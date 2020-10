Thüringer Hotellerie erwartet erhöhte Nachfrage

Der Deutsche Hotel – und Gaststättenverband (Dehoga) Thüringen begrüßt, dass sich der Freistaat dem Beherbergungsverbot für Reisende aus inländischen Corona-Risikogebieten nicht anschließt. „Diese Entscheidung halte ich für gut und richtig“, so Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Durch die Regelung erwartet er für Thüringen gerade in den jetzigen Herbstferien auch eine erhöhte Nachfrage in den über 1000 Beherbergungsstätten, egal, ob es Ferienwohnungen, Pensionen oder Hotels sind. Diese konnten im Sommer ohnehin steigende Buchungszahlen vermelden, nachdem der wochenlange Lockdown für enorme Umsatzeinbußen gesorgt hatte.

Ellinger appelliert zugleich an die Bundespolitik, für verlässliche und nachvollziehbare Regeln zu sorgen. „Wie soll beispielsweise eine Unterkunft reagieren, wenn die Heimatregion der Urlauber während des Aufenthalts als Risikogebiet erklärt wird? Müssen Sie dann das Hotel verlassen? Wer bezahlt dafür? Mehrere rechtliche Fragen sind nicht geklärt“, so Ellinger. Er verweist zugleich darauf, dass sich allerdings jede Unterkunft in Thüringen bei der Beherbergung auf das Hausrecht stützen könne.

Fiebermess-Station an der Rezeption

Das befolgen strikt die beiden Ahorn-Hotels im Freistaat, in Oberhof und in Friedrichroda. „Wir nehmen keine Gäste aus Risikogebieten auf, beziehungsweise wir sagen ihnen den Aufenthalt bei uns auch ab. Es sei denn, sie können einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist", erklärt Jacqueline Schambach, Direktorin vom Panorama in Oberhof. Diese Entscheidung betreffe ebenso die Einrichtung in Friedrichroda. Beide Häuser können mit mehr als 900 Betten die meisten Gäste in Thüringen beherbergen. „Durch die Größe können wir keinerlei Risiko eingehen, haben unter anderem in Nähe der Rezeption auch eine Fiebermess-Station eingerichtet", berichtet Schambach, die die Buchungslage für die Ferien als „sehr gut“ einstuft.

Das können auch andere Betriebe nahe des Rennsteigs bestätigen, „wir erwarten nun insgesamt aus Deutschland noch mehr Gäste", sagt Thomas Waap, Sprecher vom Regionalverbund Thüringer Wald.

Balance zwischen Sicherheit und Urlaubsgefühl

Für Olaf Seibicke, Direktor vom „Der Lindenhof“ in Gotha, ist die Einhaltung der Hygienevorschriften und der verordneten Maßnahmen logisch. Er sagt aber auch: „Ein Hotelier ist vor allem Gastgeber und kein Ordnungshüter.“ Ihm würden deshalb Kollegen in anderen Bundesländern leid tun, die vom Beherbergungsverbot betroffen sind. Die Reaktion von der Thüringer Landesregierung hält er für „besonnen“ und erwartet, dass das Land nun als Erholungsziel noch stärker in den Focus rückt. „Das spüren wir bereits jetzt.“ Es gelte aber nach wie vor, „eine gute Balance zu finden zwischen Sicherheit und Urlaubsgefühl."

Das Streben danach bestätigt Katrin Schlottke, Marketing-Verantwortliche vom Bio-Seehotel in Zeulenroda. Sie kann sich ebenfalls vorstellen, dass die Unsicherheit von Urlaubswilligen aus anderen Bundesländern nun für Thüringen ein Plus an Übernachtungen bedeutet. „Unsere Ferienhäuser werden nun noch mehr im Blickpunkt sein, das Hotel ist für die Ferien ohnehin schon fast komplett ausgelastet."

Uneinigkeit über Thüringer Corona-Weg

