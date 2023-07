Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 26. Juni bis 2. Juli 2023

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 26.06. bis 02.07.2023.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker)

Sonntag, 2. Juli

19 Uhr: Gefährliches Autorennen auf B88 endet mit Unfall

Am Freitagmorgen lieferten sich zwei Autofahrer auf der B88 von Orlamünde bis Kahla ein Rennduell. Laut Angaben der Polizei überholten sich die Männer mehrfach gegenseitig an unübersichtlichen Stellen, drängelten sich zwischen Autos und überfuhren schlussendlich eine rote Ampel.

18.30 Uhr: Sportler entsetzt: Pokale aus Vereinshütte gestohlen

Der materielle Wert der fünf Pokale dürfte sich auf insgesamt 75 Euro begrenzen. Aber da ist der ideelle: „Die Pokale sind Symbol unseres Erfolgs. Was haben wir an Leistung reingesteckt, um diese zu bekommen“, sagt Andreas Thietz, Vorstandsmitglied im Sportclub Hesserode. Am Sonntagvormittag vermag er immer noch nicht zu glauben, was in der Nacht zuvor geschah: Unbekannte hatten in Hesserode nicht nur die Scheiben einer Bushaltestelle zerschlagen und einen Zaun beschädigt. Sie hatten auch die Vereinshütte am Sportplatz aufgebrochen und alle fünf Pokale gestohlen.

18 Uhr: Thüringen ist Trüffelland

Anja Kolbe-Nelde ist Pilzsachverständige und betreibt im Kyffhäuserkreis eine Trüffelbaumschule. Sie sagt, Thüringer Böden seien wie gemacht für die schwarzen Diamanten. Wichtigste Mitarbeiter sind ihre Trüffelhunde.

14.57 Uhr: Mann läuft wegrollendem Auto hinterher und verletzt sich

Beim Versuch sein am Berg wegrollendes Auto einzuholen, ist ein Mann in Lauscha (Landkreis Sonneberg) so schwer gestürzt, dass er ins Krankenhaus musste. Der geparkte Wagen rollte nach Polizeiangaben von Sonntag rückwärts einen Berg hinunter, als der 58 Jahre alte Besitzer gerade Einkäufe ins Haus brachte. Das Auto krachte dann gegen den Wagen eines Touristen, der gerade die Straße hochfuhr. Der Zusammenprall am Samstag sei derart heftig gewesen, dass das Auto des Touristen danach abgeschleppt werden musste. Vermutlich habe ein technischer Defekt dazu geführt, dass sich der geparkte Wagen am Berg verselbstständigte, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Handbremse sei angezogen gewesen. Dem Besitzer des Autos sei daher nach bisherigen Stand nichts vorzuwerfen.

13.59 Uhr: Lutz Seiler erhält Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung

Der Schriftsteller Lutz Seiler hat in Weimar den mit 20.000 Euro dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung erhalten. Seiler gebe der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur kraftvolle Impulse, die nachwirkten, sagte der Vorsitzende der CDU-nahen Stiftung Norbert Lammert bei der Auszeichnungsfeier am Sonntag.

11.47 Uhr: Falsche Polizisten betrügen Rentnerin um Tausende Euro

Betrüger haben sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und eine 90-Jährige in Ilmenau derart unter Druck gesetzt, dass diese ihnen Schmuck, Bargeld und eine Geldkarte übergab.

11.16 Uhr: CDU-Fraktion will Menschen in Thüringen zu besseren Schwimmern machen

Mit einem Rundumschlag möchte die CDU-Fraktion im Landtag die Menschen in Thüringen zu besseren Schwimmern machen. "Das große Ziel muss sein, dass jeder Thüringer schwimmen kann", sagte der sportpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thadäus König.

9.54 Uhr: Drug-Checking: 120.000 Euro für Kontrolle von Party-Drogen

Thüringen hatte als erstes Bundesland ein sogenanntes Drug-Checking-Projekt ins Leben gerufen. Gelder für das Projekt, mit dem unbedachter Drogenkonsum verhindert und über die Folgen aufgeklärt werden soll, gibt es auch in diesem Jahr.

9.32 Uhr: Zwischen zwei Fahrzeugen in Zella-Mehlis eingeklemmt

Am Freitag kam es in Zella-Mehlis zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Fahrer eines Kleintransporters sein Fahrzeug in einer Parklücke am Straßenrand abstellen. Da er der Meinung war, dass er noch nicht richtig stand, ließ er sein Fahrzeug mit ausgeschaltetem Motor nach vorne rollen. Dabei übersah er eine vor ihm parkende Frau, welche gerade einen Kofferaum belud. Da Bremse und Lenkung bei ausgeschaltetem Motor nur bedingt funktionieren, rollte sein Transporter auf das davor parkende Fahrzeug und klemmte die Fahrerin zwischen ein. Hinzueilende Anwohner konnten das Verursacherfahrzeug teilweise zurück schieben und dadurch die Dame befreien. Diese wurde im Anschluss, leicht verletzt, ins Klinikum Suhl verbracht.

9.24 Uhr: Jugendliche feiern Party im Wald in Weimar

Am Sonntagmorgen wurden mehrere Anwohner durch laute Musik aus ihrem Schlaf gerissen und meldeten sich bei der Polizei Weimar. In einem kleinen Waldgebiet im Balsaminenweg konnte schließlich die Ursache festgestellt werden. Etwa 60 Jugendliche feierten hier laut Polzei eine Party mit einer größeren Musikanlage. Die Party wurde durch die eingesetzten Beamten vor Ort beendet, sodass die Anwohner zur Ruhe kamen. Der Verantwortliche muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

9.10 Uhr: Baum stürzt auf geparktes Auto in Weimar

Am Samstagmorgen wurde durch einen Zeugen ein umgestürzter Baum in der Puschkinstraße in Weimar mitgeteilt. Bei näherer Prüfung wurde ein Fahrzeug unter dem Baum festgestellt, welches beschädigt wurde. Unter Hinzuziehung der Berufsfeuerwehr Weimar wurde der Baum fachmännisch zerlegt und die Puschkinstraße beräumt. Die Fahrzeughalterin wurde im Anschluss über ihr kaputtes Auto informiert.

