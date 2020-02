Erfurt. Noch immer fällt an Thüringens Schulen massiv Unterricht aus. Bildungsminister Holter fordert in diesem Zusammenhang nun bessere Gehälter für Grundschullehrer.

Unterrichtsausfall: Holter spricht sich für höhere Gehälter aus

Nach einem weiteren Anstieg des Unterrichtsausfalls an Thüringens allgemeinbildenden Schulen hat sich Bildungsminister Helmut Holter (Linke) für eine Verbesserung der Gehälter von Grundschullehrern ausgesprochen. Im November vergangenen Jahres lag die Quote des ausgefallenen Unterrichts bei 7 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 6,6 Prozent, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte. Das könne nicht zufriedenstellen, sagte Holter. „Trotz der vielen Maßnahmen, die wir bereits ergriffen haben, ist keine Entspannung der Lage in Sicht.“

Um den Beruf attraktiver zu machen, führt aus seiner Sicht kein Weg daran vorbei, das Gehalt von Grundschullehrerinnen und -lehrern an das ihrer Kollegen an Gymnasien anzupassen. „Zum anderen müssen wir konsequent weiter an Maßnahmen zum Bürokratieabbau und der Optimierung des Einstellungsverfahrens arbeiten.“

Suche nach neuen Lehrkräften gestaltet sich schwierig

Häufig seien Erkrankungen der Lehrerinnen und Lehrer Grund für den Unterrichtsausfall, hieß es beim Ministerium. Auch sei nach wie vor die Suche nach neuen Lehrkräften schwierig - insbesondere in ländlichen Regionen und für mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer.

In ihrem Regierungsvertrag für eine geplante rot-rot-grüne Minderheitsregierung bringen Linke, SPD und Grüne die Möglichkeit von Zuschlägen für Lehrer in Regionen mit besonderer Bedarfslage ins Spiel. Solche Landzuschläge gibt es bereits in manchen Bundesländern. Der Thüringer Lehrerverband (tlv) und die Thüringer Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) sehen diesen Vorstoß aber kritisch.

