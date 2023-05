Foto: President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Laut Polizei Berlin kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nächste Woche in die Hauptstadt. Was darüber bekannt ist.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am 13. Mai nach Berlin. Das bestätigte die Polizei Berlin unserer Redaktion. Seine Maschine wird demnach auf dem militärischen Teil des Flughafens BER landen. Selenskyj komme auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz in die deutsche Hauptstadt.

Zuvor hatte die "BZ" berichtet. Unklar sei noch, wie lange der Präsident in Berlin bleiben werde, auch das Programm sei bislang noch nicht bekannt, hieß es. Die Polizei befinde sich in der Einsatzplanung.

Selenskyj in Deutschland: Über Besuch wurde bereits spekuliert

Laut dem Bericht der "BZ" soll Selenskyj am 14. Mai mit militärischen Ehren durch Kanzler Scholz in Empfang genommen werden. Auch ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und eine Pressekonferenz seien geplant. Das Kanzleramt bestätigte den Berlin-Besuch Selenskyjs zunächst nicht. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte zu den Berichten auf Anfrage, zu den Terminen des Bundeskanzlers äußere man sich erst am Freitag der Vorwoche.

Bereits im April hatte es Spekulationen über einen möglichen Besuch Selenskyjs in Deutschland gegeben. Allerdings ging man damals davon aus, dass der ukrainische Präsident nach Aachen reisen könnte, wo er mit dem Karlspreis ausgezeichnet werden soll. Die Veranstalter hatten bereits bekanntgegeben, dass sie sich auf eine persönliche Teilnahme Selenskyjs vorbereiteten, diese aber noch offen sei. Der Karlspreis der Stadt Aachen wird seit 1950 an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Einheit Europas verdient gemacht haben.

Es wäre der erste Besuch Selenskyjs in Deutschland nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. In Deutschland war er zuletzt im Juli 2021, um die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu besuchen.

