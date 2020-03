Verträge für Jenaer Stadion signiert: 2023 soll die Fußballarena stehen

Das Jenaer Stadionprojekt ist seit Freitag besiegelt. Die Betreibergesellschaft hat den Bauvertrag für die Arena unterschrieben. Ziel ist, das Ernst-Abbe-Sportfeld bis zum Sommer 2023 in ein modernes Fußballstadion zu verwandeln. Voraussetzung war der erfolgreiche Abschluss der Vergabeprüfung durch die Europäische Union und die Kommunalaufsicht.

Am Freitag gründeten drei Partner die EAS-Betriebsgesellschaft. Die Zeit drängte, weil am 31. März die Bindefrist fürs Angebot ausgelaufen wäre. Die Unterschrift erfolgte laut Oberbürgermeister Thomas Nitzsche trotz Corona-Krise: Die Wirkung des Stadions für den Sport in Jena weise weit über den Tag hinaus. „Daher war die Option, es jetzt anzuhalten und damit in Gänze zu gefährden, nicht wirklich eine Option.“

Elix, ein Unternehmen des belgischen Investors Roland Duchatelet, wird 49,8 Prozent der Anteile halten. Über jeweils 25,1 Prozent verfügen die Jenarena (Betreiber Sparkassen-Arena) und die Stadt Jena. Die neue Gesellschaft übernimmt ab 1. September 2020 den Betrieb des Ernst-Abbe-Sportfeld. Vorab gibt es einen gemeinsamen Probebetrieb mit dem bisherigen Stadionbetreiber Kommunale Immobilien Jena.

Die Betreibergesellschaft wiederum schloss den Bauauftrag mit der Arbeitsgemeinschaft von Jenarena und Elix, die sich als gleichberechtigte Partner in das Bauprojekt einbringen. In dessen Rahmen entstehen drei Tribünenneubauten direkt am Spielfeldrand. Die Tribüne, die die heutige Gegengerade ersetzt, enthält ein großen VIP-Bereich.

Laut Lars Eberlein, Geschäftsführer von Jenarena, soll der Abriss der Traversen im Norden des Stadion noch in diesem Jahr beginnen. Klar ist auch, dass es unabhängig von der Liga drei Bauabschnitte braucht, um das Projekt zu vollenden. Die Arbeiten erfolgen parallel zum Spielbetrieb. Die erste neue Tribüne könnte bei einem optimalen Verlauf schon Ende 2021 fertiggestellt sein. Die Nettobausumme beträgt 34 Millionen Euro.

In den kommenden Wochen will der Betreiber mit den künftigen Nutzern die genaue Raumplanung besprechen. „Wir freuen uns, dass dieser lange Prozess final sein Ende gefunden hat und wir endlich einer modernen Spielstätte entgegensehen dürfen“, sagt Chris Förster, Manager des FC Carl Zeiss Jena.