Erfurt. Der Landtag beschließt Montagabend Ausgaben in Höhe von zwölf Milliarden Euro. Kritik kommt vom Rechnungshof.

Thüringen soll im neuen Jahr so viel Geld ausgeben wie noch nie in der Geschichte des Landes. Der Landtag beriet am Montag abschließend den Haushalt 2021, der während der parlamentarischen Verhandlungen von 11,4 auf knapp 12 Milliarden Euro angewachsen war.