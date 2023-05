In Erinnerung an die Schwester und die Eltern von Éva Pusztai-Fahidi wurde am 77. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald im April 2022 in der Weimarer Andersenstraße ein Apfelbaum gepflanzt. Die Weimarer Ehrenbürgerin nahm als Baumpatin mit ihrem Lebensgefährten Andor Andrási daran teil.

Buchen erinnern an NS-Opfer: Projekt erhält Thüringer Demokratiepreis

Erfurt. Die Projektgruppe „1000 Buchen“ erhielt den mit 3000 Euro dotierten ersten Hauptpreis.

Ein inklusives Projekt zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus ist mit dem Thüringer Demokratiepreis ausgezeichnet worden. Die Projektgruppe „1000 Buchen“ erhielt den mit 3000 Euro dotierten ersten Hauptpreis, wie das Thüringer Bildungsministerium am Montag mitteilte.

Seit 1999 werden mithilfe privater Spender im Raum Weimar jährlich Bäume für KZ-Opfer gepflanzt. Koordiniert werden die Baumpflanzungen, bei denen Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenkommen sollen, vom Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda. Teils sind die Bäume bestimmten KZ-Häftlingen gewidmet oder beispielsweise in Buchenwald ermordeten Kindern.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehrere Bäume massiv beschädigt

Im vergangenen Jahr wurden mehrere Bäume massiv beschädigt. Eine der Stellen, an der die beschädigten Bäume gefunden wurden, ist Teil einer Route der „Todesmärsche“ von KZ-Häftlingen. Der Begriff steht für die Räumung des Lagers, mit der die Nazis kurz vor dessen Befreiung Anfang April 1945 begonnen hatten. Tausende Häftlinge wurden in Richtung anderer Lager wie Flossenbürg und Dachau getrieben, viele überlebten dies nicht.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) verlieh den Demokratiepreis am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, an insgesamt sieben Initiativen. Der mit 2000 Euro dotierte zweite Hauptpreis ging an das Netzwerk „AIS“, „für die Stärkung der demokratischen Kultur im ländlichen Raum und ein vielfältiges Engagement für eine tolerante und offene Gesellschaft“ im Saale-Holzland-Kreis, wie es vom Bildungsministerium hieß. Den mit 1000 Euro dotierten dritten Hauptpreis erhielt das Projekt „Bubble Crasher“ der Evangelischen Akademie Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Weitere Auszeichnungen nach Greiz und Rudolstadt

Weitere Auszeichnungen gingen an den Verein Siebenhitze aus Greiz, die Initiative Neue Nachbarn Rudolstadt und das Team „Mittwochscafé“, das Projekt „Barrierefrei erinnern – Das Zentrum für Thüringen“ der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Jena sowie den Zusammenschluss „Reclaim the City“ aus Weimar.

Nach Angaben des Bildungsministeriums wurde die Entscheidung über die Preisträger von einer unabhängig zusammengesetzten Jury unter Vorsitz Holters getroffen. „Die ausgezeichneten Projekte und Initiativen sind Beispiele dafür, wie wir uns für die Stärkung unserer Demokratie einsetzen können“, sagte Holter laut Mitteilung.