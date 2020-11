Das Oberste US-Gericht könnte am Ende darüber entscheiden, ob Donald Trump US-Präsident bleibt oder ob sein demokratischer Herausforderer Joe Biden die Wahl gewonnen hat. In dem Richtergremium haben derzeit die Konservativen eine klare Mehrheit.

Die US-Wahl könnte bald entschieden sein: In Pennsylvania und Georgia holt Joe Biden auf, überholt womöglich bald Donald Trump

Biden reicht ein Sieg in Pennsylvania, um die Wahl zu entscheiden. Unabhängig davon, wie die Wahl in Staaten wie Arizona oder North Carolina ausgeht

Biden konnte sich bislang 253 Stimmen von Wahlleuten sichern. Er liegt deutlich vor Trump, der nach den Hochrechnungen verschiedener Medien 213 oder 214 einsammeln konnt

Hier finden Sie aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen von den noch laufenden Auszählungen

Bei der US-Wahl bahnt sich nach knapp zwei Tage langen Auszählungen eine Entscheidung an. Joe Biden führt laut der Hochrechnung von CNN mit 253 Stimmen von Wahlleuten. Donald Trump kommt dagegen nur auf 213 Stimmen im sogenannten Electoral College. Dennoch hat der US-Präsident noch eine Chance auf den Sieg, allerdings schwinden seine Chancen immer mehr.

Auch wegen der vielen Briefwahlstimmen und der vorzeitigen Stimmabgabe – mehr als 100 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner hatten schon vor dem 3. November gewählt – ist unklar, wann das Ergebnis feststehen wird. Trump hat in der Nacht zu Mittwoch bereits angekündigt, vors Oberste Gericht zu ziehen, um die Auszählung der Briefwahlstimmen zu stoppen.

US-Wahl: Verliert Trump Arizona, verliert er die Wahl

Die Wahl in den Bundesstaaten Wisconsin und Michigan konnte Joe Biden hauchdünn für sich entscheiden. Auch in Nevada und in Arizona liegt der Demokrat vorne. Im Laufe des Tages will der Bundesstaat Nevada weitere Ergebnisse veröffentlichen.

Fest steht: Verliert Trump auch in Arizona, ist auch seine letzte theoretische Chance auf eine Fortsetzung seiner Präsidentschaft vertan. Laut CNN werden neue Zahlen aus Arizona in der Nacht zu Donnerstag erwartet (Ortszeit).

Biden könnte Georgia gewinnen

Laut CNN konnte Biden seinen Vorsprung in dem Bundesstaat weiter ausbauen. Er liegt jetzt knapp zwei Prozentpunkte vor Trump. Allerdings scheint der US-Präsident hier Boden gut zu machen.

Aber auch in Pennsylvania hat Biden gute Chancen, den Bundesstaat zu gewinnen. Dann wäre die Wahl entschieden. Zwar lag zuletzt Donald Trump deutlich in Führung, doch sein Vorsprung sank zuletzt auf etwa zwei Prozentpunkte. Gleiches Bild auch in Georgia. Dort lag Trump mit etwa 30.000 Stimmen vor Biden, nun beträgt der Vorsprung nur noch 18.000 Stimmen. Und es ist davon auszugehen, dass dieser Trend weiter anhalten wird.

Briefwahl-Auszählung wird US-Wahl entscheiden

Entscheidend werden die Briefwähler sein. Sie stimmen traditionell eher für die Demokraten. Und so könnte sich die Lage in einigen Wahlbezirken noch ändern. Lesen Sie hier: In diesen Staaten wird die US-Wahl entschieden.

US-Wahl: Das sind die aktuellen Ergebnisse

Fest steht: Es wird dieses Jahr noch länger dauern, bis ein endgültiges Ergebnis feststeht. Es gibt unterschiedliche Regelungen, wann die Bundesstaaten mit der Auszählung der vor dem Wahltag eingegangenen Stimmen beginnen dürfen. Während einige schon vor dem 3. November auszählen durften, konnten andere erst am Dienstag damit beginnen. Und wenn es in einem Staat ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, kann das Ergebnis von diesen Stimmen abhängen.

