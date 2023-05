Ankunft einer Gruppe von Asylsuchenden in einem Landkreis in Thüringen. Die Kommunen bundesweit beklagen, dass sie keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr haben und die Situation langsam außer Kontrolle zu geraten droht. Im Weimarer Land ist man davon überzeugt: Die „Regierungsblase“ will das nicht sehen und wahrhaben.