8.48 Uhr: Zigarettenautomat gewaltsam in Amt Wachsenburg geöffnet

Im Zeitraum vom Samstag (1.07.2023 um 3.15 Uhr bis 7.50 Uhr) hebelten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Amt Wachsenburg, Ortsteil Rockhausen in der Hauptstraße gewaltsam auf und entleerten diesen vollständig, wie Polizei am Sonntag mitteilte. Über die Menge der entwendeten Zigarettenschachteln sowie die Höhe des entwendeten Bargelds kann bislang keine Auskunft erteilt werden. Der am Zigarettenautomaten entstandene Sachschaden wurde mit 2500 Euro angegeben. Zu vorgenannter Diebstahlshandlung nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0169172/2023 Hinweise zu den Tätern entgegen.

8.42 Uhr: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Samstagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Herrmannsfeld und Stedtlingen. Hierbei kollidierte ein Motorradfahrer mit einer Radfahrerin, die vor dem Motorradfahrer plötzlich nach links abbiegen wollte. Beide Beteiligte kamen durch den Zusammenstoß zu Fall und erlitten Verletzungen, welche im Klinikum behandelt werden mussten. Außerdem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

8.12 Uhr: Scheune bei Schleid brennt ab - 200.000 Euro Schaden

Eine Scheune ist in der Nacht zum Sonntag in der Nähe von Schleid (Wartburgkreis) abgebrannt. Wie die Landeseinsatzzentrale Thüringen am Sonntag mitteilte, waren in der Scheune 70 Heuballen und landwirtschaftliches Werkzeug. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 200.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. (dpa)

Samstag, 1. Juli

19.15 Uhr: Zwei Tote bei Motorradunfall nahe Sömmerda

Bei einem schweren Unfall nahe Sömmerda sind am Samstagvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Motorrad in ein auf die Hauptstraße auffahrendes Auto geprallt. Dabei kamen der 42-jährige Biker und seine Sozia zu Fall. Ersthelfer versuchten vergeblich, den Schwerverletzten zu helfen.

18.30 Uhr: Kampfhubschrauber im Tiefflug über Thüringen

Die Bundeswehr trainiert im Unstrut-Hainich-Kreis und im Landkreis Eichsfeld derzeit mit einem seltenen Manöver für den Ernstfall. Bei der sogenannten Sonderübung Flugzieldarstellung fliegen die Helikopter in Formation und treffen plötzlich auf feindliche Luftfahrzeuge. Dabei weichen die Hubschrauber teilweise bis in Bodennähe aus.

Foto: Alexander Volkmann / Funke Medien Thüringen

17.30 Uhr: Kinderklinik in Sömmerda geschlossen

Die pädiatrische Klinik am KMG Klinikum Sömmerda, die bereits seit Wochen geschlossen war, hat nach einer Mitteilung vom Samstag ihren Betrieb gänzlich eingestellt. Weil die Geburtszahlen am KMG Klinikum Sömmerda seit Jahren rückläufig seien, werde die Versorgung im Bereich Geburtshilfe zukünftig am Standort Sondershausen konzentriert und ausgebaut. So soll es für Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und Patienten weitergehen.

17 Uhr: Bunte Demo zieht zum CSD durch Weimar

Mehrere Hundert überwiegend junge Menschen sind am Samstag beim sogenannten Christopher Street Day für die Rechte von Homo-, Bi- und Transsexuellen durch Weimar gezogen. Eine zentrale Forderung in diesem Jahr war die Durchsetzung des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes. Im Kern geht es dabei darum, dass in Zukunft jeder Mensch in Deutschland seinen eigenen Geschlechtseintrag und Vornamen selbst festlegen und ändern darf.

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder 12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Angeführt von Moderatorin und Drag Queen Fatty Acid startete der große Demonstrationszug am Bahnhof und zog Richtung Theaterplatz. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Dort endete der friedlich verlaufene Umzug mit einem großen CSD Fest. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

12. Christopher Street Day in Weimar – Die Bilder Zum zwölften mal schlängelte sich heute die bunte Karawane des Weimarer Christopher Street Days durch die Innenstadt. Hunderte Menschen kamen für die bunte Demonstration auf die Straße, um für geschlechtliche, romantische und sexuelle Selbstbestimmung und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einzustehen. Foto: Bob Sala

16.45 Uhr: FC Carl Zeiss Jena gewinnt zweites Testspiel souverän

Nach seinem Sieg am Freitagabend in Weimar hat der FC Carl Zeiss Jena auch im zweiten Testspiel am Samstag in Rothenstein souverän gewonnen. Der Regionalligist ließ dem Nachbarn aus der Kreisoberliga keine Chance und gewann locker zweistellig.

15.30 Uhr: Turmfalken unter Ministeriumsdach geschlüpft

Unter dem Dach des Umweltministeriums haben wieder Turmfalkenküken das Licht der Welt erblickt. Gegen Mitte oder auch Ende Juli sollten die Jungvögel demnach erstmals fliegen können. Danach lernen sie zu jagen. Der ehemalige Lüftungsschacht unterm Ministeriumsdach wird seit einigen Jahren immer wieder als Nistplatz von Turmfalken genutzt.

Foto: Webcam Thüringer Umweltministerium

10.31 Uhr: Lehrer alarmiert Polizei wegen technischer Mängel an Reisebus

Wegen Missständen bei der Technik eines Reisebusses hat ein Lehrer einer Studienklasse die Polizei gerufen. Der Lehrer sei mit 41 Studenten und drei weiteren Lehrern auf dem Weg von einer Studienfahrt von Berlin zurück nach Hessen gewesen, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.

9.14 Uhr: Zahl der Bafög-Anträge in Thüringen seit 2019 fast verdoppelt

Die Anzahl der Bafög-Anträge ist in Thüringen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das Studierendenwerk habe sein Personal deutlich aufstocken müssen, um der Nachfrage gerecht zu werden.

8.03 Uhr: Jede zehnte Stunde an Thüringens Schulen fällt aus

Der Unterrichtsausfall an den allgemein- und berufsbildenden Schulen in Thüringen nimmt immer dramatischere Formen an: Die Erhebung in diesem Frühjahr zeigt, dass die Zahl der ersatzlos ausgefallenen Stunden im Vergleich zu der im Schuljahr 2018/2019 – dem letzten normalen Schuljahr vor Corona – noch einmal um 35 Prozent gestiegen ist.

