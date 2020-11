Verfassungsschutzchef Kramer erwägt Bundestagskandidatur

Stephan J. Kramer (rechts), hier mit Georg Maier bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2019, will für den Bundestag kandidieren (Archivfoto).

Thüringens Landesverfassungsschutzpräsident Stephan Kramer (SPD) kann sich eine Kandidatur für den Bundestag vorstellen. „Ja, ich habe meinen Hut in den Ring geworfen. Es ist ein Angebot, eine Interessensbekundung“, sagte Kramer am Montag in Erfurt. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet.

Kramer würde im Wahlkreis Gotha-Ilmkreis antreten. Die Entscheidung darüber liege aber bei den SPD-Kreisverbänden. „Ziel wäre es, ein Direktmandat zu erringen“, sagte Kramer. Dies sei schaffbar, „aber durchaus eine Anstrengung“. Eine Absicherung durch einen der vorderen Listenplätze der SPD sei daher wünschenswert.

Bei der Bundestagswahl 2017 zogen die ersten drei auf der SPD-Liste in den Bundestag ein: Carsten Schneider, Elisabeth Kaiser und Christoph Matschie. Matschie hat bereits angekündigt, nicht noch einmal kandidieren zu wollen.

