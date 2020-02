Erfurt. Die AfD hat Christoph Kindervater als Gegenkandidaten von Bodo Ramelow bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen aufgestellt. Allerdings wird der 42-Jährige am Mittwoch nicht selbst im Landtag erscheinen.

Thüringer AfD-Kandidat kommt nicht selbst zur Ministerpräsidentenwahl

Der AfD-Kandidat für den Posten des Regierungschefs in Thüringen wird nach eigenen Angaben bei der Wahl am Mittwoch nicht im Thüringer Landtag sein. Er habe eine Dienstreise in Hessen, die er nicht verschieben könne, sagte Christoph Kindervater am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Die AfD-Fraktion stellte den parteilosen ehrenamtlichen Bürgermeister von Sundhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) am Montag als Gegenkandidat zu Bodo Ramelow (Linke) auf.

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten Der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) stellt sich am 5. Februar 2020 zur Wiederwahl für das Amt des Thüringer Ministerpräsidenten. Foto: Martin Schutt / dpa

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten Mit seinem angepeilten rot-rot-grünen Bündnis hat Ramelow keine Mehrheit im Parlament. Linke, SPD und Grüne kommen nur auf 42 der 90 Sitze. Foto: Annette Riedl / dpa

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten Der parteilose Kommunalpolitiker Christoph Kindervater brachte sich am Wochenende mit einem Schreiben an CDU, FDP und AfD selbst ins Spiel als Gegenkandidat zu Bodo Ramelow. Foto: Michael Reichel / dpa

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten Die AfD unterstützt seine Kandidatur, so dass er Deutschlands erster Ministerpräsidentenkandidat mit AfD-Ticket ist. Foto: Michael Reichel / dpa

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten Kindervater ist ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Sundhausen im Unstrut-Hainich-Kreis und gehört nach eigenen Angaben keiner Partei an, bezeichnete sich aber als Unterstützer der Werteunion - einer Gruppe sehr konservativer CDU-Mitglieder. Foto: Michael Reichel / dpa

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten Die Thüringer FDP schickt Landespartei- und Fraktionschef Thomas Kemmerich ins Rennen um das Ministerpräsidentenamt. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten Allerdings will Kemmerich nur im dritten Wahlgang kandidieren, wenn neben Bodo Ramelow (Linke) auch ein AfD-Bewerber antritt. Stehe Ramelow im dritten Wahlgang allein zur Wahl, wolle die FDP niemanden ins Rennen schicken, um ihm nicht ins Amt zu verhelfen. Foto: Sascha Fromm

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten Es gilt als juristisch umstritten, ob ein Einzelkandidat im dritten Wahlgang auch mit mehr Nein- als Ja-Stimmen gewählt wäre. Bei mindestens zwei Kandidaten gilt die Thüringer Landesverfassung aber als eindeutig. Dann ist derjenige mit den meisten Stimmen gewählt. Foto: Michael Reichel / dpa

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten Die CDU will laut ihrem Landesvorsitzenden Mike Mohring in den ersten beiden Wahlgängen keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken und sich danach mit der FDP abstimmen. Foto: Martin Schutt / dpa

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Die Kandidaten AfD, CDU und FDP kommen zusammen auf 48 von 90 Sitzen und hätten zusammen eine Mehrheit im Thüringer Landtag. Christdemokraten und Liberale lehnen aber jede Zusammenarbeit mit der AfD ab. Foto: Martin Schutt / dpa