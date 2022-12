Trotz Einigung in der Nacht: Gezerre um Thüringer 13-Milliarden-Etat geht weiter

Erfurt. Rot-Rot-Grün und CDU haben ihren Streit um den Landeshaushalt 2023 offenbar beigelegt. Aber die Warnung vor Verfassungsbruch bleibt. Die Hintergründe:

Nach wochenlangem Streit um den Thüringer Haushalt für 2023 haben die rot-rot-grüne Minderheitskoalition und die oppositionelle CDU am Montagabend nach Informationen dieser Zeitung eine Einigung im Grundsatz erzielt. Im Ergebnis soll das geplante Etatvolumen von rund 13 Milliarden Euro offenbar sogar noch leicht anwachsen. So gibt es auf Druck der Union 45 Millionen Euro mehr für kleine Gemeinden und zehn Millionen Euro für Feuerwehren. Auch für den Schulbau soll es zehn Millionen Euro zusätzlich geben.

Dennoch droht Thüringen, ohne beschlossenen Landeshaushalt in das neue Jahr zu starten. Grund: Jenseits des politischen Streits werden zunehmend rechtliche Bedenken laut. So warnte die Landtagsverwaltung davor, den Etat wie vorgesehen in dieser Woche zu verabschieden. Allein durch die bereits eingetretenen Verzögerungen der Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss sei eine ordnungsgemäße Vorbereitung der Parlamentsberatung einschließlich der nötigen Information aller Abgeordneten „nicht garantiert“, teilte Landtagsdirektor Jörg Hopfe in einem Schreiben den Fraktionen mit.

Eile könnte Verfassung verletzen

Der Beamte verwies darauf, dass den 90 Landtagsmitgliedern alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vorliegen müssten – was angesichts der Eile schwierig sei. Die mögliche Folge: „Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung würde zu einem verfassungswidrigen und damit verfassungsgerichtlich angreifbaren Haushaltsgesetz führen.“

Ursprünglich hatte der Haushaltsausschuss die Änderungsanträge für den Etat am vergangenen Donnerstag beschließen sollen. Allerdings hatten sich zuvor Rot-Rot-Grün und CDU nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können. Die Vorsitzenden und Haushälter der vier Fraktionen tagten deshalb erneut am Freitag und seit Montagvormittag. Streitpunkte waren unter anderem Kürzungsforderungen der CDU, etwa beim Landesprogramm für mehr Toleranz. Die Gespräche dauerten bis in den Abend hinein an.

FDP mosert – und fordert Vertagung

Doch selbst nach einer Einigung ist nicht sichergestellt, dass die Änderungsanträge an diesem Dienstag im Ausschuss beschlossen werden. Die FDP-Gruppe erklärte, dass nach einem möglichen nächtlichen Kompromiss „die fundierte Kenntnisnahme und Prüfung eventuell nicht in der gebotenen Qualität möglich“ sei. Dies deckt sich zum Teil mit den Bedenken der Landtagsverwaltung.

FDP-Gruppenchef Thomas Kemmerich rief erneut dazu auf, die Abstimmung ins neue Jahr zu verschieben. Ohne beschlossenen Etat greift die sogenannte vorläufige Haushaltsführung. Gehälter für Lehrer, Polizisten und Beamte werden weiter ausgezahlt, gesetzliche Leistungen bedient. Allerdings sind keine neuen Investitionen möglich, auch die Mittel für Vereine oder Verbände würden vorläufig reduziert.