Am 8. Dezember bestätigen die US-Bundesstaaten offiziell ihre Wahlergebnisse und damit wahrscheinlich auch die Niederlage von Donald Trump

Das US-Repräsentantenhaus entscheidet heute über ein Gesetz, dass den US-Truppenabzug aus Deutschland blockieren soll

Im ungelösten Haushaltsstreit haben sich Demokraten und Republikaner auf eine Übergangsregelung geeinigt, um einen baldigen Stillstand der Behörden zu verhindern

Loyd Austin soll nach dem Willen des gewählten US-Präsident Joe Biden der erste schwarze Verteidigungsminister der US-Geschichte werden

Der 8. Dezember gilt in den USA als „Safe-Harbour“ Deadline (Sicherer-Hafen-Frist). Es ist der Tag, an dem die US-Bundesstaaten ihre Wahlergebnisse offiziell bestätigen. Sind die Ergebnisse bis dahin nicht erfolgreich angefochten worden, gelten sie nach US-Recht als bindend für die Wahlleute. Sie bestimmen wiederum am 14. Dezember den Präsidenten.

Auch wenn Donald Trump seine Niederlage nicht eingestehen will, sind seine bisherige Versuche die Wahlergebnisse mittels Klagen und Neuauszählungen anzufechten fehlgeschlagen. Heute könnte also der Tag sein, an dem Joe Bidens Sieg offiziell bestätigt wird.

Der gewählte US-Präsident baut derweil weiter an seinem zukünftigen Kabinett. Mit Loyd Austin will Biden laut Medienberichten den ersten schwarzen Verteidigungsminister der USA berufen.

Dienstag, 8. Dezember: Repräsentantenhaus entscheidet über Truppenabzug aus Deutschland

11.47 Uhr: Das US-Repräsentantenhaus soll heute über den neuen Verteidigungshaushalt abstimmen, mit dem auch der von Präsident Donald Trump geplante Truppenabzug aus Deutschland blockiert werden soll. Erwartet wird eine klare Mehrheit für den Gesetzentwurf. Dieser sieht vor, dass die US-Truppenstärke in Deutschland erst 120 Tage nach der Vorlage eines umfassenden Berichtes auf weniger als 34.500 reduziert werden darf.

Nach dem Repräsentantenhaus wird noch der Senat über den Verteidigungshaushalt 2021 mit einem Volumen von mehr als 730 Milliarden Dollar abstimmen. Weil beide Kongresskammern sich auf den Text geeinigt hatten, gilt eine Zustimmung als sicher. Der Gesetzestext enthält auch neue Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.

Kompromiss soll Stilllegung der Bundesbehörden verhindern

4.30 Uhr: Der immer noch ungelöste Haushaltsstreit könnte in den USA für eine erzwungene Stilllegung der US-Behörden führen. Das aktuelle Gesetz zum Etat des US-Haushaltes läuft am 12. Dezember aus. Doch Republikaner und Demokraten konnten sich noch nicht auf ein neues Budget einigen. Um die Stilllegung der Behörden zu verhindern, haben sich die beiden Parteien nun auf eine Übergangsfrist geeinigt. In der Zwischenzeit sollen die immer noch großen Differenzen zwischen Demokraten und Republikanern beseitigt werden.

Sollte dies nicht gelingen, wäre es nicht der erste sogenannte „Shutdown“ in den USA. Eine fünfwöchige Finanzblockade im Streit um den Haushalt hatte über den Jahreswechsel 2018/19 zum längsten Behörden-Stillstand in der US-Geschichte geführt.

Biden beruft afroamerikanischen Ex-General zum Pentagon-Chef

4.30 Uhr: Der frühere General Lloyd Austin soll der erste schwarze Verteidigungsminister der USA werden. Das hat der gewählte US-Präsident Joe Biden laut mehreren US-Medienberichten beschlossen.

Mit dem früheren General Lloyd Austin soll erstmals ein Afroamerikaner US-Verteidigungsminister werden. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa

Austin absolvierte die renommierte Militärakademie Westpoint. Der künftige Chef des Pentagon ist 67-Jahre alt und diente in Afghanistan und im Irak. Dort war er 2003 auch in führender Position am Einmarsch der US-Truppen in Bagdad beteiligt. Der frühere US-Präsident Barack Obama ernannte ihn später zum Chef des US-Zentralkommandos Centcom.

