Thüringer FDP-Chef Kemmerich will keine Koalition mit den Grünen

Thomas Kemmerich will in Thüringen keine Koalition mit den Grünen bilden (Archivfoto).

Erfurt. Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich reagiert auf die Aussage der Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich, die eine Vierer-Koalition für Thüringen ins Gespräch gebracht hatte.

Ex-Kurzzeitministerpräsident und Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich will in Thüringen keine Koalition mit den Grünen bilden. "Ich sehe mit den Grünen tatsächlich nicht die Möglichkeit, lösungsorientiert zusammenzuarbeiten - für Thüringen, auf Landesebene", sagte Kemmerich am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ohnehin fraglich, ob es die Grünen noch einmal in den Thüringer Landtag schafften.

Wenige Tage zuvor hatte die Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich Offenheit für Regierungsbündnisse mit mehr als drei Partnern signalisiert. "Ich sehe das als Verantwortung von Demokratinnen und Demokraten, wenn es darum geht, ein Land regierbar zu machen", hatte Rothe-Beinlich gesagt. Bei einem schwierigen Wahlergebnis müsse man überlegen, wie Demokratinnen und Demokraten ein Bündnis gegen die in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD schmieden können.

Kemmerich erteilte einer möglichen Vierer-Koalition mit FDP und Grünen eine Absage. Er sagte, es gebe "große, unüberwindbare Differenzen" - etwa in der Bildungspolitik, beim Thema Inklusion und auch beim Klimaschutz.