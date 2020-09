Unabhängige Stimme im Landtag

Erfurt. Der Rechnungshofpräsident würde gerne auch im Parlament Regierung und Abgeordneten den Spiegel vorhalten. Bislang darf er nur in Ausschüssen reden.

Als Präsident des Rechnungshofs braucht man in Thüringen eine gewisse Leidensfähigkeit. Das gilt nicht nur für die Vorstellung des Jahresberichts, in dem regelmäßig die millionenschweren Verfehlungen der Landesregierung zu Lasten der Steuerzahler angeprangert werden. Leidensfähig muss der Rechnungshofchef erst recht bei Landtagssitzungen sein.

An den monatlichen Runden im Hohen Haus nämlich darf Präsident Sebastian Dette zwar teilnehmen. Das regelt die Landtagsgeschäftsordnung. Aber das Wort ergreifen darf er nicht. Deshalb muss Dette manche Äußerungen von Kabinettsmitgliedern unwidersprochen stehen lassen, die sich auf kritische Anmerkungen seiner Behörde in Bezug auf die Haushaltsführung des Landes beziehen.

„Wenn man sagt, der Landtag ist das Forum des politischen Austausches, nicht Talkshows, Twitter oder Facebook, dann macht es Sinn, dass der Rechnungshof als wichtiges Organ der externen Finanzkontrolle auch im Landtag zu Wort kommt“, sagt Dette im Gespräch mit dieser Zeitung. Er verweist dabei auf die Landtage in Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin und Sachsen, die ihren Rechnungshofpräsidenten Rederecht einräumen.

Wie absurd die Regelung in Thüringen ist, zeigt Paragraf 111 der Geschäftsordnung. Dort heißt es, der Landtag könne die Anwesenheit des Präsidenten verlangen. „Was macht das für einen Sinn, wenn ich nicht reden darf?“, fragt Dette.

Anders ist es in den Parlamentsausschüssen. Hier darf Dette ausführlich sprechen. Allerdings hinter verschlossenen Türen. Denn diese Sitzungen sind in Thüringen in der Regel nicht öffentlich.

Aber es besteht Hoffnung, dass sich perspektivisch etwas ändert. „Eine unabhängige Fachstimme im Landtag wäre aus unserer Sicht hilfreich“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl, dieser Zeitung. Aus diesem Grund plädiere die Union für ein Rederecht des Rechnungshofpräsidenten etwa bei Haushaltsberatungen. Damit könnten die wesentlichen Prüfergebnisse des Rechnungshofes noch transparenter dargestellt werden, sagt auch Bühls SPD-Kollegin Diana Lehmann. „Im Parlament der Landesregierung den Spiegel vorzuhalten, halte ich für ein Gebot der Stunde“, meint auch Robert-Martin Montag von der FDP.

Torben Braga gibt für die AfD indes zu bedenken, dass Wortmeldungen des Rechnungshofpräsidenten im Plenarsaal „eine Politisierung seines Amtes zur Folge hätte, die meines Erachtens nach von Nachteil wäre“. Er spricht sich eher dafür aus, die Ausschusssitzungen generell öffentlich zu machen.

Das sieht der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, André Blechschmidt, ähnlich. „Unser Ziel ist eine zeitnahe Änderung der Verfassung mit Blick auf öffentliche Ausschusssitzungen“, sagt er. Das hält Madeleine Henfling von den Grünen ebenfalls für erstrebenswert. Eine Ausweitung des Rederechts könne Debatten hingegen unnötig verlängern.