Zustimmung gilt als sicher Türkisches Parlament berät über Truppeneinsatz in Libyen

Ankara In Libyen tobt ein Machtkampf zwischen dem einflussreichen General Haftar und der Regierung in Tripolis. Zahlreiche internationale Akteure mischen in dem Bürgerkrieg mit. Nun könnte auch die Türkei Truppen schicken.