Freitag, 30. Juni

18 Uhr: Rechnungshof kritisiert Kulturstiftung Thüringen

„Gravierend und nur bedingt überwindbar“: So beschreibt der Landesrechnungshof die Mängel, die er bei der Kulturstiftung Thüringen ausgemacht hat, teilweise auch nur ausgemacht haben will. Die Rede ist von erheblichen Defiziten im Umgang mit Haushaltsmitteln, mangelnden Kenntnissen im Zuwendungsrecht und Kapazitätsgrenzen, an welche die Stiftung stieß.

15.30 Uhr: Über 30.000 Glücksspielsüchtige in Thüringen

Laut dem 1. Glücksspielsuchtbericht haben über 30.000 Thüringer im vergangenen Jahr Probleme mit Glücksspielen entwickelt. In Thüringen wurden im zweiten Halbjahr vergangenen Jahres 277 Spielhallen verzeichnet, davon 79 Mehrfachspielhallen. Die Gefährdung durch Online-Spiele dürfte zunehmen.

14.02 Uhr: Thüringer Justiz rüstet sich für Drogensuche in Gefängnissen

Die Justiz in Thüringen rüste sich für die Drogensuche in Gefängnissen. Spezialscanner sollen nun auf dem Briefpapier psychoaktive Substanzen in der Gefangenenpost erkennen.

12.58 Uhr: Mehr Langzeitarbeitslose in Thüringen

Etwas weniger Frauen und Männer sind im Juni in Thüringen ohne Job gewesen. Mit 62.600 Arbeitslosen sind in dem Sommermonat 500 weniger als im Vormonat registriert worden. Jedoch gibt es mehr Langzeitarbeitslose, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle am Freitag mit.

12.24 Uhr: Deutlich mehr Minderjährige unter dem Schutz der Jugendämter

Die Jugendämter in Thüringen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Kinder und Jugendliche zu deren Schutz zeitweilig in Obhut genommen und in Pflegefamilien, Heimen oder Wohngruppen untergebracht.

11.12 Uhr: Bisher weniger Waldbrände in Thüringen

In der ersten Jahreshälfte hat es in Thüringen weniger Waldbrände gegeben als im Vorjahr. Bisher verzeichnete Thüringenforst 15 Waldbrände auf einer Fläche von insgesamt etwa 1,13 Hektar, wie die Landesforstanstalt am Freitag in Erfurt mitteilte. Im Vorjahreszeitraum seien es 18 Brände auf einer Fläche von 1,8 Hektar gewesen. Demnach könnte das vergleichsweise niederschlagsreiche Frühjahr für die Entwicklung eine Rolle gespielt haben. "Gleichwohl sind Thüringens Förster auf der Hut: Im Jahresverlauf gibt es zwei Monate mit statistisch hoher Waldbrandgefährdung: Der März und der August", teilte Thüringenforst mit. (dpa)

10.55 Uhr: ADFC: Gastronom aus Frauenwald bietet ausgezeichneten Service für Gäste mit Rad

In den Thüringer Wald, nach Frauenwald, wurde das erste Zertifikat Bett+Bike-Sport für den Freistaat vergeben. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) zeichnet damit Unterkünfte aus, die Radgästen mit Mountainbike oder Rennrad einen garantierten Service in Sachen Sicherheit, Pflege und Technik bieten.

10.49 Uhr: Abi-Schnitt liegt in Thüringen bei 2,09

Der Abi-Schnitt lag diesmal bei 2,09, wie das Thüringer Bildungsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Im Vorjahr lag der landesweite Schnitt bei 2,04. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sprach von einem "konstant guten Niveau".

10.27 Uhr: Innenminister verteidigt Überprüfung von AfD-Politiker Sesselmann

Der Thüringer Innenminister Georg Maier hat die Überprüfung des AfD-Landrates Robert Sesselmann auf Verfassungstreue gerechtfertigt. "Das ist Recht und Gesetz, das ist die Gesetzeslage in Thüringen. Und die wenden wir an", sagte der SPD-Politiker am Freitag.

10.04 Uhr: Etwas weniger Arbeitslose in Thüringen

Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist erneut etwas zurückgegangen. So seien mit 62.600 Arbeitslosen im Juni 500 weniger als im Vormonat registriert worden, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle am Mittwoch mit. Die Arbeitslosenquote lag im Juni demnach bei 5,7 Prozent, im Mai betrug sie 5,8 Prozent. Im Juni vor einem Jahr waren 56.000 Frauen und Männer ohne Job gewesen, die Arbeitslosenquote lag bei 5,1 Prozent. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei in diesem Jahr allerdings von Mai auf Juni um 400 auf rund 20.800 gestiegen, hieß es. (dpa)

9.03 Uhr: Andreas Bausewein will in Erfurt erneut bei der Wahl zum Oberbürgermeister antreten

Bei einer eigens dafür angesetzten Pressekonferenz kündigte der SPD-Politiker und amtierende Oberbürgermeister von Erfurt am Freitagmorgen an, für seine Partei bei den im kommenden Frühjahr anstehenden Wahlen erneut antreten zu wollen.

8.55 Uhr: Sportwagen prallt in Buttstädt gegen Wand: Mitfahrerin wird schwer verletzt

Der 29-jährige Fahrer eines BMW-Sportwagens hat am Donnerstag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Eine 20-Jährige Mitfahrerin musste mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

6.39 Uhr: Fraktionen ringen um Haushalt für das Thüringer Wahljahr

Die CDU hat ihre Haushaltsvorstellungen für 2024 zu Papier gebracht. An einigen Stellen soll deutlich mehr Steuergeld ausgegeben werden. Fragen und Antworten zur aktuellen Situation.

6.33 Uhr: Thüringer Apotheker warnen vor Chaos beim E-Rezept

Das E-Rezept soll die Medikamentenvergabe einfacher und sicherer machen. Warum es Ärzten und Apothekern aber dennoch zu schnell geht.

