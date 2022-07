Thüringer SPD trauert um Urgestein: Ein Leben für die „konstruktive Veränderung“

Altenburg/Erfurt. Volker Schemmel ist mit 79 Jahren verstorben.

Am 12. August wäre Volker Schemmel 80 geworden und mancher, der die Zeiten auf dem Weg zur Einheit und des Landesaufbaus erinnert, hätte Grund gehabt, ihm nicht nur zu gratulieren, sondern auch zu danken. Denn Schemmel war in der Volkskammer 1990 „maßgeblich an der Einführung der Länder beteiligt“ und hat zudem als Justizstaatssekretär von 1994 bis 1999 in Thüringen gute Arbeit geleistet. In der Volkskammer wie in der Landesregierung und im Landtag war seine Maxime: „konstruktive Veränderung“. Nun ist der gebürtige Altenburger am 5. Juli gestorben. Die Thüringer SPD verliert damit ein Urgestein.

Schemmel war zu DDR-Zeiten Entwicklungsingenieur im Chemiekombinatsbetrieb Böhlen. Er wollte Veränderung, fand rasch zur SPD, kündigte zum 1. Januar 1990 seinen Posten und widmete sich Umweltfragen. Vom Altenburger SPD-Kreisverband wurde er für die Volkskammerliste nominiert und als Mitglied im Ausschuss Verfassungs- und Verwaltungsreform hatte er dort „die Freude, die Endfassung des Ländereinführungsgesetzes in der Volkskammer zur endgültigen Abstimmung vorzutragen“, berichtete er vor zwei Jahren in einem Rückblick auf diese prägende Zeit. Das Land wurde umstrukturiert; in dieser Zeit kam Altenburg, das vorher zum Bezirk Leipzig gehörte, zu Thüringen. Ob in der Volkskammer, im Bundestag, auf Landes-, Kreis- oder Stadtebene, vor allem aber als Staatssekretär hat sich für ihn bewährt, dass er „nicht in erster Linie Partei-, sondern Sachpolitik gemacht“ habe, sagte Schemmel einmal. 1999 bis 2004 gehörte er dem Landtag an. 2014 meldete er sich deutlich zu Wort: Er warnte vor dem Links-Bündnis.

SPD-Fraktionschef Matthias Hey erklärte anlässlich der Todesnachricht: „Wir trauern um einen ebenso klugen wie herzlichen, humorvollen wie sachorientierten Menschen. Wir trauern um einen Freund.“