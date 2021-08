Wagenknecht wirft Bundesregierung Beihilfe zum Mord vor

Weimar. Sahra Wagenknecht wirft der Bundesregierung wegen ihrer Afghanistan-Politik Beihilfe zum Mord vor. Bei ihrem Wahlkampfauftritt in Weimar rechnete sie auch mit Multimillionären ab und sprach über eine bessere Rentenpolitik.

Es sei eine Schande, wie die Bundesregierung die Menschen in Afghanistan im Stich gelassen habe, erklärte die Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht am Mittwochabend auf einer Wahlkampfveranstaltung in Weimar. Das sei „fahrlässige Beihilfe zur Tötung“ und „fahrlässige Beihilfe zum Mord“. Die Bundesregierung sage, „gegen den Islamismus kämpfen zu wollen, in Wirklichkeit stärken sie damit immer wieder den Islamismus“.

Die streitbare Politikerin sprach sich vor etwa 500 Zuhörern für eine Vermögenssteuer bei Multimillionären und Milliardären aus. Sie forderte eine einheitliche Krankenversicherung und ein Rentensystem, das auch im Alter ein auskömmliches Leben ermögliche. Dafür sollten alle in der Bevölkerung in die Rentenkasse einzahlen. Als Beispiel nannten sie und ihr Ehemann Oskar Lafontaine Österreich. Dort liege die Durchschnittsrente 800 Euro höher als in Deutschland.

Hunderte bejubeln in Weimar Wagenknecht und Lafontaine

Klaffende Vermögensunterschiede schädigen Demokratie

Lafontaine kritisierte den Niedriglohnsektor als weitere Ursache für die niedrigen Renten. Deshalb gehöre Hatz IV abgeschafft.

Die immer weiter auseinanderklaffenden Vermögen in Deutschland schwächen seiner Ansicht nach die Demokratie. „Die so genannten kleinen Leute haben nicht das Geld, Parteien zu pflegen. Aber sie haben ihre Stimme und mit dieser Stimme sollten sie sorgfältig umgehen“, sagte er unter lautem Beifall mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl.

Klimaschutz über technische Innovation

Massiv kritisierte Lafontaine die Grünen. Kriege seien kein Beitrag zum Umweltschutz. Wer Kriege befürworte, unterstütze die Zerstörung der Natur und von Menschenleben, erklärte er mit Blick auf die Zustimmung der Grünen zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan.

Der Weg zum Klimaschutz der Grünen führe über die Verteuerung der Energiepreise. Eine solche Klimapolitik könne sich die Mehrheit der hiesigen Bevölkerung nicht leisten. Klimaschutz müsse stattdessen über technische Innovationen erreicht werden.