Donnerstag, 29. Juni

19.27 Uhr: Deutschlandweit einzigartig: Firma aus Schmölln entwickelt Verfahren zur Entsorgung von Bohrschlamm

Schlämme aus Spülbohrungen enthalten Bentonit und können nicht in Abwasser und Bohrschlamm getrennt werden. Bis jetzt. Das Unternehmen NR Umwelttechnik aus Schmölln hält das Patent auf eine innovative Entwicklung, welche die teure Entsorgung von Bohrschlamm überflüssig macht.

19 Uhr: „Merz ist das Problem“: Pößnecker CDU-Chef stellt seinen Bundesvorsitzenden in Frage

Matthias Creutzberg, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Pößneck, ist Christdemokrat mit Leib und Seele. Doch er hadert leidenschaftlich mit dem Kurs seiner Partei. Was er über Friedrich Merz, Koalitionen der CDU mit den Grünen und die AfD denkt.

18.30 Uhr: Finaler Test am Jentower: Landmarke in Jena soll in Kürze wieder leuchten

Jena hat seine Landmarke zurück: Am Jentower ist in luftiger Höhe wieder ein Schriftzug angebracht. Wenn der finale Test am Freitag erfolgreich ist, leuchtet der Name des Turms ab sofort wieder in den Abendstunden. Dafür war ein Spezialunternehmen aus Jena im Einsatz.

18 Uhr: Debatte um Managergehälter in Thüringer Sozialverbänden – Das sagen Diakonie, DRK, Paritätischer und Caritas

Der Eisenberger Awo-Kreischef Ralf Batz hat eine Debatte losgetreten: Wie Spitzenjobs in der Thüringer Sozialbranche bezahlt werden, damit die Wohlfahrtsverbände geeignete Bewerber finden. Das sagen die anderen Sozialverbände.

17.22 Uhr: Gesundheitsministerin Werner: Klinikreform führt in Thüringen nicht zu Schließungen

Nach der Bund-Länder-Runde zur geplanten Krankenhausreform erwartet Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) keine Klinikschließungen im Freistaat. Das soll sich auch im neuen Thüringer Krankenhausplan niederschlagen.

16.38 Uhr: "Angst und Schlaflosigkeit wegen Maskenpflicht": Was Zeuginnen in Prozess gegen Weimarer Familienrichter aussagen

Im Prozess gegen einen wegen eines umstrittenen Maskenurteils vom Dienst suspendierten Weimarer Familienrichter fanden erste Zeugenbefragungen statt. Das sagten eine Mutter und eine weitere Zeugin aus.

16 Uhr: Thüringen bringt Alleinstellungsmerkmal für Chipindustrie

Europäische Unternehmen müssen verstärkt in Schlüsseltechnologien investieren. Dank einer Kooperation hat die Chipindustrie ein technologisches Alleinstellungsmerkmal aus Thüringen.

15.14 Uhr: Mit Signalwirkung: Kyffhäuser-Dorf rebelliert gegen das Land

Als dringend ein neues Feuerwehrauto benötigt wurde, half der Freistaat. Nun soll Gehofen Geld zurückzahlen, doch der Gemeinderat hält dagegen.

13.35 Uhr: CDU legt Ausgabenwünsche für 2024 vor und fordert zum Sparen auf

Noch liegt der Haushaltsentwurf für das Wahljahr 2024 nicht vor, da geht die CDU in Vorlage. Sie pocht auf einen Etat ohne neue Schulden und meldet zugleich finanzielle Wünsche für aus ihrer Sicht notwendig Vorhaben an.

12.05 Uhr: Grünes Licht für Bettenhaus-Neubau an den Thüringen-Kliniken in Saalfeld

Was lang währt, wird am Ende wohl doch noch gut: Ziemlich genau ein Jahr nach der Ankündigung durch Ministerpräsident Bodo Ramelow und Gesundheitsministerin Heike Werner (beide Linke) macht der Planungsaufruf des Landes am Saalfelder Standort der Thüringen-Kliniken den Weg frei für eine Investition in dreistelliger Millionenhöhe.

11.31 Uhr: Relativ wenig Unternehmensinsolvenzen in Thüringen

In Thüringen haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres relativ wenig Unternehmen Insolvenz angemeldet. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform registrierte in Thüringen 43 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Damit liegt das Bundesland im Ländervergleich demnach neben Baden-Württemberg und Sachsen im unteren Mittelfeld. Spitzenreiter sei Berlin mit 103 zahlungsunfähigen Unternehmen. Im Bundesdurchschnitt betrug die Insolvenzquote den Angaben zufolge 56. (dpa)

10.52 Uhr: Sesselmann hat Wahl zum Landrat noch nicht angenommen

Foto: Martin Schutt/dpa

Nach seinem Sieg bei der Stichwahl um das Landratsamt in Sonneberg hat der AfD-Politiker Robert Sesselmann die Wahl noch nicht angenommen. Das sagten ein Sprecher des Landratsamts und ein Mitarbeiter in Sesselmanns Sonneberger Wahlkreisbüro am Donnerstag. Nachdem der Wahlausschuss am Mittwoch die Wahl für ordnungsgemäß erklärt hatte, sei Sesselmann schriftlich über seine Wahl informiert worden, hieß es aus dem Landratsamt. Der Mitarbeiter im Wahlkreisbüro sagte, dass die Annahme der Wahl gemäß der Vorgaben innerhalb einer Woche nach Zustellung erfolgen werde. Er verwies auf den Postweg, als Grund dafür, dass dies noch nicht geschehen sei. Die Wahl gilt nach Angaben des Landratsamts auch als angenommen, wenn die genannte Frist abgelaufen ist und Sesselmann die Wahl innerhalb des Zeitraums nicht abgelehnt hat. (dpa)

9.07 Uhr: 400.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Apolda

Bei einem Brand in einem Doppelhaus in Apolda ist ein geschätzter Sachschaden von 400.000 Euro entstanden. Beide Doppelhaushälften seien aktuell einsturzgefährdet, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

8.04 Uhr: Stadtrat genehmigt Erweiterung des Einkaufszentrums Thüringen-Park in Erfurt

Nach 20 Jahren Diskussion gibt es eine klare Entscheidung für das Einkaufszentrum im Erfurter Norden. Unklar bleibt, ob die Innenstadt nun noch stärker unter Druck gerät.

