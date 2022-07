Thüringer CDU fordert Energiesicherungsfonds und macht Weg für Führungswechsel frei

Erfurt/Oberhof Die Thüringer CDU fordert einen Energiesicherungsfonds für den Freistaat. Zudem hat die Partei nun auch formal den Weg für einen Führungswechsel freigemacht. Landtagsfraktionschef Mario Voigt soll neuer Vorsitzender werden.

Bei der Bewältigung der Energiepreiskrise könne sich das Land nicht allein auf den Bund verlassen, heißt es in einem Beschluss von CDU-Landesvorstand und Kreisvorsitzenden. Deshalb müssten die bundespolitischen Maßnahmen durch thüringengerechte Lösungen ergänzt werden. „Wir fordern, die prognostizierten Steuermehreinnahmen des Landes in Höhe von rund 400 Millionen Euro zu nutzen, um einen Thüringer Energiesicherungsfonds aufzulegen.“ Damit würden Bürger entlastet, regionale Energieversorger stabilisiert und die kommunalen Wohnungsgesellschaften unterstützt, sagte Voigt dieser Zeitung. Der Freistaat muss mit Bürgschaften diese Risiken begrenzen und so Preissteigerungen und Lieferstopps vorbeugen. Komme es bei kommunalen Energieversorgern, Wohnungsgesellschaften oder anderen für die Versorgung der Bevölkerung unentbehrlichen Einrichtungen zu Liquiditätsengpässen, müssten Stabilisierungszahlungen aus dem Energiesicherungsfonds möglich sein.

Voigt rückt an Spitze der Landespartei

Dem Zehn-Punkte-Papier zufolge soll auch die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß für private Haushalte und Wirtschaft um circa zwei Cent pro Kilowattstunde auf 0,1 Cent beziehungsweise 0,05 Cent pro Kilowattstunde gesenkt werden.

Bei ihrer Klausurtagung im Panorama-Hotel in Oberhof haben sich Landesvorstand und Kreisvorsitzende am Samstag zudem einhellig dafür ausgesprochen, dass Voigt auch an die Spitze der Landespartei rückt. Er gilt damit als designierter Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2024. Das Gremium beschloss eine Satzungsänderung. Demnach soll sich die Zahl der stellvertretenden Vorsitzenden von drei auf vier erhöhen.

Mario Voigt will nun doch die Thüringer CDU führen - Mohring nimmt Kompromissangebot an

Damit ist der gesichtswahrende Rückzug des bisherigen Landeschefs Christian Hirte möglich. Der Bundestagsabgeordnete soll einer der Vizevorsitzenden werden, allerdings ohne einen der bisherigen Stellvertreter zu verdrängen. Es gilt als sicher, dass sich die Landtagsabgeordneten Beate Meißner, Thadäus König und Raymond Walk erneut als Stellvertreter zur Wahl stellen.

„Signal der Geschlossenheit“

Über den neuen Landesvorstand endgültig abgestimmt wird bei einem Partei im September. Bis dahin können weitere Kandidaten ins Rennen gehen. Sie werden von ihren Kreisverbänden nominiert.

Von dem Treffen, das manche als Zusammenkunft zur Krisenbewältigung sahen, sei insgesamt ein „Signal der Geschlossenheit“ ausgegangen, berichteten Teilnehmer der rund 40-köpfigen Runde im Anschluss. Am Ende sei nun offiziell nachvollzogen worden, was bereits am Montag in einer Videoschalte von Präsidium und Kreischefs entschieden wurde. Dass in dieser vergleichsweisen kleinen Runde einige Vorstandsmitglieder außen vor geblieben waren, sorgte in Oberhof auch für kritische Stimmen. Auch gab es einige Wortmeldungen, in denen Voigt aufgefordert wurde, die Zusage zügig umzusetzen, Ex-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring mit einem Sprecherposten stärker in den Fraktionsarbeit einzubinden.

Voigt allerdings will sich nicht drängen lasse und betonte erneut, er stehe zu seiner Zusage. Für Mohring, der im Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion sitzt und weiterhin Vorsitzender der finanzpolitischen Sprecher der Unionsfraktionen ist, kommen vor allem Sprecherposten für Finanzen oder Wirtschaft infrage. Allerdings sind beide Positionen besetzt. Unstrittig ist, dass der Apoldaer ohne Stimmrecht ins Präsidium der Landespartei kooptiert werden sollen.

Mohrings Ambitionen, sich wieder mehr in Partei und Fraktion einzubringen zu wollen, hatten im Vorfeld der Oberhofer Tagung eine Führungsdebatte in der Thüringer CDU entfacht.

