Thüringer Landtag will weniger heizen und kühlen

Erfurt. Mit gedrosselten Heizungen im Winter und weniger Kühlung im Sommer will der Thüringer Landtag künftig Energie einsparen.

Der Thüringer Landtag will durch gedrosselte Heizungen im Winter und weniger Kühlung im Sommer Energie einsparen. So soll etwa die Klimaanlage im Plenarsaal des Landtags bei heißen Außentemperaturen so geschaltet werden, dass weitere Energie beim Kühlen eingespart werden kann, wie die Sprecherin des Landtags am Montag auf Anfrage mitteilte. Sie verwies darauf, dass das Gebäude von Anfang an mit einer energieeffizienten Dämmung, einer Solaranlage und begrünten Dachflächen errichtet worden sei. Moderne Leuchtmittel wie LED-Technik und Haustechnik würden weitere Energie einsparen und bei Neubeschaffungen die älteren Modelle ersetzen.

In den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden des Abgeordneten- und des Hochhauses werden der Sprecherin zufolge ebenso energiesparende Maßnahmen umgesetzt, wo dies möglich sei. Kurzfristig sollen im Winter etwa die Raumtemperaturen und im Sommer die Kühlleistungen in den Büros abgesenkt werden. Weitere Energie solle beim Warmwasser- und Stromverbrauch eingespart werden.