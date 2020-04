Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vor 30 Jahren: „Wir müssen aufpassen, dass keiner unter die Räder kommt“

Bernd Brösdorf, Jahrgang 1949, ist zu DDR-Zeiten in der Ost-CDU. Mehr als 15 Jahre lang. Zunächst habe er gehofft, dass sich dort etwas bewegen lasse: „Das war ein Trugschluss“, sagt er. Dann sei er bis 1989 ein enttäuschtes Mitglied geblieben. Im Oktober der friedlichen Revolution gründet Brösdorf in Mühlhausen die Gruppe „Veränderung jetzt“. Doch schnell wird deutlich: Jeder will etwas anderes verändern; die politischen Ziel unterscheiden sich deutlich. Beim Fordern will Brösdorf nicht bleiben – und der Weg zur Übernahme von Verantwortung führt über Parteien. Deshalb wird Brösdorf zur treibenden Kraft bei der Gründung der Ost-SPD in Mühlhausen am 5. Dezember 1989 – und er zieht nach der Wahl am 18. März 1990 in die erste freigewählte Volkskammer ein, die dann den Weg zur deutschen Einheit ebnet.

„Der Wahltag selbst endete mit einer Enttäuschung, weil nicht die gewonnen haben, die die Wende eigentlich getragen haben, sondern die, die am lautesten geschrien haben“, erinnert Brösdorf sich an „die leichte Enttäuschung“ für die SPD und andere Gruppierungen. Geprägt habe ihn bei alledem „der Satz von Willy Brandt: Der Zug zur Deutschen Einheit rollt. Wir müssen aber aufpassen, dass keiner unter die Räder kommt.“ Eng verbunden fühlt er sich aber auch Helmut Schmidt, den er so zitiert: „Keine Regierung ist unfehlbar. Das behaupten nur totalitäre Systeme von sich.“ Brösdorf, der der Thüringer SPD mittlerweile seit mehr als 30 Jahren angehört, sagt zu Schmidts Motto: „Das gilt auch heute!“

Brösdorf gehört zu denen, die im Sommer 1990 dem DSU-Antrag zustimmen, dass die Einheit bereits am 22. August wirksam werden soll. Allerdings findet dieser Antrag keine Mehrheit – und so wird der 3. Oktober 1990 zum Tag der Deutschen Einheit. Im Rückblick erklärt er das so: „Ich hatte damals die Auffassung, dass wegen der rechtlichen Unsicherheiten und weil der Anschluss bei den Mehrheitsverhältnissen in der Volkskammer nicht mehr zu vermeiden war, dass es besser sein würde, schnell unter bundesdeutschen Gesetzen und Strukturen zu agieren.“ Prinzipiell sei er aber – damals wie heute – der Ansicht, dass statt des Anschlusses besser eine neue gemeinsame Verfassung erarbeitet worden wäre.

Brösdorf wird nach der März-Wahl 1990 Landesvorsitzender der SPD – und gibt den Vorsitz Mitte August ab, weil Stasi-Vorwürfe die Runde machen. Tatsächlich war er während seines NVA-Wehrdienstes angesprochen worden. Nach einiger Zeit stufte die Stasi ihn als untaugliche Person ein, weil er nicht die erwünschten Dienste erbrachte. In der Situation vor 30 Jahren allerdings bedeutet der Verdacht, dass Brösdorf nach seiner Volkskammerzeit raus ist aus der Politik. Dieses halbe Jahr sei intensiv gewesen für alle Abgeordneten: „Wir haben nicht danach gefragt, was aus uns wird nach dem Ende der Volkskammer.“ Beruflich muss Brösdorf neu starten; andere hatten da ihre Weichen längst gestellt.

Die SPD hat inzwischen viele Schrumpfungsprozesse hinter sich. wohl auch, weil die Partei in Thüringen „immer nur Juniorpartner war und die Erfolge immer nur der CDU gutgeschrieben wurden. Und: Die Stunde der ganz großen Volksparteien ist vorbei.“ Brösdorf, mittlerweile 71 Jahre alt, stellt mit Blick auf das heutige Deutschland und seine Bürger fest: „Uns geht es so gut, dass schon wieder viele unzufrieden sind… Und diese Unzufriedenheit dokumentiert sich dann in ganz unterschiedlichen Richtungen.“

