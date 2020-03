Umfrage: Jeder Zweite lehnt Kooperation mit AfD ab

Eine politische Zusammenarbeit mit der AfD wird in der Bevölkerung deutlich stärker abgelehnt, als eine Kooperation mit der Linkspartei. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Heidelberger Sinus-Institutes.

Demnach lehnt jeder Zweite es ab, dass mit der AfD zusammengearbeitet wird. Die Zahlen unterscheiden zwischen Bundesebene (55 Prozent), Landesebene (53 Prozent) und kommunaler Ebene (51 Prozent) kaum. Anders bei der Linkspartei. Hier findet es nur jeder Fünfte grundsätzlich richtig, mit der SED-Nachfolgepartei grundsätzlich nicht zusammenzuarbeiten. Daraus folgt allerdings nicht, dass die Befragten sich grundsätzlich für eine Zusammenarbeit aussprechen.

Auf Bundes- (48 Prozent), Landes (51 Prozent)- und kommunaler Ebene (54 Prozent) zeigt sich die Mehrheit der Befragten der Variante aufgeschlossen gegenüber, dass über eine Zusammenarbeit mit der Partei „von Fall zu Fall entschieden“ wird. Mit Blick auf die AfD halten es 29 Prozent der Befragten für richtig, über eine Zusammenarbeit von Fall und Fall zu entscheiden. 18 Prozent der Befragten finden es grundsätzlich falsch, eine Zusammenarbeit mit der AfD abzulehnen.

Das Institut bezieht sich auf die Auswertung einer Online-Befragung, die zwischen dem 14. und 20. Februar stattgefunden hat und dabei auf eine Stichprobe von 1000 Frauen und Männern im Alter zwischen 18 und 69 Jahren. Wenige Tage vor der Umfrage, am 5. Februar, hatten erstmals in Deutschland AfD-Stimmen den Ausschlag bei einer Ministerpräsidentenwahl gegeben. In Thüringen wurde der FDP-Politiker Thomas L. Kemmerich mit Stimmen von CDU, FDP und eben AfD gewählt. Im Anschluss daran entbrannte eine Debatte über den sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, der eine Zusammenarbeit sowohl mit Linke als auch mit AfD verbietet.

Die Sinus-Umfrage bestätigt damit für die Landesebene auch die Daten einer Umfrage des Insa-Meinungsforschungsinstitutes vom November des vergangenen Jahres, die im Auftrag dieser Zeitung durchgeführt wurde. Wenige Tage nach der Landtagswahl hatten die Statistiker erhoben, dass die deutliche Mehrheit Regierungsoptionen mit AfD-Beteiligung ablehnt.