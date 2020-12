Erfurt. In ganz Thüringen sollen Schüler von Mittwoch an zu Hause lernen. Die Entscheidung, den Präsenzunterricht auszusetzen, fällte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Wochenende.

Der Präsenzunterricht an den Thüringer Schulen soll am Dienstag enden. Ab Mittwoch blieben alle Einrichtungen geschlossen, teilte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) mit. „Ich gehe diesen Schritt in der klaren Erwartung, dass es nun auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu einem harten Lockdown kommen muss“, sagte er. Alle aktuellen Corona-Informationen in unserem kostenfreien Liveticker.