagabend Reizgas versprüht worden ist, haben mehrere Passagiere Atemnot erlitten. Der Vorfall zog einen Großeinsatz nach sich. Sechs Personen wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht

9.05 Uhr: Verdi ruft zum Arbeitskampf: Weitere Streiks im Thüringer Handel

Am Freitag ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) Thüringer Beschäftigte der Einzelhandelsunternehmen Ikea, Kaufland, Netto, H&M sowie Beschäftigte der Großhändler Metro und Selgros in den Arbeitskampf.

8.24 Uhr: Gas und Strom: So teuer wird der Winter in Thüringen

Ein kalter Winter dürfte für die Thüringerinnen und Thüringer besonders teuer werden. Ein Zwei-Personen-Haushalt müsste für Gas und Strom im Januar durchschnittlich 434 Euro zahlen. Dies ist mit Abstand der Spitzenwert in Deutschland. Im Bundesdurchschnitt wären es nur 341 Euro.

7.40 Uhr: 13-jähriges Mädchen in Mühlhausen vermisst: Hunderte helfen bei der Suche

In sozialen Netzwerken hat der Beitrag des vermissten Mädchens rasend schnell die Runde gemacht. Seit Donnerstagabend wird in Mühlhausen nach einer 13-jährigen gesucht. Hunderte Mal wurde der Beitrag bei Facebook geteilt. Einige Eltern bildeten Suchtrupps, um den Teenager zu finden, heißt es in einem Post. Viele Menschen machen sich Sorgen.

7.22 Uhr: Deutlich weniger Asbest in Thüringen angefallen

In Thüringen ist zuletzt so wenig Asbest-Abfall bei Sanierungen oder Abrissarbeiten angefallen wie seit langem nicht mehr. 2022 wurden rund 10 100 Tonnen des als krebserregend geltenden Baumaterials registriert und damit 5000 Tonnen weniger als noch 2021, wie das Umweltministerium in Erfurt mitteilte. In den vergangenen zehn Jahren lag die Zahl demnach nie unter der Marke von 11.000 Tonnen, im Jahr 2019 waren es gar 18.000 Tonnen. Eine wesentliche Quelle für solche Abfälle seien Sanierungen und Abrisse. Ob die niedrigen Zahlen ein Indikator für das zurückgehende Baugeschehen sind, sei "spekulativ, aber nicht ausgeschlossen", hieß es vom Ministerium weiter. (dpa)

7 Uhr: Schnee und Glätte zum Wochenendstart in Thüringen

Schnee und Glätte erwartet die Menschen in Thüringen am Freitag. Es kommt besonders am Vormittag zu leichtem Schneefall, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es tritt Glätte auf, dabei bleibt es den Tag über bewölkt. Und so geht es weiter.

6.26 Uhr: Auffahrunfall auf der A9 bei Schleiz - Mensch wird schwer verletzt

Ein Mensch ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 zwischen Dittersdorf und Schleiz (beide Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Die Identität sei bislang unklar, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit. Demnach fuhr der Fahrer eines Kleintransporters am frühen Freitagmorgen auf ein Winterdienstfahrzeug auf. Dabei wurde er in dem Transporter eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

