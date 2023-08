Washington. Ein Mann, der geplant haben soll, US-Präsident Joe Biden zu ermorden, ist von der Polizei erschossen worden. Was bisher bekannt ist.

Ein Mann, der offenbar US-Präsident Joe Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris mit Morddrohungen überzogen hatte, ist am Mittwoch in Provo im US-Bundesstaat Utah bei einem Zugriff der Bundespolizei FBI erschossen worden. Wie Behörden mitteilten, ereignete sich der tödliche Zwischenfall bei der versuchten Übergabe eines Haft- und Durchsuchungsbefehls im Haus des Verdächtigen. Über den Tathergang gibt es bisher keine Angaben.

Der Mann war laut FBI bereits seit dem Frühjahr auf dem Radarschirm der Sicherheitsbehörden. Er hatte vor allem in sozialen Medien teil sehr konkrete Androhungen gegen den amtierenden US-Präsidenten gepostet – und gegen Justiz-Vertreter, die den früheren Präsidenten Donald Trump strafrechtlich verfolgen. In den vergangenen Wochen, so ein Sprecher in US-Medien, habe der Verdächtige "glaubwürdige" Anstalten gemacht, seine Pläne in die Tat umzusetzen.