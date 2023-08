Tragischer Unfall: Landesgeschäftsführer des Paritätischen Thüringen Stefan Werner ist tot

Neudietendorf. Der 47-Jährige wollte einen anderen Menschen retten.

Die Thüringer Sozialwirtschaft ist am Sonntag von einer traurigen Nachricht erschüttert worden: Stefan Werner, der Landesgeschäftsführer des Paritätischen Thüringen, ist tot. Der 47-Jährige soll bei dem Versuch, einem Menschen das Leben zu retten, gestorben sein, heißt es in einer Mitteilung des Vorstandes an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Werner hatte 2017 das Amt des Landesgeschäftsführers übernommen. Der Paritätische vertritt die Interessen von 360 Mitgliedsorganisationen. Mit Werner, heißt es, verlöre der Paritätische nicht nur einen Chef, sondern einen Freund.