Thüringer Diakonie-Chef löst Streit um privat geführte Pflegedienste aus

Erfurt. Darf man mit Pflegeleistungen wirtschaftliche Gewinne machen? Die Diakonie bezeichnet die Privatisierung in der Pflege als Fehler. Doch die Branche hält dagegen.

Allein in Thüringen vertritt der Verband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) 400 ambulante Pflegedienste, Tagespflegebetriebe und Pflegeheime. Nach kritischen Äußerungen des Diakonie-Präsidenten Ulrich Lilie sind die nun sauer. Im Online-Newsticker „Care vor 9“ hatte Lilie die Privatisierung in der Pflege offen als Fehler bezeichnet sowie private Gewinne infrage gestellt und sich dabei auch auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) berufen. Auch den Einstieg von Kommunen in die Pflege lehnt er ab.

bpa-Präsident Bernd Meurer wies dies nun scharf zurück. „Kollege Lilie träumt von einer Welt, in der die Wohlfahrtsverbände schalten und walten. Private und Kommunen sollen es nicht sein. Er vergisst, dass nicht Diakonie & Co. die pflegerische Versorgung in den letzten Jahrzehnten fit für immer mehr Pflegebedürftige gemacht haben“, sagte der Verbandsvertreter. Niemand hindere die Diakonie, selbst einen größeren Beitrag zur Versorgungssicherheit in der Pflege zu leisten. „Es waren die Privaten, die mit eigenem Risiko und vielen Milliarden Euro Investitionen in die pflegerische Infrastruktur die Angebote geschaffen haben, die von Pflegebedürftigen gebraucht werden“, so Meurer.