Es gibt jedoch Staaten, in denen das Rennen bereits entschieden ist. Laut der „New York Times“ liegt Biden mit 253 zu 214 Wahlmänner-Stimmen vor Trump. Wir zeigen, welche Staaten an Trump gingen – und welche an Biden.

US-Wahl: Diese Bundesstaaten gingen an Donald Trump:

Indiana

Oklahoma

Kentucky

West Virginia

Tennessee

Alabama

Mississippi

South Carolina

Arkansas

Nebraska

Wyoming

South Dakota

North Dakota

Louisiana

Kansas

Missouri

Florida

Idaho

Texas

Ohio

Iowa

Montana

Utah

Joe Biden gewinnt die folgenden Bundesstaaten:

Vermont

Rhode Island

Connecticut

Virginia

Delaware

Maryland

Massachusetts

New Jersey

Illinois

Washington D.C.

New York

New Mexico

Colorado

New Hampshire

Kalifornien

Oregon

Hawaii

Minnesota

Maine

Wisconsin

Michigan

In diesen Staaten steht das Ergebnis noch nicht fest:

Nevada

Arizona

Alaska

Pennsylvania

North Carolina

Georgia

US-Wahl-Ergebnis: Wann ist damit zu rechnen

In den folgenden Grafiken werden die Wahl-Ergebnisse angezeigt, sobald sie verfügbar sind. Die ersten Prognosen gab es um Mitternacht am 4. November MEZ, Ergebnisse laufen seit 1 Uhr MEZ am frühen Mittwochmorgen ein. Bis dahin zeigten die Grafiken den die Ergebnisse der jüngsten Umfrage-Ergebnisse an.

Die Vereinigten Staaten von Amerika wählen ihren Präsidenten nicht direkt, sondern nach einem althergebrachten System, in dem die Staaten Wahlleute ins „Electoral College“ entsenden, das am 14. Dezember den Präsidenten wählt.

Auf dieser Karte sehen Sie übersichtlich den derzeitigen Stand der Verteilung der Wahlmännerstimmen. Bei Darstellungsproblemen bitte hier klicken.

Hier sind die Staaten noch einmal aufgelistet. Wird Ihnen die Grafik nicht angezeigt, bitte hier klicken.

US-Kongresswahl 2020: Ergebnisse für Senat und Repräsentantenhaus

Neben dem Präsidenten werden auch Sitze in den beiden Häusern des US-Kongresses neu vergeben. Im Senat ist es ein Drittel der Sitze. Und dort kämpfen die Demokraten um die Mehrheit. Lesen Sie hier, warum das so bedeutsam ist: US-Wahl – Demokraten greifen auch nach der Macht im Senat

So ist der Stand im Kongress. Bei Darstellungsproblemen hier klicken.

Im Repräsentantenhaus werden alle Mandate neu vergeben. Dort werden die Demokraten nach Prognosen der TV-Sender NBC und Fox News die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus behalten – verloren aber mehr Sitze als erwartet. Hier finden Sie die Grafik noch einmal.

Die Wählerstimmen insgesamt, die die Präsidentschaftskandidaten bekommen, geben zwar die Stimmung im Land wieder – bedeuten wegen des Wahlmänner-Systems allerdings nicht, dass der Kandidat mit den meisten Stimmen auch der nächste Präsident wird. So ist der aktuelle Stand bei den Wählerstimmen, bei Darstellungsproblemen bitte hier klicken.

Während die Umfrage-Werte in den Grafiken auf die Webseite 270toWin zurückgingen, die verschiedene Umfragen aggregierte und daraus einen eigenen Wert berechnete, werden die Ergebnisse aufgrund der Veröffentlichungen des Nachrichtensenders CNN bekanntgegeben.

(moi)