6.41 Uhr: Kurzer Prozess für Reußen-Prinzen: Gericht Gera fällt Urteil zur Erbrechtsnachfolge

Prinz Reuß als Nachfahre des einstigen Geraer Fürstenhauses hatte eine Reihe von Grundstücken zurückfordert. In der Klage zur Erbrechtsnachfolge ist nun das Urteil gefallen.

6.33 Uhr: Freiwillig Schuljahr wiederholen? Thüringer Landeselternvertretung will Corona-Ausnahme beibehalten

Schüler, die in Thüringen das Schuljahr wiederholen wollen, können dies jetzt freiwillig nicht mehr tun. Was Elternvertreter dazu sagen.

Mittwoch, 28. Juni

20.19 Uhr: Viele Zweifel am Verfassungstreue-Test für AfD-Landrat im Thüringer Landtag

Das Landesverwaltungsamt will die Verfassungstreue des in Sonneberg gewählten AfD-Landrats überprüfen – im Landtag gibt es dazu geteilte Meinungen.

19.20 Uhr: Sprach-Kitas in Thüringen: Fehlende Förderrichtlinie sorgt für Verunsicherung

Die Bestürzung war im Sommer 2022 groß, nachdem der Bund überraschend seinen Ausstieg aus der Förderung der Spach-Kitas verkündete. Umso erleichterter waren die Träger und Mitarbeiterinnen der beteiligten Kindertageseinrichtungen, als Bildungsminister Helmut Holter (Linke) im März die nahtlose Weiterführung der Sprach-Kitas in Landesregie versicherte, wenn die Bundesfinanzierung zum 30. Juni dieses Jahres ausläuft. Warum nun ein Brief aus dem Thüringer Bildungsministerium bei Trägern von Einrichtungen für Enttäuschung und Ärger sorgt.

18.13 Uhr: Dachstuhl brennt in Apolda: Feuerwehren im Großeinsatz

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag in Apolda wegen eines Brandes mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Feuer war im Dachgeschoss eines Hauses ausgebrochen.

17.30 Uhr: Linke-Fraktionschef kandidiert erneut für Geheimdienstkontrolle

Die Verfassungsschutzkontrolle in Thüringen steht noch auf sicheren Füßen – allerdings: Eine neue Kontrollkommission ist bisher nicht gewählt. Linke-Fraktionschef Steffen Dittes, das bestätigte er am Mittwoch in Erfurt, wird sich in der kommenden Woche als Mitglied der für die Kontrolle des Verfassungsschutz zuständigen Kommission aufstellen lassen. Nur, ob er auch gewählt wird, das ist noch fraglich.

17 Uhr: Thüringen übernimmt Verwaltungsratsvorsitz bei Glücksspielbehörde

Thüringen übernimmt von Schleswig-Holstein zum 1. Juli den Vorsitz im Verwaltungsrat der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Den länderübergreifenden Glücksspielmarkt in Deutschland zu regulieren, sei eine herausfordernde Aufgabe, erklärte der zukünftige Verwaltungsratsvorsitzende, Innenstaatssekretär Udo Götze, am Mittwoch. Glücksspiel ist nur unter staatlicher Aufsicht und Kontrolle legal. (dpa)

15.30 Uhr: Oberhof, Zella-Mehlis, Suhl und Schleusingen wollen gemeinsames Oberzentrum

Die Region Südthüringen attraktiver aufzustellen für die Wirtschaft und für die Menschen, das ist das Ziel von vier Bürgermeistern. „Wir wollen ein Oberzentrum Südthüringen schaffen“, kündigte der Bürgermeister von Oberhof, Thomas Schulz, am Mittwoch im Festsaal des Rathauses von Zella-Mehlis an. Dafür arbeite man bereits seit mehr als zwei Jahren an gemeinsamen Konzepten.

15.15 Uhr: Handy-Update sorgt für mehr Fehlanrufe beim Notruf

Die Stadt Gera hat in den vergangenen Wochen vermehrt versehentlich vom Handy abgesetzte Notrufe registriert. In der Zentralen Leitstelle seien bei gleichbleibender Einsatzlage rund die Hälfte mehr Fehlanrufe eingegangen als üblich, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Ursache dafür sei ein Update auf das Betriebssystem Android 13, das es Nutzern erleichtern soll, einen Notruf abzusetzen.

15 Uhr: Thüringer Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz feiert Richtfest

Der Rohbau der Ausbildungs- und Fahrzeughalle an der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz (Kreis Greiz) steht. Derzeit ist es noch ein Quader aus Betonträgern mit jeweils 30 Metern Kantenlänge. Im Unterschoss soll die Feuerwehrschule ab Anfang kommenden Jahres einen Teil ihrer hochwertigen Feuerwehrfahrzeuge abstellen können. Über 93 Millionen Euro wird der Bau am Ende kosten.

14.29 Uhr: Wahlausschuss: Sonneberger Landratswahl war ordnungsgemäß

Die Landratswahl im Landkreis Sonneberg am vergangenen Sonntag ist ordnungsgemäß durchgeführt worden. Das sagte der Sprecher des Landratsamts, nachdem am Mittwoch der Wahlausschuss getagt hatte. Die Prüfung habe keine Beanstandungen ergeben. Das Ergebnis der Stichwahl wurde bestätigt, so der Sprecher. (dpa)

14 Uhr: Reichhaltige Weimarer Wein-Ernte erwartet

„Nach jetzigem Stand wird es eine fantastische Ernte“, sagt Andreas Freyer. Der reichhaltige Niederschlag im Frühjahr, die Wärme mit viel Sonnenschein im Mai und Juni, der Landregen in der letzten Woche sorgen für Vorfreude in Richtung September. Besucher seines Anbaugebietes erwartet neben dem alkoholischen Getränk aber noch eine weitere Besonderheit.

13.45 Uhr: Mann mit 4,8 Promille am Eisenacher Bahnhof aufgegriffen

In Eisenach hat die Bundespolizei einen 38-Jährigen aufgegriffen, der ohne Fahrschein mit dem Zug unterwegs war. Die Kommunikation mit dem Mann gestaltete sich sehr schwierig. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von fast 5 Promille zu Tage.

13.27 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt leiht BVB-Talent aus

Der FC Rot-Weiß bastelt weiter am neuen Kader für die zweite Saison in der Regionalliga Nordost. Kurz vor dem Vorbereitungsstart an diesem Mittwoch gaben die Erfurter bereits den achten Neuzugang bekannt.

