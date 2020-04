Kim Jong Un ist der "Oberste Führer" Nordkoreas. Er übernahm die Macht von seinem Vater, was der auch schon getan hatte. Seit 1948 beherrscht die Kim-Dynastie den kommunistischen Staat.

Seoul. Wie steht es um Nordkoreas Diktator Kim Jong Un? Laut eines CNN-Berichts könnte er nach einer Operation in „ernster Gefahr“ sein.

Verwirrung um Gesundheitszustand von Diktator Kim Jong Un

Wo ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un – und wie steht es um seine Gesundheit? Der Nachrichtensender CNN berichtet unter Berufung auf US-Regierungskreise, US-Geheimdienste hätten Informationen, nach denen sich Kim „nach einer Operation in ernsthafter Gefahr“ befinde. Das werde geprüft.

Weitere Quellen in der US-Regierung bestätigten CNN, dass die Berichte über Gesundheitsprobleme Kims „glaubhaft“ seien, dass es aber schwierig sei einzuschätzen, wie groß sie seien.

Der 36-jährige Diktator soll sich nach einem Eingriff am Herz-Kreislaufsystem in Behandlung befinden, berichtet das auf Nordkorea spezialisierte südkoreanische Internetportal „Daily NK“. „Exzessives Rauchen, Fettleibigkeit und Müdigkeit“ seien die unmittelbaren Gründe der Operation gewesen, zitierte das Portal eine nicht näher identifizierte Quelle aus Nordkorea. „Daily NK“ wird überwiegend von Überläufern aus Nordkorea betrieben.

Kim Jong Un krank? Südkorea bestätigt nichts

Das abgeschottete Nordkorea selbst äußerte sich nicht zu den Berichten über Kim. Pjöngjang kontrolliert Informationen über den Machthaber und seine Familie äußerst streng.

Auch aus Südkorea gab es keine offiziellen Informationen. „Wir haben nichts zu bestätigen“, erklärte ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am Dienstag. Seine Regierung habe „keine besondere Bewegung“ innerhalb Nordkoreas festgestellt. Auch Moon Chung In, der Sicherheitsberater des südkoreanischen Präsidenten, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe keine aktuellen Informationen über Kims Gesundheitszustand.

Kim Jong Un war den Berichten zufolge zuletzt am 11. April öffentlich aufgetreten. Seine Abwesenheit bei einer Zeremonie zum Gedenken an seinen Großvater, den früheren Staatschef Kim Il Sung am 15. April hatte zuletzt Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst.

