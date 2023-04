In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats unter Leitung des russischen Außenministers Sergej Lawrow ist Russland wegen seines Überfalls auf die Ukraine angeprangert worden. UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte die Invasion in die Ukraine als Bruch des Völkerrechts und der UN-Charta.

Berlin Solche Bilder sieht man selten: Zwei Panzer sind bei einer Übung mit ukrainischen Soldaten in Swietoszow kollidiert. Wie es dazu kam.

Übung eskaliert: Zwei Leopard 2A4 Panzer kollidieren während einer Übung in Polen

Details zum Vorfall bleiben unklar, doch im Netz entfachen Fotos des Unfalls hitzige Debatten

Der Unfallhergang zeigt ein generelles Problem

Die Bilder wirken spektakulär, auch etwas verstörend. Zwei 55 Tonnen schwere Panzer des Typs Leopard 2A4 sind bei einer Übung in Polen kollidiert. Einer ist quasi geköpft worden: Der tonnenschwere Turm wurde aus dem Drehkranz seiner Wanne gehoben. Die Bilder kursieren seit Tagen im Netz, zum Beispiel bei Twitter, wo sie viel diskutiert werden. In russischen Kanälen werden sie ausgeschlachtet, als Beleg der vermeintlichen militärischen Unfähigkeit.

Der zerstörte Panzer ist in der Werkstatt und soll repariert werden. Die Logistik dazu ist kriegsentscheidend. Es ist kein Zufall, dass Deutschland, die Ukraine und Polen sich am Freitag darauf geeinigt haben, ein gemeinsames Reparaturzentrum für Leopard-2-Panzer an der polnisch-ukrainischen Grenze einzurichten. Das könnte Sie auch interessieren: Ukraine-Krieg: Leo-1-Panzer kommt – Was der Oldie drauf hat

Hersteller des Leopard 2A4 Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Kosten Ca. 5,5 Millionen Euro (neu) Verbrauch Ca. 300 Liter/100 km Motorleistung 1500 PS Gewicht Ca. 55,3 Tonnen

Unklar ist noch, wie genau es zum Unfall im Training kam und ob Menschen verletzt wurden. Die polnischen Streitkräfte bestätigten gegenüber dem ZDF den Vorfall und auch, wer da trainiert hatte: ukrainische Soldaten.

Panzer-Kollision in Polen: Leopard 2 bei Ukraine-Training beschädigt https://t.co/zNapaxeqz6 — ZDFheute (@ZDFheute) April 20, 2023

Der Unfall ereignete sich auf dem Truppenübungsplatz in Swietoszow im westlichen Teil Polens. Den Bildern nach zu urteilen, ist ein Panzer zu nahe und zu schnell an einem zweiten Fahrzeug vorbeigefahren, mindestens die Kanonenrohre scheinen sich berührt zu haben. Lesen Sie auch: Leopard: Warum der Panzer mehrere Millionen Euro kostet

Panzer für die Ukraine: Für eine gründliche Ausbildung fehlt die Zeit

Die Soldaten werden innerhalb von wenigen Wochen im Umgang mit dem westlichen Panzer trainiert, in einem meist 30-tägigen Intensivkurs. Zuletzt hatten mehrere Partnerstaaten der Ukraine Leopard-2-Panzer geliefert, zum Beispiel Kanada und Portugal. Dänemark und die Niederlande haben unterdessen neue Zusagen gemacht.

Für eine gründliche ideale Ausbildung fehlt die Zeit. Viele Experten rechnen in diesen Wochen mit dem Beginn einer ukrainischen Gegenoffensive, die ohne den breiten Einsatz von Kampfpanzern nicht vorstellbar ist. Da können die westlichen Waffenlieferungen wirklich ein "Game Changer" sein, zumal sich die Berichte häufen, dass Russland zunehmend darauf angewiesen ist, Uralt-Panzer im Ukraine-Krieg einzusetzen. Lesen Sie dazu: Putin sorgt mit Sperrmüll-Panzern für Lacher im Netz