12.50 Uhr: Zahl der Scheidungen in Thüringen leicht gestiegen

Foto: picture alliance / Franz-Peter Tschauner/dpa

In Thüringen haben sich 2022 mehr Menschen scheiden lassen als noch im Jahr davor. 3337 Ehen wurden im vergangenen Jahr geschieden, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Das seien 52 mehr im Vergleich zu 2021 (plus 1,6 Prozent). Damit kämen auf 1000 Einwohner rund 1,6 Scheidungen. 2003 - dem Jahr mit den meisten Scheidungen seit der Wiedervereinigung - waren es noch 2,3 Ehelösungen pro 1000 Einwohner. Seitdem lassen sich laut den Zahlen tendenziell immer weniger Menschen scheiden. (dpa)

12.40 Uhr: Bildungsminister Holter will neues Schulfach einführen

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat am Mittwoch ein neues Schulfach vorgestellt. Wann es eingeführt werden soll und wie es die Schüler entlasten kann.

11.13 Uhr: ÖDP-Klage gegen Landeswahlgesetz vor Verfassungsgericht gescheitert

Beim Verfassungsgericht in Weimar der Landesverband der ÖDP Klage eingereicht. Laut der Partei sind die Hürden zu hoch, um in die Parlamente einziehen zu können.

10.34 Uhr: Thüringen bereitet sich auf Hitze-Sommer vor

Foto: istock/Xurzon / Getty Images

Thüringen bereitet sich auf einen Hitze-Sommer vor und will die Kommunen im Freistaat bei der Vorsorge unterstützen. In den Städten werde der Effekt durch Bebauung, versiegelte Flächen und wenig Grün häufig noch verstärkt.

8.10 Uhr: Zwei Polizisten bei Unfall in Gera schwer verletzt

Zwei Polizisten sind bei einem Unfall mit ihrem Streifenwagen in Gera schwer verletzt worden. Die Beamten im Alter von 23 und 28 Jahren waren am Dienstagabend mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz, als ihr Auto von der Straße abkam und auf einer Verkehrsinsel gegen eine Straßenlaterne prallte.

6.32 Uhr: FDP-Chef Lindner schwenkt in Weimar zur Linkspartei

Der Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat in Weimar mit einem offensichtlichen Versprecher für einigen Wirbel bei der Thüringer FDP gesorgt. Hat er das wirklich gesagt? Die Frage beschäftigt am Dienstag vor allem Thüringer FDP-Mitglieder.

Dienstag, 27. Juni

17.22 Uhr: Demokratiecheck: Rechtsaufsicht prüft Sesselmanns Eignung als Landrat

Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft. Kann jemand, der einer solchen Partei angehört, Landrat werden? Im Landesverwaltungsamt wird das jetzt geprüft. Was das jetzt bedeutet.

16.08 Uhr: Land stößt bei energetischer Sanierung an finanzielle Grenzen

In Thüringen müssen nach Angaben von Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) in den kommenden Jahren etwa 810 landeseigene Gebäude energetisch saniert werden. Es handele sich dabei um 1,7 Millionen Quadratmeter Fläche. Die Finanzierung stelle das Land vor enorme Herausforderungen, sagte Karawanskij am Dienstag in Erfurt. Sie veranschlagte dafür zwischen 350 Millionen und einer Milliarde Euro. Projekte mit hohen Einspareffekten an CO2 hätten darum Priorität. Nach den Zahlen, die die Ministerin vorlegte, würde das Land das Ziel, bis 2030 eine klimaneutrale Verwaltung zu haben, nicht erreichen, kritisierte die Opposition. (dpa)

15.54 Uhr: Nach monatelanger Diskussion: Kabinett macht Weg für Landesamt für Migration frei

Das Landesamt für Migration soll kommen. Der entsprechende Gesetzentwurf geht jetzt an den Landtag. Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) spricht von einem Meilenstein.

14.33 Uhr: Künftig Solaranlagen auf Thüringer Agrarflächen

Künftig sollen mehr Solaranlagen in Thüringen errichtet werden können. Energieminister Bernhard Stengele (Grüne) hat dafür bestimmte landwirtschaftliche Flächen im Visier. Das steckt hinter den Plänen.

13.26 Uhr: Kramer: Würde Deutschland bei AfD-Regierungsbeteiligung verlassen

Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer würde nach eigenen Angaben im Fall einer Regierungsbeteiligung der AfD Deutschland noch am selben Tag mit seiner Familie verlassen. Das sagte Kramer in einem Gespräch mit dem israelischen Kan-Sender, das am Dienstag in Teilen vorab veröffentlicht wurde und das am Abend ausgestrahlt werden sollte.

12.58 Uhr: Durchschnittliche Kirschernte in Thüringen erwartet

Foto: Jens Kalaene / dpa

Thüringens Obstbauern rechnen in diesem Jahr mit einer durchschnittlichen Kirschenernte. Bei Süßkirschen werde ein Hektarertrag von sechs Tonnen erwartet, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mit. Das entspräche dem langjährigen Mittel der Jahre 2017 bis 2022 von 6,1 Tonnen je Hektar. Allerdings werde aufgrund der teils mangelnden Fruchtausbildung wegen der Kälte im Frühjahr der überdurchschnittliche Ertrag des Vorjahres von 7,6 Tonnen je Hektar nicht erreicht. Für die Sauerkirschen wird ein Ertrag von 9,1 Tonnen je Hektar erwartet und damit in etwa auch der langjährige Durchschnitt. Im Vorjahr lag der Ertrag bei 10,2 Tonnen je Hektar. Den Prognosen zufolge werden in Thüringen in diesem Jahr 1762 Tonnen Süßkirschen und 1650 Tonnen Sauerkirschen geerntet. (dpa)

12.41 Uhr: Hund frisst mit Nägeln gespickten Köder - Ermittlungen

Ein Hund hat in Oepfershausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) einen mit Nägeln gespickten Köder gefressen. Der Hund befindet sich noch in der Tierklinik.

