Thüringen will vors Bundesverfassungsgericht ziehen, um den Bund zu zwingen, sich wieder an der Sanierung ökologische Altlasten zu beteiligen. So stehen die Chancen.

Erfurt. Thüringen plant gegen die Bundesrepublik vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Die Landesregierung will so erzwingen, dass sich der Bund wieder an den Sanierungskosten für die ökologische Altlasten ehemaliger Treuhandunternehmen beteiligt. Das Kabinett soll am Dienstag einen entsprechenden Beschluss fassen.