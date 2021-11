Thunberg: Kleine Fortschritte sind wie Niederlage

Klimaaktivisten Greta Thunberg geht mit dem Ergebnis des Weltklimagipfels in Glasgow hart ins Gericht: "Wir sind weit von dem entfernt, was nötig ist."

Stockholm (dpa) – Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat für das Ergebnis der Weltklimakonferenz in Glasgow nur wenig gute Worte übrig. "Wir sind immer noch auf dem Weg in Richtung 2,7 Grad Erderwärmung", sagte Thunberg am Sonntagabend im schwedischen Fernsehen SVT. "Wir sind weit von dem entfernt, was nötig ist."

Bei der UN-Klimakonferenz in Schottland hatten sich die etwa 200 beteiligten Länder auf einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohle verständigt. Außerdem wurde festgehalten, dass der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase weltweit in diesem Jahrzehnt um 45 Prozent sinken muss, wenn das 1,5-Grad-Limit erreicht werden soll.

'Thüringen - Der Tag' - Post von Jan Hollitzer Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter des Chefredakteurs E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Thunberg räumte ein, dass die Einigung ein guter Anfang sei. "Aber wir müssen verstehen, dass es bei der Klimakrise um Zeit geht. Natürlich können wir kleine Fortschritte machen und langsam gewinnen. Aber das ist genau das Gleiche wie zu verlieren."

© dpa-infocom, dpa:211115-99-02488/2