12.28 Uhr: Kreis Sonneberg: Mann in Schwarz-Weiß-Rot verteilt an Kita Ballons

Im Landkreis Sonneberg hat ein Mann ausgestattet mit Erkennungszeichen der rechten Szene Ballons an Kinder einer Kita verteilt. Auf einem in sozialen Medien verbreiteten Video ist er nach verschiedenen Angaben in Föritztal zu sehen: gekleidet in den Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot und mit dem T-Shirt-Aufdruck "Wehrmacht wieder mit". Auf dem Kleinbus, aus dem er die Ballons verteilt, steht "Ehrenamtlicher Abschiebehelfer". Auf den verteilten blauen Ballons ist kein Aufdruck zu sehen - auf einem Ballon, der noch im Auto liegt, ist aber ein Logo zu erkennen, das dem der AfD ähnelt. Blau ist auch die Parteifarbe. Die Kita wollte sich auf Anfrage zu der Ballon-Verteilung nicht äußern. Laut der Linken-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss stammt das Video vom Montag. (dpa)

12.05 Uhr: Jugendliche in Erfurt rassistisch beleidigt

In Erfurt ist eine Jugendliche bedroht und ausländerfeindlich beleidigt worden. Nach einem Zeugenhinweis konnte ein 53-jähriger Mann von der Polizei gestellt werden.

11.45 Uhr: Thüringer Baupreise ziehen weiter an

Die Baupreise in Thüringen ziehen weiter an. Der Neubau von Wohngebäuden verteuerte sich im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Von November 2020 bis Mai 2023 stiegen die Preise für Häuslebauer um 52 Prozent. Ursachen seien die infolge der Pandemie und des Ukraine-Krieges stark gestiegenen Material- und Energiepreise. Bei den Rohbauarbeiten erhöhten sich die Preise im Vergleich zu Mai 2022 um 8,9 Prozent - bei den Ausbauarbeiten sogar um 15,8 Prozent. Vor allem für Wärmedämmverbundsysteme (23,5 Prozent), Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen (20,5 Prozent) sowie Rollladenarbeiten (20,4 Prozent) mussten Bauherren deutlich tiefer in die Tasche greifen. (dpa)

9.58 Uhr: Motorradfahrer bei Unfall im Kreis Gotha schwer verletzt

In Waltershausen ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann hatte keinen Führerschein. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

9.53 Uhr: Ganztägiger Streik im Thüringer Groß- und Außenhandel

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat erstmals die Beschäftigten von Metro und Selgros in Erfurt zu einem gemeinsamen ganztägigen Streik aufgerufen. Auch in Gera werden am Dienstag die Streiks im Rahmen der Tarifrunde des Einzel- und Versandhandels auf einen weiteren großen Einzelhandelskonzern ausgeweitet.

9.06 Uhr: Aus den Flammen gerettet: Wohnhaus brennt im Altenburger Land

Am Montagabend wurde ein Brand in der Lindenallee in Ponitz gemeldet. Gegen 20:15 rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei aus. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits meterhohe Flammen aus den Fenstern des Wohnhauses.

7.52 Uhr: Zivilgesellschaft-Vertreter warnen CDU vor Kooperation mit Rechts

In den "Thüringer Zuständen" analysieren zivilgesellschaftliche Organisationen mit Aufsätzen die politische Situation im Land. In der aktuellen Auflage machen die Autoren eine Partei als demokratiegefährdend aus - und wenden sich an die CDU.

Montag, 26. Juni

21.18 Uhr: „Die Realität hat noch jeden Landrat eingeholt“: Was das Sonneberger Beben für die Landespolitik bedeutet

Die AfD hat erstmals in Deutschland ein kommunales Spitzenamt erobert. Was kann der künftige Chef des Landkreises Sonneberg? Wo werden ihm Grenzen gesetzt? Wir beantworten wichtige Fragen.

20.40 Uhr: Heftige Kritik vom Landesrechnungshof am Umweltministerium: Landesregierung soll besser wirtschaften

Der Landesrechnungshof hat kurz vor der politischen Sommerpause die Finanzpolitik der rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen deutlich kritisiert – und dabei den Fokus nicht nur auf die allgemeine Haushaltslage gerichtet, sondern einzelne Programme geprüft. Was den Prüfern dabei ein Dorn im Auge ist, lesen Sie hier.

20.07 Uhr: Thüringer Zielfahnder lösen fast 300 Fälle in 46 Ländern

294 Zielfahndungsfälle hat das Kommando in 46 Ländern gelöst. Die Thüringer Experten zählen zu den Besten in Deutschland. Sie suchen weltweit nach untergetauchten Kriminellen.

19.15 Uhr: Schicksal der Utzberger Familie lässt niemanden kalt

Nach dem verheerenden Wohnhausbrand in Utzberg im Weimarer Land läuft eine Online-Spendensammlung. Zudem soll eine Welle der Hilfsbereitschaft zumindest die ersten und ärgsten Folgen der Katastrophe lindern.

18.33 Uhr: Flüchtlingsunterkunft im Unstrut-Hainich-Kreis: Sind an der Grenze der Belastbarkeit

Rund 780 Geflüchtete leben derzeit in der großen Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Obermehler. Der Landrat sagt: „Wir sind an der Grenze“. Wie soll es nun weitergehen?

17.48 Uhr: Höllbergtunnel auf der A 38 wird gewartet: Anschlussstelle Bleicherode kann nicht genutzt werden

Wegen Wartungsarbeiten wird der Höllbergtunnel auf der A 38 in dieser Woche vorübergehend gesperrt. Das gilt es zu beachten.

17.05 Uhr: Großer Schlag gegen Drogenszene: Polizei Nordhausen sichert Marihuana und Crystal im Wert von einer halben Million Euro

Es war die größte Sicherstellung von Drogen in diesem Jahr in Thüringen, die der Polizei in kürzlich in Weimar gelang. In der Garage eines ehemaligen Nordhäusers, der jetzt in Weimar lebt, wurden bei einer Durchsuchung 5,4 Kilogramm Crystal und 11 Kilogramm Marihuana gefunden. Die Drogen haben insgesamt einen Straßenverkaufswert von einer halben Million Euro. Ebenfalls wurden 28.965 Euro Bargeld sichergestellt.

16.35 Uhr: Transporter prallt auf Lkw: Schwerer Unfall auf A4 bei Erfurt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 wurde am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr der Fahrer eines Transporters verletzt. Die Strecke in Richtung Dresden musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Das sind die Bilder vom Unfall.

