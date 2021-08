Nach gescheiterter Wahl: Thüringer Wirtschaft fordert klare Perspektive von der Politik

Erfurt. Die Wirtschaft fordert für die kommenden drei Jahre eine klare Perspektive von der Politik.

Die Wirtschaft in Thüringen fordert nach der gescheiterten Landtagswahl von der Politik eine klare Perspektive für die kommenden drei Jahre. Zudem müsse zum Jahresende ein realistischer Landeshaushalt verabschiedet werden.

Es beginne eine neue EU-Förderperiode, ohne verbindlichen Haushalt könnten Förderprogramme nicht anlaufen oder fortgeführt werden, erklärt am Donnerstag in Erfurt Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Erfurt. Projekte würden auf Eis liegen, Kommunen hätten keinen Möglichkeiten, Aufträge an Unternehmen zu vergeben. Was die Wirtschaft jetzt brauche sei ein optimistischer Ausblick, nicht aber Befürchtungen, dass der Landeshaushalt nicht rechtzeitig mit einem realistischen Volumen vorliege.

Das Schlimmste was uns passieren könne, dass es keine Mehrheiten für einen Etat zustanden kommen, erklärt IHK-Präsident Dieter Bauhaus. Das lähme die Verwaltung und mache den Wirtschaftsstandort Thüringen unattraktiv. Thüringen sei „umzingelt von Bundesländern, die uns ganz gut in die Parade fahren können. „Sie warten händeringend darauf, unsere gut ausgebildeten Leute abzuwerben.“

Die IHK erwarte von der Politik, neben der rechtzeitigen Verabschiedung des Landeshaushalts eine vernünftige Coronastrategie, die auf Eigenverantwortung der Menschen setze, einen zügigen Bürokratieabbau in den kommenden drei Jahren sowie spürbare Fortschritte bei der Digitalisierung.

Unternehmer bräuchten für ihre Tätigkeit auch die Akzeptanz der Politik, fügt Dieter Bauhaus hinzu. Er beklagt dass diese bei der Landesregierung manchmal fehle. Dabei sehen auch die Unternehmer in der Demokratie die Staatsform mit den wenigsten Mängeln. „Wir sind diejenigen, die mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam das Geld verdienen.“ Dafür müsse Politik aber auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Auch davon hänge die Attraktion der Region ab.