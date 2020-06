Wackelt der Wahltermin? - Der Newsletter des Chefredakteurs

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

heute ist Tag des Rock'n'Roll und einige feiern auch den Donald-Duck-Day. Kennen Sie nicht? Nicht schlimm. Es gibt sogar einen Donaldismus, der allerdings an einem anderen Tag gewürdigt wird. Schauen wir aber lieber nach Thüringen anstatt nach Entenhausen. Hier geht es nicht minder spannend zu.

Rückblick

Die Thüringer CDU sortiert sich neu oder lässt sich neu sortierenSo wie mein Kollege Martin Debes es gestern berichtet hat, sortiert sich die Thüringer CDU-Spitze neu. Nach unserem Bericht sah sich der Landesverband dazu genötigt, eine Pressemitteilung herauszugeben, in der alles Geschriebene bestätigt wurde. Christian Hirte soll auf Wunsch von Bernhard Vogel und Dieter Althaus Vorsitzender werden, Mario Voigt könnte die Partei im Landtagswahlkampf anführen. Ob dieser "charismaarme" Landtagsfraktionschef (wie Martin Debes kommentiert) der richtige Kandidat ist, wird die Partei noch unter sich ausmachen.

Eventuell bleibt dafür auch noch etwas mehr Zeit als angenommen. Denn der Wahltermin wurde zwar für den 25. April 2021 angekündigt. Ob es bei diesem bleibt, ist aber fraglich. Die SPD würde lieber später wählen. Nämlich zur Bundestagswahl, die spätestens am 24. Oktober stattfinden wird. Denn dann, so heißt es in Parteikreisen, stünden die Chancen auf höhere Prozentwerte besser, weil es dann keine reine "Ramelow-Wahl" gebe. Immerhin würde der Wähler mit Blick auf Gesamtdeutschland eventuell auch sein Votum für Thüringen überdenken.

Die Grünen wollen auch später wählen. Deren Umfragewerte hierzulande sind so niedrig, dass es auch möglich wäre, dass man aus dem Landtag fliegt. Also wollen die gewählten Abgeordneten möglichst lange ihr Mandat behalten. Es hängen immerhin persönliche Erwerbsbiografien daran. Nichts von: Erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Bei der FDP sieht es ähnlich aus. Und die Linke, so hört man, will auch eher später wählen lassen, als es bei der Regierungsbildung vereinbart und der Thüringer Bevölkerung mitgeteilt worden ist.

Meiner Meinung nach stehen die Chancen derzeit 50/50, dass wir im April kommenden Jahres erneut an die Wahlurne gerufen werden.

Ausblick

Lehrer können vorerst aufatmen

Der Artikel meines Kollegen Elmar Otto über mögliche Bußgelder für Lehrer wegen Nutzung von nicht datenschutzkonformen Plattformen, um mit Schülern in Kontakt zu bleiben, hat ein bundesweites Echo gefunden und auch zum Dialog zwischen Bildungsminsterium und Landesdatenschützer Lutz Hasse geführt. Eine Vorentscheidung ist gefallen.

Lockerungen für Thüringen

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Thüringen sollen ab kommendem Freitag doch deutlicher gelockert werden, als bisher geplant. So sieht es der überarbeitete Entwurf der nächsten Rechtsverordnung der Landesregierung vor, den das Kabinett heute beraten und beschließen will. Er liegt unserer Redaktion bereits vor. Das erwartet uns.

Urteil über AfD-Klage gegen Horst Seehofer

Das Bundesverfassungsgericht hat heute sein Urteil über eine Klage der AfD gegen Innenminister Horst Seehofer (CSU) verkündet. Es geht um ein Interview, das Seehofer im September 2018 der Deutschen Presse-Agentur gegeben hatte. Darin hatte er das Verhalten der AfD-Bundestagsfraktion gegenüber dem Bundespräsidenten unter anderem als "staatszersetzend" bezeichnet. Das Gericht gab der AfD recht.

Empfehlungen

Wirksamkeit der MaskenpflichtWissenschaftler haben in Jena untersucht, welche Schutzwirkung Masken gegen das Coronavirus haben. Jetzt wurde das Ergebnis der Untersuchung vorgestellt.

Pflanzen-App aus Thüringen

Foto: Sascha Fromm

Eine Wiese am Stadtrand. Das Gras steht hoch, dazwischen leuchtet es blau, weiß, violett. Ein Junibild, tausendmal gesehen. Aber was eigentlich genau? Ein Fall für „Flora Incognita“. Forscher aus Jena und Ilmenau haben den Thüringer Forschungspreis erhalten für eine App, die Pflanzen erkennt.

Was mich freut!

Foto: dpa

Mit einer verzweifelten Liebeserklärung hatte ein Geraer bundesweit bewegt - auch weil er auf einer Anti-Corona-Demo niedergebrüllt wurde. Nun konnte er mit seiner Frau im Pflegeheim Hochzeitstag feiern - hinter Plexiglas.

Ich wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Jan Hollitzer

Chefredakteur

Thüringer Allgemeine

j.hollitzer@thueringer-allgemeine.de