15.20 Uhr: Weniger Aufträge und Umsatz für Bauhauptgewerbe in Thüringen

Die Aufträge für das Bauhauptgewerbe in Thüringen sind in den ersten vier Monaten dieses Jahren zurückgegangen. Demnach gingen bei den Baubetrieben Aufträge in Höhe von 726,8 Millionen Euro ein. Das waren 53,7 Millionen Euro oder 6,9 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. So brach das Auftragsvolumen im öffentlichen Bau, im Wohnungsbau und im Straßenbau ein. Lediglich der gewerbliche Bau konnte mit Auftragseingängen von 284,6 Millionen Euro einen Zuwachs von 4,9 Millionen Euro oder 1,8 Prozent verzeichnen, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik mit. Der Umsatz des Baugewerbes ging verglichen mit dem Vorjahr um 4,6 Millionen Euro oder 0,7 Prozent zurück. Nur der öffentliche Bau und der Straßenbau zeigten den Angaben zufolge einen Zuwachs von 9,8 Millionen Euro (3,2 Prozent). (dpa)

14.40 Uhr: Personalmangel bremst die Thüringer Tourismusbranche aus

Die unter Personalnot leidende Thüringer Tourismusbranche braucht nach Ansicht von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) mehr Zuwanderung und attraktive Arbeitsbedingungen. "Der Arbeitskräftemangel wirkt gerade im derzeitigen touristischen Aufschwung wie eine angezogene Handbremse", sagte Tiefensee am Montag zum Thüringer Tourismustag in Bad Langensalza.

12.48 Uhr: Erneut großräumige Sperrung am Finanzministerium in Erfurt wegen Munitionssprengung

Am Montagabend muss erneut nahe des Thüringer Finanzministeriums in Erfurt alte Kriegsmunition gesprengt werden. Zu dieser Zeit wird großräumig gesperrt.

12.45 Uhr: Sesselmann-Nachfolge im Landtag noch unklar

Wer dem AfD-Politiker Robert Sesselmann im Thüringer Landtag nachfolgt, wenn dieser als Landrat ins Sonneberger Landratsamt wechselt, ist nach AfD-Angaben noch nicht abschließend geklärt. Nachrücker auf der AfD-Liste wäre Andreas Leupold, ein Lehrer und Theologe aus Nordhausen, wie ein Sprecher am Montag auf Nachfrage sagte. Demnach sei aber noch unklar, ob dieser als Abgeordneter zur Verfügung stehe. Falls nicht, könnte der Chemiker und IT-Unternehmer Jens Dietrich aus Ilmenau zum Zuge kommen. (dpa)

12.06 Uhr: Millionenschwerer Umbau der Friederiken-Therme abgeschlossen

Für rund 17,2 Millionen Euro ist die Friederiken-Therme in Bad Langensalza saniert worden. Das Thermalbad wurde nach dem Abschluss der Umbauarbeiten am Montag wiedereröffnet. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, förderte das Land die Arbeiten mit knapp 15 Millionen Euro. Die Therme sei ein wichtiger Bestandteil in der Erfolgsgeschichte des Kurorts, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Der Umbau war notwendig geworden, weil die seit 1999 bestehende Therme in die Jahre gekommen war und teilweise nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach. (dpa)

11.49 Uhr: Über 30 vorzeitige Entlassungen aus Untersuchungshaft in Thüringen seit 2014

Berichte über vorzeitige Entlassungen von Angeklagten in großen Prozessen aus der Untersuchungshaft haben hohe Wellen geschlagen. Bei den jüngsten Fällen ging es vor allem um Vorwürfe wegen Drogenhandels.

11.25 Uhr: Heilbad Heiligenstadt wieder anerkanntes Soleheilbad

Heilbad Heiligenstadt ist erneut als "Staatlich anerkanntes Soleheilbad" zertifiziert worden. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) überreichte am Montag eine entsprechende Urkunde an Bürgermeister Thomas Spielmann (Bürgerinitiative "Menschen für Heiligenstadt"). Zuvor seien etwa die Luftqualität begutachtet und das Heilwasser analysiert worden. Die erneute Zertifizierung läuft Ende Mai 2033 aus, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. (dpa)

11.03 Uhr: Mann findet 2000 Euro auf Gehweg

Über 2000 Euro hat ein Mann im Wartburgkreis gefunden und wollte das Geld behalten. Doch der unehrliche Finder hatte Pech und kassierte stattdessen eine Anzeige.

10.30 Uhr: Experte: Wahlen im Osten könnten "Triumphzug" der AfD werden

Die AfD hat im thüringischen Sonneberg erstmals ein kommunales Spitzenamt erobert. Für viele ist das eine Zäsur. Wie groß das Potenzial der Rechtspopulisten ist.

10.27 Uhr: ICE bleibt auf Brücke liegen

Wegen einer technischen Störung ist ein ICE auf dem Weg von Berlin nach Zürich, der auch in Erfurt Halt machen sollte, auf einer Brücke nahe Halle liegen geblieben. 800 Fahrgäste sind evakuiert worden.

9.04 Uhr: Kabel im Wert von mehreren Zehntausend Euro in Ebeleben gestohlen

In Ebeleben (Kyffhäuserkreis) sind 500 Meter Kabel gestohlen worden. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter verschafften sich demnach gewaltsam Zutriff auf ein Unternehmensgelände. Die Kabel wurden auf zunächst unbekannte Art und Weise abtransportiert. Laut Polizei handelte es sich um Buntmetalle, vermutlich Kupferkabel. Den Angaben zufolge geschah der Diebstahl zwischen Samstag und Montagfrüh. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort. (dpa)

7 Uhr: Bewölkter Wochenstart mit Schauern und Gewittern in Thüringen

Die Woche in Thüringen startet bewölkt - mit Schauern und einzelnen starken Gewittern ab dem Mittag. Dabei können Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Am Nachmittag und am Abend könne es steife Böen geben. Die Temperaturen betragen zwischen 25 und 29 Grad, im Osten bis zu 31 Grad. Am Abend ziehen Schauer und Gewitter wieder ab. Danach werde die Nacht zum Dienstag niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 10 Grad zurück. (dpa)

