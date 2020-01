Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringens Ministerpräsident im TV-Tatort?: „Es kommt auf die Rolle an“

So uneins sich die Tatort-Fangemeinde im Internet über den Impro-Tatort „Das Team“ vom Neujahrstag war, so einig waren sich die Zuschauer in einem Punkt: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der sich zu Beginn des Films selber spielte, hat seine Sache gut gemacht. Der Politiker hat die kurze Szene nicht vergeigt, kam in seiner Gastrolle glaubwürdig rüber und sein Ausflug in unbekannte Gefilde wurde nicht mit Häme quittiert. Käme ein solcher Miniauftritt auch für Thüringens Ministerpräsidenten in Frage? Bodo Ramelow (Linke) muss darüber nicht lange nachdenken: „Es hängt natürlich vom Drehbuch, vom Thema und von der Rolle ab“, teilt er aus seinem Urlaub zum Jahreswechsel mit. Bisher liege aber keine Anfrage vor, fügt er fast bedauernd hinzu. Ramelow ist also nicht abgeneigt.

Thüringens Regierungschef gefällt Neujahrs-Krimi Den Neujahrs-Tatort, bei dem Ermittler aus verschiedenen Städten zusammenkamen, um eine Mordserie zu stoppen, hat der Ministerpräsident gemeinsam mit seiner Frau Germana Alberti vom Hofe angeschaut - und beiden habe der Film, für den es kein Drehbuch gab, „sehr gut gefallen“: „Es war mal etwas ganz anderes als sonst und als erwartet“, sagt Ramelow - und zollt dem MP von Nordrhein-Westfalen Lob: „Kollege Laschet war authentisch, einfach er selbst.“ Der erste Tatort in diesem Jahr hatte mit 6,94 Millionen Zuschauern keine schlechte, aber auch keine überragende Quote. Für die Thüringer Zuschauer war zudem irritierend, dass mit Friedrich Mücke, der den Paderborner Oberkommissar Sascha Ziesing mimte, einer der Erfurter Tatort-Darsteller mitwirkte. Mücke hatte im Tatort aus Erfurt, der 2014 nach nur zwei Folgen eingestellt wurde, die Rolle von Kommissar Henry Funck übernommen. Da sich nach massiver Zuschauerkritik aber sowohl Mücke als auch seine Kollegin Alina Levshin von ihren Ermittler-Rollen verabschiedeten, blieb dem MDR nichts anderes übrig, als das Aus zu verkünden. Geblieben ist stattdessen der Tatort aus Weimar. Sonntag, 5. Januar, 20.15 Uhr, im Ersten: Tatort „Tschill Out“