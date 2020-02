Thüringer CDU soll Ministerpräsidentenkandidaten aufstellen

Sollte die AfD bei der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch einen Kandidaten gegen Bodo Ramelow (Linke) aufstellen, plädiert der stellvertretende Vorsitzende der Thüringer CDU, Christian Hirte, dafür, dass seine Partei ebenfalls einen Bewerber ins Rennen schickt. „Für den Fall brauchen wir einen Kandidaten der bürgerlichen Mitte - entweder einen der Union oder einen gemeinsam mit der FDP“, sagte Hirte im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Dass man aus Angst einfach nur gar nichts macht, finde ich schwierig.“ Einen gemeinsamen Kandidaten mit der AfD hält der Parlamentarische Staatssekretär und Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer für ausgeschlossen.

Der geschäftsführende Ministerpräsident Ramelow will sich am 5. Februar zur Wiederwahl im Landtag stellen. Der Koalition aus Linke, SPD und Grünen fehlen vier Stimmen zur Mehrheit. Deshalb gilt es als wahrscheinlich, dass Ramelow in den ersten beiden Wahlgängen durchfällt. Die AfD hatte angekündigt, im dritten Wahlgang einen Kandidaten aufzustellen. Die Gewichtung der Stimmen im dritten Wahlgang ist umstritten.

Die FDP befürwortet bei einer AfD-Kandidatur ebenfalls einen bürgerlichen Kandidaten

Alt-Ministerpräsident Bernhard Vogel ist ähnlicher Meinung wie Hirte. „Wenn die AfD im dritten Wahlgang mit einem eigenen Kandidaten gegen Bodo Ramelow (Linke) antritt, sollte die CDU überlegen, auch einen Kandidaten aufzustellen“, sagte der Ehrenvorsitzende der Thüringer CDU dieser Zeitung. Da die Union weder mit der AfD noch mit der Linken koalieren wolle, mache ein Alternativangebot Sinn, um sich nicht nur enthalten zu müssen.

Die FDP befürwortet im dritten Wahlgang bei einer AfD-Kandidatur gegen Ramelow ebenfalls einen bürgerlichen Kandidaten. „Bei dieser Konstellation wollen wir jemanden zur Wahl stellen, der nicht aus der linken oder rechten Ecke des Parteienspektrums kommt“, sagte Landeschef Thomas Kemmerich. Darüber würden am Montag die Parteigremien abschließend beraten.

CDU-Generalsekretär Raymond Walk sagte dazu, bislang habe CDU-Landeschef Mike Mohring lediglich ausgeschlossen anzutreten, wenn er nur mit den Stimmen der AfD gewählt werden könne. „Wenn es nur die Frage gibt, ob ich den linken oder den rechten Kandidaten wähle, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, ob wir jemanden dagegen stellen“, so Walk. Abschließend würden darüber Vorstand und Fraktion entscheiden.

Sundhausens Bürgermeister will sich als Kandidat aufstellen lassen

Unterdessen brachte sich ein parteiloser Kommunalpolitiker aus dem Unstrut-Hainich-Kreis selbst als Kandidat ins Spiel. Sundhausens ehrenamtlicher Bürgermeister Christoph Kindervater schickte am Samstagabend ein Schreiben an CDU, FDP und AfD, in dem er die Parteien bittet, ihn am Montag als Kandidat auf die Liste zu setzen.

Er will damit nach eigenen Angaben die Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen verhindern. „Nicht noch einmal Rot-Rot-Grün“, sagte er. Für das Land, seine Familie und die Mitbürger könne er es nicht hinnehmen, dass wieder eine sozialistische Minderheit über das Schicksal der Menschen des Landes bestimme – und das 30 Jahre nach der friedlichen Revolution.

„In dieser für Thüringen schwierigen Situation braucht es ernst gemeinte Lösungsansätze. Dazu gehört dieser Vorschlag aus unserer Sicht nicht. Wir ringen um eine seriöse Politik für den Freistaat und werden bei der Ministerpräsidentenwahl mit unseren Stimmen verantwortlich umgehen“, kommentierte Walk den Vorstoß.

„Wir werden keinen gemeinsamen Kandidaten mit der AfD aufstellen“, erteilte Kemmerich dem Angebot ebenfalls eine Absage.

AfD-Landessprecher Björn Höcke ließ zumindest via Twitter wissen, dass ihm die Idee Kindervaters gefällt. Der Co-Sprecher und Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stefan Möller, ließ wissen, dass man sich erst am Montag abschließend äußern wolle. „Aber natürlich freuen wir uns grundsätzlich über jeden potenziellen Gegenkandidaten.“