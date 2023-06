Berlin. Wie bewerten Experten die Ampel-Pläne zum Heizungsgesetz im Bundestag? Neben einer Warnung gibt es Forderungen für Nachbesserungen.

Das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition stößt auf große Zustimmung: Fast alle Experten begrüßten in der ersten Lesung im Bundestag im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, dass die kommunale Wärmeplanung den Auflagen zum Tausch der alten Heizung vorangehen soll. Daher verschiebt sich die Pflicht zum Heizungstausch in vielen Fällen um mehrere Jahre. Auch von der Austauschpflicht betroffene Eigentümer in Deutschland profitieren – denn für sie gelten bis zum Abschluss der kommunalen Wärmeplanung die alten Auflagen.

Experte warnt vor Wärmepumpe an bestimmten Gebäuden – das sollten Sie beachten

Die Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz hatten sich nach vielen Debatten auf einen Kompromiss zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) geeinigt. Allen voran zwischen FDP und Grünen waren die Fronten zuletzt verhärtet. Nach der jüngsten Einigung muss Wirtschaftsminister Robert Habeck jedoch erst noch einen überarbeiteten Gesetzentwurf vorlegen. Die Kritik vieler Experten: Eine konkrete Bewertung sei daher schwer. Dabei drängt die Zeit: Die Hitze und auch die Dürre in Deutschland sind nur zwei deutliche Zeichen der Klimakrise.

Doch wie bewerten Experten die Pläne der Ampel-Koalition für die Wärmewende? Helmut Waniczek – Chemiker an der Universität Wien – warnte jüngst vor der Schimmelbildung mit Blick auf die Wärmepumpe. Dies sei vor allem in warmen Ländern bei Anlagen an der Gebäudefassade eine Gefahr. In Deutschland würden die Geräte im Winter vereisen – wodurch Außen- und Innenwände kalt würden. Außerdem könne das Vibrieren der Wärmepumpe zu Schlafstörungen führen.

Gerade im Winter könnte es an Wärmepumpen laut Waniczek zu Vereissungen kommen, was Schimmel begünstigt. Foto: Jan Woitas/dpa

Mehrkosten für Mieter im Heizungsgesetz: Verbraucherexperten geben klaren Appell

Der Deutsche Mieterbund wiederum macht sich wegen der "Modernisierungsumlage" Sorgen. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband ist gegen eine Erhöhung und monierte, dass das Förderkonzept für eine neue Heizung ab 2024 bisher zu kurz greife. Der Appell: Jeder Haushalt müsse sich eine Heizung in Deutschland leisten können und Menschen mit geringem Einkommen benötigten einen Zugang zu Krediten. Der Berliner Mieterverein verlangte einen Schutz vor unabsehbaren Mieterhöhungen.

Kai Warnecke – Präsident vom Hausbesitzerverband Haus und Grund – betonte: „Wir brauchen konkrete Förderprogramme – und nicht nur heiße Luft von zwei Bundesministern.“ Zudem warnte Warnecke vor einem Wertverfall von Immobilien – unter welchem etwa ältere Menschen litten, welche ihr Eigentum als Altersvorsorge eingeplant hätten.

Heizungsgesetz im Bundestag: Verbände fordern Änderungen – wie es jetzt weitergeht

Viele Experten machen zudem auf die Unterschiede in der kommunalen Wärmeplanung aufmerksam. Nach Berichten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft sei es in den meisten Fällen unrealistisch, einen Anteil von 50 Prozent bis 2030 durchzusetzen. Bauphysikerin Lamia Messari-Becker von der Universität Siegen sagte, es benötige Fachberatungen für individuelle Lösungen. Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima fordert wiederum mehr Transparenz – nicht nur für Handwerker, sondern auch für Investoren.

Der Rahmen für das Heizungsgesetz steht – vieles ist aber noch unklar und Verbände sowie Experten machen sich für Änderungen stark. Der Ausschuss im Bundestag beschloss eine zweite Experten-Anhörung zum Gebäudeenergiegesetz durchzuführen. Doch die Zeit eilt – das Gesetz soll in der ersten Juli-Woche vom Bundestag verabschiedet werden. Allerdings können im Bundestag noch Änderungen am Gesetz vorgenommen werden – das Papier der Ampel-Regierung ist ein Entwurf. Die eigentliche Entscheidung fällt im Bundestag.